20+ комментариев от людей, чье остроумие порхает как бабочка, а жалит как пчела
Далеко не у всех получается молниеносно и метко прокомментировать какое-либо действие или высказывание другого человека, к примеру, в магазине или на улице. Но в сети такие финты могут проделывать почти все. Здесь находятся тысячи пользователей, чье острословие способно стать притчей во языцех. А на их замечания под постами становится сложно обижаться, а хочется лишь их оценить и похохотать.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед героями нашей статьи, которые умеют так мастерски поиронизировать над всем, чем только можно.
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А где вы проявляете свое остроумие: в реальном общении или в сети? Или вы предпочитаете ничего не комментировать?
Фото на превью Livotovas / Twitter, chuvashian_khan / Twitter
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