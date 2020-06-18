20 человек, которых хлебом не корми — дай что-нибудь смастерить

0 0 0 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть люди, которым никогда не бывает скучно. А все потому, что они точно знают, чем занять свое свободное время. И знаете, порой из-под их рук выходят довольно экстравагантные вещи — чего стоит только диван для кошки или большой стеклянный бегемот.

Мы в AdMe.ru даже немного завидуем умельцам, которые могут буквально из ничего сотворить платье, одеяло или предмет интерьера. Зато к фотографии из бонуса это не относится — такие поделки по силам любому из нас.

«Я связала настоящий кошачий диван»

«Жена захотела — жена получила!»

«Я взяла одеяло и сделала этот комплект одежды из 3 предметов»

«Наконец завершил работу над гигантским витражом-бегемотом. Я в полном восторге от того, как он выглядит!»

«Я построил бассейн из дерева. Надеюсь, всем понравится»

«Сшила коротковатое, но все же довольно симпатичное платье в стиле 70-х»

«Мой муж храпит, а дочь ворочается, поэтому я плохо спала 4 года. Переоборудовала шкаф в кабинете в свою личную кровать»

«Моя мама вручную вырезала все кусочки этой стены»

«Определенно ничего выдающегося, но я очень горжусь своими серьгами с шоколадными лягушками»

«Я руководитель музыкальной группы. А это — мои туфли на свадьбу, которые я сделала своими руками»

«После выздоровления я каждый день гуляла, чтобы прийти в норму. Я собирала сорняки и цветы, а потом начала превращать их в ожерелья»

«Подарок дочке на выпускной. Сирень с нашего заднего двора, вишня, береза и горячая любовь мамы и папы»

«Я сделала несколько гигантских одеял»

«Я научился вязать на прошлой неделе. За 5 дней сделал 20 таких пчел. Жена уже собирается спрятать от меня крючок»

Просто совок из красного дерева

«Из остатков ткани получился портрет моей собаки»

«Дочь моего соседа в восторге от единорогов и „Гарри Поттера“. Вот мой подарок на ее день рождения»

«Я делаю сумки в виде сов. Они изумительные»

«У моих родителей в саду завелся бурундук. Отчим сделал ему дом с „водопоем“ и даже маленьким гномом»

«Геометрическая будка закончена, и моя собака ей крайне довольна»

Бонус: не все наши творения могут быть оценены по достоинству

«Сделал это на работе, но все почему-то взбесились».

А вы любите мастерить что-нибудь на досуге? Какие шедевры выходили из-под ваших рук?