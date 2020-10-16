20+ человек, которых бог маркетинга поцеловал прямо в темечко
На какие только уловки и приемы не пускаются владельцы магазинов, чтобы привлечь наше внимание. И первое, что идет в ход, — вывеска и рекламные объявления. Иногда в стремлении сделать что-то эдакое и цепляющее предприниматели создают настоящие шедевры, остаться равнодушными к которым не получится при всем желании.
От концентрации креатива и буйства фантазии представителей мира торговли в этой подборке у нас в AdMe.ru до сих пор сводит скулы. Присоединяйтесь и вы, чтобы получить свою дозу хорошего настроения.
Заказчик:
— Мне нужно максимально итальянское солидное название.
Агентство:
— Ни слова больше.
«Плакат этот уже стал надоедать, но тут не мог удержаться»
Шампунь для девушек с развитой самоиронией
— А у вас обувь точно итальянская?
— А вы по названию не видите?
От создателей «шашлык-машлык», «зелень-шмелень»
Тот случай, когда цветы вступили в неравный бой
Супергерой на час
А вы ежедневно пользуетесь глазами или иногда вынимаете?
Магазин для самых модных дам
Хочется просто сказать: «Не плачь, Игорь»
Когда пытаешься охватить сразу несколько целевых аудиторий
Чувствуете, как сразу захотелось добавить к мясье прованских трав и свежий хрустящий багет?
Мастера своего дела
Предложение, от которого невозможно отказаться
Шаверма класса люкс
«Однажды все вдруг стало хорошо, как будто кто-то изменил сценарий. Восьмое чудо света я нашел, и имя ему было...»
С понедельника, разумеется
Беспредел производственного масштаба
И дочь его Шаверма Кебабовна, по мужу Хачапуришвили
Произведено... печенегами?
«Жаль, в этот день было закрыто, а в этом городе я был проездом. Ух, как захотелось мне взглянуть в глаза дерзкому опарышу!»
Идеальной рекламы не существует. А нет, вот она!
Безусловно, Андрей с последнего фото очень хорош, но, может, вы встречали варианты и поострее? Поделитесь с нами.
Фото на превью lmnskt / Pikabu