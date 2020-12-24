20 человек, которые знают цену деньгам, поэтому получают крутые вещи абсолютно бесплатно

В современном мире не проблема купить что-то новое взамен старого. Выбор огромен, если позволяют средства. Вероятно, поэтому в мусорных баках так часто оказываются вещи, единственный дефект которых состоит в том, что они разонравились своему хозяину. И нередко предметы, от которых одни с облегчением избавились, для других становятся настоящим сокровищем.

Мы в AdMe.ru считаем, что нет ничего зазорного в том, чтобы дать достойным вещам вторую жизнь, и искренне радуемся, когда пользователям сети это удается.

«Только что нашел браслет из 10-каратного золота в мусорном баке. Он весит 37,6 г, значит, за него можно получить около $ 925 или даже больше»

«Я гуляла по своему району и обнаружила одежду и обувь, которые кто-то выбросил. Это все моего размера, а сапоги вообще неношеные»

«В моем жилом комплексе кто-то выкинул новенькую беговую дорожку, а я подобрал. Круто!»

«Безупречная сумка Piero Guidi обнаружена мной в куче мусора у заброшенного дома. Это как найти 100-долларовую купюру!»

«Подобрал эту красивую винтажную тележку на тротуаре возле одного дома»

«Обнаружил в мусорном контейнере большую сумку с бижутерией, а в ней — золотую камею. Комиссионки выбрасывают такие вещи — это безумие»

«Вытащил этот великолепный велосипед Peugeot UO-8 из мусорного бака в местном центре утилизации»

«Пылесос Henry 180 найден рядом с мусоркой. Я чистил его 3 часа, и теперь он собирает пыль лучше, чем мой обычный»

«Зоолечебница закрывалась, и я нашел в мусорном баке за домом именно то, что искал — книги по ветеринарии»

«Моя сестра обнаружила этот сундук на свалке за своим офисом. Он довольно крутой и отлично подходит для хранения детских игрушек»

«Немного антиквариата, который я вынул из мусорной корзины местного благотворительного магазина. Один чайник сделан в Корее, другой — в Португалии»

«Подобрала классную лампу с полками. Она как новая»

«Вчера вытащил эту технику из мусорного контейнера. Она отлично работает»

«Нашел в мусорке кольцо из стерлингового серебра. На нем стоит клеймо дизайнера украшений Дэвида Юрмана»

«Так и не понял, почему кто-то выкинул эту гитару»

Готов поспорить на хорошие деньги, что она принадлежала бывшему. © OutcastTraveller / Reddit

«Вытащил этот 32-дюймовый телевизор из большой мусорки в своем доме. Включил его с помощью универсального пульта. Он работает!»

К вашему сведению: некоторые выбрасывают даже свежие букеты цветов

«Обнаружил эту лампу в мусорном контейнере рядом с магазином. Безусловно, это одна из моих самых крутых находок. Она в отличной форме и даже с ценником»

«Я нашел кучу украшений в мусорном баке возле комиссионки. Все, что на фото, — золото 14 и 10 каратов и серебро 935-й пробы»

«Похоже, девушка выбросила вещи бывшего. А я подобрал. Отличное игровое кресло, которое выглядит новым, и хорошая клавиатура»