20+ человек, чьи отношения с соседями смахивают на трагикомедию

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Сосед соседу рознь — один здоровается и в подъезде красоту наводит, а другой, одержимый местью, ежедневно включает на полную громкость конское ржание, чтобы жизнь медом не казалась. И каждый раз, когда около дома останавливается «газель» и разгружают коробки, все затаив дыхание ждут, ведь это словно лотерея. Кто попадется на этот раз — буйный любитель рока по утрам или дружелюбный малый, готовый поделиться солью?

Мы в AdMe.ru убеждены в том, что любые изменения к лучшему надо начинать с себя, поэтому, если вы хотите, чтобы у вас были хорошие соседи, сначала сами станьте классными по отношению к ним.

«Все ненужное скидывается около лифта и там разбирается. Вещей много оставляют, книг. Быстро все разлетается»

Главное — хорошие отношения

Музыкальные инструменты — страшный сон любого соседа

«Снизу несколько раз приходили жаловаться на то, что мы ходим по квартире. Вчера вот оставили записку»

«Свекор расписал свой подъезд. ЖКХ не против. В пролетах еще и картины повесили, они предоставлены неравнодушной соседкой»

«Мы переехали в новый квартал, и, когда я пошел косить лужайку, сосед уже был там. Сказал, что он делает это для всех в качестве приветственного подарка»

Круг замкнулся

«Мой сосед сделал декоративную гусеницу из шаров для боулинга. Он заметил, что мой 2-летний сын любуется ей. Тогда он передвинул ее, чтобы она была прямо под его окном»

«Сосед украсил коридор между квартирами гипсовыми барельефами. Теперь к нам на этаж люди как на экскурсии приезжают. Желаю и вам таких соседей!»

«Мы удивлялись, почему соседи устраивали вечеринки напротив нашей ванной. Оказывается, наше матовое стекло поставили задом наперед и все это время они видели нас голыми»

О тонких стенах в новостройках ходят легенды

«Проснулся от шума. Кажется, мой сосед пытается проникнуть в мою квартиру через аптечку в ванной»

Когда рядом с тобой живут добрейшей души люди с чувством юмора

Про внезапные приступы ревности

«Рядом с моей бабушкой живет художница. И каждый раз, открывая двери кирпичной двухэтажки, я попадаю в сказку»

«Что делать, если очень хочется предбанник перед своей квартирой, но остальные против? Ответ на фото»

«Когда соседская собака хочет с тобой дружить, но вас разделяет мерзкий забор»

«Мама, закончив воплощать свои идеи в квартире, начала творить на лестничной клетке. Соседи частенько приносили свои сувениры, затем появились цветы и картины»

Коротко о попытках выспаться

Гаражная дверь в доме напротив

«Пожалуйста, никогда, никогда, никогда, никогда не паркуйся здесь. Спасибо».

Номинация «Сосед года»

Иногда можно стать свидетелем довольно странного поведения

«Соседи сменили дверь, а старая долго стояла между этажами. Недавно они съехали, и тут наконец все поняли, для чего в подъезде все это время стояла старая дверь»

Респект таким людям

Добрые дела делаются тихо

«70-летний сосед чистит тротуар от снега для всей улицы»

А вам повезло с соседями? Вы с ними дружите или даже не здороваетесь?