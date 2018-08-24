20+ человек, которых колесо фортуны взяло да переехало

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни у каждого порой бывают моменты, когда мы задумываемся, почему же все пошло наперекосяк. И иногда человеку удается точно вспомнить тот самый случай: «антикражка», оставленная на рукаве парадного костюма, вода с сахаром в утюге или святая вера в прогноз погоды. Герои этой фотоподборки уж явно не забудут, из-за чего оказались в списке неудачников.

AdMe.ru собрал 23 фотографии, герои которых получили отличный повод пожаловаться на судьбу.

Когда начинаешь подозревать, что аист оставил тебя не там, где надо

Оказывается, когда вы добавляете ароматизированную воду в утюг, ваша одежда не начинает пахнуть лесной свежестью или фруктами — она превращается в мусор

«Поехали в скалистые горы», — говорили они. «Там открывается шикарный вид на многие мили», — говорили они...

Остался один дома и не смог выйти из ванной

«Я уже почти приехал на собеседование, когда понял, что в магазине так и не сняли с моего нового костюма „антикражку“»

Пожалуй, лучший способ подписаться на неделю сверхурочных

Тот момент, когда понимаешь, что сегодня лучше было вовсе не выходить из дома

«Я ждал этого почти 24 года, и сегодня это наконец-то произошло»

«Знакомая уронила в зоопарке телефон. Она решила не пытаться его вернуть»

«Всего одна буква, и теперь я вожу „Форд Отстой“»

В переводе с английского языка flame — пламя, lame — отстой.

Когда за пять минут до конца рабочего дня ты стараешься доделать все, что не успел, чтобы не задерживаться в офисе

Даже у крутых псов выдаются паршивые деньки

Завтрак, полный боли и разочарования

Когда на секунду отвлекся от дороги, чтобы подмигнуть клевой девчонке

Сразу становится очевидно: к этой машине лучше не приближаться

Когда хочется напиться оттого, что не получилось напиться

Правила нарушил кто-то другой, но почему-то не повезло именно тебе

Пожалуй, вот так выглядит безвыходная ситуация

Когда судьба решила добавить в твою жизнь «немного» перчинки

Что, черт возьми, только что произошло?

Даже одна маленькая деталь может перечеркнуть старания сотен человек

За секунду до катастрофы

Одно неловкое движение рукой, и весь день придется провести на ногах