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20+ человек, которых бог маркетинга поцеловал прямо в темечко

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На какие только уловки и приемы не пускаются владельцы магазинов, чтобы привлечь наше внимание. И первое, что идет в ход, — вывеска и рекламные объявления. Иногда в стремлении сделать что-то эдакое и цепляющее предприниматели создают настоящие шедевры, остаться равнодушными к которым не получится при всем желании.

От концентрации креатива и буйства фантазии представителей мира торговли в этой подборке у нас в AdMe.ru до сих пор сводит скулы. Присоединяйтесь и вы, чтобы получить свою дозу хорошего настроения.

Заказчик:
— Мне нужно максимально итальянское солидное название.
Агентство:
— Ни слова больше.

© gollo / Pikabu

«Плакат этот уже стал надоедать, но тут не мог удержаться»

© qq2017 / Pikabu

Шампунь для девушек с развитой самоиронией

© zagvik / Pikabu

— А у вас обувь точно итальянская?

— А вы по названию не видите?

© satrapgegemon / Pikabu

От создателей «шашлык-машлык», «зелень-шмелень»

© kamikadzers / Pikabu

Тот случай, когда цветы вступили в неравный бой

© rgevskij / Pikabu

Супергерой на час

© stalewar13 / Pikabu

А вы ежедневно пользуетесь глазами или иногда вынимаете?

© Nadyanasha / Pikabu

Магазин для самых модных дам

© WorkerTomas / Pikabu

Хочется просто сказать: «Не плачь, Игорь»

© Funticow / Pikabu

Когда пытаешься охватить сразу несколько целевых аудиторий

© BearToptygin / Pikabu

Чувствуете, как сразу захотелось добавить к мясье прованских трав и свежий хрустящий багет?

© adekvatnij / Pikabu

Мастера своего дела

© Digitall27 / Pikabu

Предложение, от которого невозможно отказаться

© Genisc / Pikabu

Шаверма класса люкс

© Lorik1987 / Pikabu

«Однажды все вдруг стало хорошо, как будто кто-то изменил сценарий. Восьмое чудо света я нашел, и имя ему было...»

© racc00n / Pikabu

С понедельника, разумеется

© Dargo / Pikabu

Беспредел производственного масштаба

© ZloyBantik / Pikabu

И дочь его Шаверма Кебабовна, по мужу Хачапуришвили

© Andreykk / Pikabu

Произведено... печенегами?

© lmnskt / Pikabu

«Жаль, в этот день было закрыто, а в этом городе я был проездом. Ух, как захотелось мне взглянуть в глаза дерзкому опарышу!»

© 8SkitaleZ8 / Pikabu

Идеальной рекламы не существует. А нет, вот она!

© Miss.Freeman / Pikabu

Безусловно, Андрей с последнего фото очень хорош, но, может, вы встречали варианты и поострее? Поделитесь с нами.

Фото на превью lmnskt / Pikabu
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