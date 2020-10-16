20+ человек, которых бог маркетинга поцеловал прямо в темечко

На какие только уловки и приемы не пускаются владельцы магазинов, чтобы привлечь наше внимание. И первое, что идет в ход, — вывеска и рекламные объявления. Иногда в стремлении сделать что-то эдакое и цепляющее предприниматели создают настоящие шедевры, остаться равнодушными к которым не получится при всем желании.

От концентрации креатива и буйства фантазии представителей мира торговли в этой подборке у нас в AdMe.ru до сих пор сводит скулы. Присоединяйтесь и вы, чтобы получить свою дозу хорошего настроения.

Заказчик:

— Мне нужно максимально итальянское солидное название.

Агентство:

— Ни слова больше.

«Плакат этот уже стал надоедать, но тут не мог удержаться»

Шампунь для девушек с развитой самоиронией

— А у вас обувь точно итальянская? — А вы по названию не видите?

От создателей «шашлык-машлык», «зелень-шмелень»

Тот случай, когда цветы вступили в неравный бой

Супергерой на час

А вы ежедневно пользуетесь глазами или иногда вынимаете?

Магазин для самых модных дам

Хочется просто сказать: «Не плачь, Игорь»

Когда пытаешься охватить сразу несколько целевых аудиторий

Чувствуете, как сразу захотелось добавить к мясье прованских трав и свежий хрустящий багет?

Мастера своего дела

Предложение, от которого невозможно отказаться

Шаверма класса люкс

«Однажды все вдруг стало хорошо, как будто кто-то изменил сценарий. Восьмое чудо света я нашел, и имя ему было...»

С понедельника, разумеется

Беспредел производственного масштаба

И дочь его Шаверма Кебабовна, по мужу Хачапуришвили

Произведено... печенегами?

«Жаль, в этот день было закрыто, а в этом городе я был проездом. Ух, как захотелось мне взглянуть в глаза дерзкому опарышу!»

Идеальной рекламы не существует. А нет, вот она!