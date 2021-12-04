20 философов, которые поняли, что семейная жизнь — это порой настоящая трагикомедия

Без чувства юмора пережить выкрутасы своих партнеров может быть сложно. Да и над самим собой пошутить еще надо уметь. А взаимные подколы только поднимают настроение и укрепляют отношения.

Мы в AdMe.ru, как и герои статьи, уверены, что только такой подход поможет сохранить рассудок и позитивный настрой на долгие годы. А в конце подборки вас ждет бонус: доказательство того, что с котиками строить отношения не легче, чем с людьми.

Когда готовишь для жены, у которой порядок на 1-м месте

«Кажется, я должен разводиться. Что за чудовище оставляет пластиковые стяжки?»

«Моя жена съедает все зефирки из упаковки, а безвкусные колечки кладет обратно в миску»

Доверяй, но проверяй

Жена уехала к теще на полтора месяца в другой город. Теперь каждый день просит фотоотчет по состоянию квартиры и скрины контекстной рекламы. © Вash

«Эта леди меня сегодня поцеловала, а жена даже не приревновала»

«Моя девушка кладет огромное количество подушек, и они постоянно занимают все место на кровати. Кажется, я нашел решение»

«Моя жена переступила черту и постепенно создала второй ящик для хлама»

Благополучное разрешение конфликта — самое главное

Как-то с бывшей поссорились, 3 дня не разговаривали, а потом помирились. Правда, я о cсоре не знал, она мне о ней через день после примирения сообщила. © Андрей Мельник ​/ Facebook

«Видимо, моя жена очень увлечена The Sims»

«Моя девушка заставила меня сесть сзади»

«Только сейчас заметил: мой шампунь (зеленый) и шампуни моей жены (все остальные)»

Положительный пример в семье — лучшая мотивация

Попросила мужа показывать пример ребенку — есть по утрам кашу. Утром кот отказывается есть корм. Муж:

— Я корм есть не буду! © Вash

«Жены не было неделю, и я стал неуправляемым»

Она именно поэтому ушла? © Upst8r / Reddit

«Мы с женой „втайне“ друг от друга открыли печенье»

Когда муж — любитель новейших технологий

Недавно купили новомодную стиральную машину. Теперь муж ходит за мной и клянчит что-нибудь постирать, ведь там 100 500 режимов, колесиков, кнопочек и экран! Надо все перепробовать! Дома все перестирано, теперь приносит вещи с работы. Я молча наблюдаю. © Julija Kučeruk ​/ Facebook

«Как моя подруга ловит букет невесты»

Этот парень на свидании с Элмо из «Улицы Сезам»

«Меня пригласили на первое за долгое время свидание. Как только начали обсуждать все детали, упали сервисы фейсбука и мы не успели договориться точно, а общаемся только в мессенджерах. И вот я сижу тут один и читаю книгу»

«Прекрасный мир, где ты?»

«Жена после развода оставила дом себе, а я съехал. И вот что мне досталось. Ура!»

Учительский муж-шутник — счастье для класса

Когда только поженились, оба работали в школе. У меня уроки начинались в 8:00, поэтому собирала сумку с вечера. И вот захожу я в класс, начинаю, не глядя, доставать вещи из сумки, а в руках... мочалка и мыло! Муж пошутил. Находила в сумке луковицу, а в карманах дубленки вместо перчаток — толстые красные носки-самовязки. Шутник. © Ольга К. / Facebook

Бонус: любые отношения требуют поистине стальных нервов

«Свою драцену я холю уже который год, и в самом начале она меня радовала своей пышностью. И терпела все переезды. В последний же я не учла один нюанс — наличие маленького шилопопа, которого мы не зря назвали Локи. Как бы я ни прятала цветок, он умудрялся до него добраться. Но стоит отдать должное: это самый романтичный мужчина в моей жизни, потому что никто еще не будил меня, принося цветы прямо в постель. Пусть и мои собственные».