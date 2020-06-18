20 человек, которых хлебом не корми — дай что-нибудь смастерить
Есть люди, которым никогда не бывает скучно. А все потому, что они точно знают, чем занять свое свободное время. И знаете, порой из-под их рук выходят довольно экстравагантные вещи — чего стоит только диван для кошки или большой стеклянный бегемот.
Мы в AdMe.ru даже немного завидуем умельцам, которые могут буквально из ничего сотворить платье, одеяло или предмет интерьера. Зато к фотографии из бонуса это не относится — такие поделки по силам любому из нас.
«Я связала настоящий кошачий диван»
«Жена захотела — жена получила!»
«Я взяла одеяло и сделала этот комплект одежды из 3 предметов»
«Наконец завершил работу над гигантским витражом-бегемотом. Я в полном восторге от того, как он выглядит!»
«Я построил бассейн из дерева. Надеюсь, всем понравится»
«Сшила коротковатое, но все же довольно симпатичное платье в стиле 70-х»
«Мой муж храпит, а дочь ворочается, поэтому я плохо спала 4 года. Переоборудовала шкаф в кабинете в свою личную кровать»
«Моя мама вручную вырезала все кусочки этой стены»
«Определенно ничего выдающегося, но я очень горжусь своими серьгами с шоколадными лягушками»
«Я руководитель музыкальной группы. А это — мои туфли на свадьбу, которые я сделала своими руками»
«После выздоровления я каждый день гуляла, чтобы прийти в норму. Я собирала сорняки и цветы, а потом начала превращать их в ожерелья»
«Подарок дочке на выпускной. Сирень с нашего заднего двора, вишня, береза и горячая любовь мамы и папы»
«Я сделала несколько гигантских одеял»
«Я научился вязать на прошлой неделе. За 5 дней сделал 20 таких пчел. Жена уже собирается спрятать от меня крючок»
Просто совок из красного дерева
«Из остатков ткани получился портрет моей собаки»
«Дочь моего соседа в восторге от единорогов и „Гарри Поттера“. Вот мой подарок на ее день рождения»
«Я делаю сумки в виде сов. Они изумительные»
«У моих родителей в саду завелся бурундук. Отчим сделал ему дом с „водопоем“ и даже маленьким гномом»
«Геометрическая будка закончена, и моя собака ей крайне довольна»
Бонус: не все наши творения могут быть оценены по достоинству
«Сделал это на работе, но все почему-то взбесились».
А вы любите мастерить что-нибудь на досуге? Какие шедевры выходили из-под ваших рук?
Фото на превью Obecalp1mg / reddit