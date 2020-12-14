20+ человек, которых хлебом не корми — дай деньги потратить

Выстраивать правильные отношения с деньгами — это тоже искусство. Иногда кажется, что они живут своей жизнью, покидая банковскую карточку в неизвестном направлении. На счету последние пару тысяч, до зарплаты еще неделя, а платье на витрине так и манит: «Купи меня!» Другим же удается без особого удара по кошельку удовлетворять свои большие и маленькие «хотелки».