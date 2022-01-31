20+ человек, которых инструкции к разным вещам заставили зависнуть на добрых пару минут

Большинство из нас заглядывает в инструкции к товарам, только когда речь идет о бытовой технике, мебели или лекарствах. Даже собирая шкафы и столики, мы стремимся справиться без посторонней помощи, обращаясь за подсказками в крайнем случае. А зря, ведь вкладыши и этикетки даже обыденных вещей могут содержать весьма неожиданную информацию.

Мы в AdMe.ru с изумлением обнаружили, что порой инструкции и этикетки на вещах бывают настолько несуразными и непродуманными, что вызывают лишь недоумение, а не помогают избежать проблем.

1. «Родственница купила платье, а там очень даже подробная инструкция!»

2. «Ну и как мне пользоваться новыми весами?»

Встаньте на весы, но не стойте на них слишком долго, рассуждая о своем весе. © redheronDE / Reddit

3. «На моих новых очках имеется инструкция»

«Поместите на лицо».

4. «Обрадовался, что диван доставили с инструкцией. Значит, я смогу собрать его сам! Тем временем инструкция выглядит вот так»

5. «Хорошо, что приборы промаркированы. Не хотелось бы случайно вытащить не тот»

6. Очень понятная схема о том, как из упаковки печенья сложить бумажный самолетик

7. «А давайте разместим правила использования на внутренней стороне стиральной машины!»

8. По мнению производителей, не все используют попкорн по назначению

9. Инструкция о том, как снять заднюю панель телефона, нарисована на внутренней стороне этой самой панели

10. «На наших новых часах 8 кнопок, а надписей 10. Игра началась!»

11. В целом инструкция соблюдена

12. «На упаковке колбасок написано: „Инструкция по приготовлению на обратной стороне этикетки“, но, когда вы пытаетесь ее оторвать, чтобы прочитать, она просто рвется»

13. «Инструкция к солнцезащитным очкам. Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю»

14. «Самая подробная инструкция по распаковке освежителя-елочки, что мне попадалась»

15. Инструкцию по использованию складного столика в самолете можно увидеть, только когда уже опустишь его

16. «Купил в IKEA круглый коврик, и эта инструкция не только спасла меня от долгих часов путаницы, но и помогла спланировать мои выходные!»

17. Инструкция: «Удачи!»

18. «Обнаружил эту занятную инструкцию к туалетному ершику в 1-й рабочий день на новом месте»

19. «Нашел инструкцию к моему старенькому телефону-раскладушке. Там больше 100 страниц, на минуточку!»

20. «Моя шоколадка шла с инструкцией о том, как ею нужно делиться»

Левая часть: «Для меня», правая: «Для тебя».

21. «В инструкции сказано: „Просто засуньте все 4 мячика в сушилку“»