20 человек, которые жили себе тихо-мирно, а потом завели кота

«Без кота и жизнь не та» — с этим утверждением согласятся, пожалуй, все. Мохнатые красавцы стали нашими соседями почти 10 000 лет назад. И сразу пленили сердца своих хозяев. Если раньше кошки имели практическую ценность, то сейчас это уже полноценные члены семьи: абсолютно нормально, придя домой, спросить у своей кисы, не скучала ли она, как провела день. И они абсолютно точно привносят в наш дом уют и комфорт.

С появлением пушистого соседа жизнь меняется кардинально. И AdMe.ru покажет, насколько именно.

«Определенно это лучшее фото моего пушистого друга, которое я когда-либо делал»

«Я долго жил один. Мне нужна была компания»

«Ну кого ты любишь больше: меня или какую-то пиццу?»

Иметь кота — это:

Этот кот олицетворяет каждую молодую маму, которая способна спать в любом месте и в любой позе

«Кажется, я могу не пережить эту ночь»

«Я отошел всего на 2 минуты. И вот что осталось от моего мороженого»

«Иногда я застреваю во время отладки кода и зову друга на помощь»

«Ты хочешь работать? Я помогу тебе»

«Наш Фредди каждый раз, когда видит, что мы готовим»

«Нашла своего кота отдыхающим в мусорном ведре»

«По-моему, Кики выглядит не очень счастливой»

«О да, это точно любимый снимок моего кота»

Теперь это его кровать по праву завоевания

Когда твои кошки настолько переживают за тебя, что не могут тебе позволить принимать ванну в одиночестве

Зигги сегодня исполнилось 4. И ему на самом деле нравится его новая игрушка

Надо попробовать объяснить ему, что такое личное пространство

Кот новый, история старая

Кажется, этот малыш научился наслаждаться жизнью на все 100 %. Да еще и взял людей в услужение

У него самое удобное место в доме

«Наш котенок похож на Добби. Пожалуй, я не буду давать ему носок»