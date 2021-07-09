20+ комментариев от людей, чье остроумие порхает как бабочка, а жалит как пчела

Далеко не у всех получается молниеносно и метко прокомментировать какое-либо действие или высказывание другого человека, к примеру, в магазине или на улице. Но в сети такие финты могут проделывать почти все. Здесь находятся тысячи пользователей, чье острословие способно стать притчей во языцех. А на их замечания под постами становится сложно обижаться, а хочется лишь их оценить и похохотать.