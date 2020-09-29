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20 человек, которые жили себе тихо-мирно, а потом завели кота

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«Без кота и жизнь не та» — с этим утверждением согласятся, пожалуй, все. Мохнатые красавцы стали нашими соседями почти 10 000 лет назад. И сразу пленили сердца своих хозяев. Если раньше кошки имели практическую ценность, то сейчас это уже полноценные члены семьи: абсолютно нормально, придя домой, спросить у своей кисы, не скучала ли она, как провела день. И они абсолютно точно привносят в наш дом уют и комфорт.

С появлением пушистого соседа жизнь меняется кардинально. И AdMe.ru покажет, насколько именно.

«Определенно это лучшее фото моего пушистого друга, которое я когда-либо делал»

© fieryredbean / reddit

«Я долго жил один. Мне нужна была компания»

© Rskk / reddit

«Ну кого ты любишь больше: меня или какую-то пиццу?»

© gambitz / reddit

Иметь кота — это:

© KittenCalledKatt / reddit

Этот кот олицетворяет каждую молодую маму, которая способна спать в любом месте и в любой позе

© OkIHereNow / reddit

«Кажется, я могу не пережить эту ночь»

© greenleafwallet / reddit

«Я отошел всего на 2 минуты. И вот что осталось от моего мороженого»

© spuddy126 /reddit

«Иногда я застреваю во время отладки кода и зову друга на помощь»

© packet_llama / reddit

«Ты хочешь работать? Я помогу тебе»

«Наш Фредди каждый раз, когда видит, что мы готовим»

© Ddale7 / reddit

«Нашла своего кота отдыхающим в мусорном ведре»

© teddycat0420 / reddit

«По-моему, Кики выглядит не очень счастливой»

© teddycat0420 / reddit

«О да, это точно любимый снимок моего кота»

© sierramckenna96 / reddit

Теперь это его кровать по праву завоевания

© JayeFiveBlue / reddit

Когда твои кошки настолько переживают за тебя, что не могут тебе позволить принимать ванну в одиночестве

© eltiolarry77 / reddit

Зигги сегодня исполнилось 4. И ему на самом деле нравится его новая игрушка

© Daimyo_Frostii / reddit

Надо попробовать объяснить ему, что такое личное пространство

© Lionliberum / reddit

Кот новый, история старая

© Astropoppet / reddit

Кажется, этот малыш научился наслаждаться жизнью на все 100 %. Да еще и взял людей в услужение

© SpiderCuster / twitter

У него самое удобное место в доме

© Oh_MyGoshJosh / reddit

«Наш котенок похож на Добби. Пожалуй, я не буду давать ему носок»

© yangmeow / reddit

Однозначно жизнь меняется после появления в доме мохнатого питомца: требуются постоянный уход, корм, поездки к ветеринару. Но что мы без них делали бы? Котейки нас лечат, а не просто украшают дом.

А у вас есть питомец? Поделитесь с нами фото своего пушистого соседа.

Фото на превью Oh_MyGoshJosh / reddit
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