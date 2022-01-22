20 человек, которые жили и не тужили, а потом вдруг осознали свой возраст
Мы часто не до конца осознаем свой возраст и кажемся себе моложе, чем есть на самом деле. Юность души — это хорошо, конечно, но от реального возраста не убежишь. И наступает момент, когда любой человек внезапно понимает, что ему уже о-го-го, а не 17, как казалось.
Мы в AdMe.ru уверены, что в каждом возрасте есть свои плюсы, и надеемся, что эти 20 человек приняли свои годы.
- Как-то ждал возле подъезда товарища и услышал разговор 2 парней лет 14–15. Один и говорит: «Прикинь, вчера с классом в лес ходили, и там танцы начались. Так вот, наша училка с нами танцевала, хотя она старая, ей уже 23!» На тот момент мне было 40+. Всплакнул. © Sv.73 / Pikabu
- Меня буквально вчера дочь 10 лет спросила, ела ли я в детстве на Руси пареную репу. © Missm9y / Pikabu
- У нас в школе была очень красивая девочка. Я пригласил ее на свидание, но она отказалась. И вот прошло почти 40 лет, я случайно встретил ее в кафе. Боже, как она постарела. Я, слегка злорадствуя, уточнил, в нашу ли школу она ходила. Она удивилась и выдала: «Да, но я вас не помню. Какой предмет вы преподавали?» © Malky McEwan / Quora
- Мне 35, сыну 4, сидим с ним завтракаем на кухне. Поели, начинаю убирать со стола, а он улыбается и спрашивает: «Ну что, наелся, старичок?» И так стало тоскливо от того, что время летит, а мы стареем, и ничего с этим не поделаешь. © boardrider / Pikabu
- Я понял, что постарел, когда искал работу в свои 58. По лицу девушки, которая принимала мое заявление, скользнуло выражение жалости. Но я успел это заметить. © Allen Craft / Quora
- Мне было 29, у меня была жена и один ребенок. И вот как-то у меня выдался выходной. Я отвез дочь в школу и мог заняться вообще всем, что душа пожелает. Но я просто поехал домой, занялся стиркой, вздремнул, разгадал судоку и поиграл в компьютерную игру. Я не потратил ни копейки, не выходил из дома, и у меня был отличный день. Именно тогда я понял, что старею. © Matthew Bates / Quora
- Осознала, что я старая, когда стала гуглить молодежный сленг. © fetch_theboltcutters / Reddit
- Когда приходишь на концерт молодых музыкантов и понимаешь, что по возрасту ты ближе к родителям, которые привели туда своих детей, чем к самим этим детям и подросткам. © Enoisa / Reddit
- 13-летний ребенок сказал, что я слишком стар, чтобы играть в Grand Theft Auto 5. © mack__7963 / Reddit
- Смотрим с ребенком «Ералаш». Заканчивается очередной выпуск, и в финале показывают заставку «Киностудия им. М. Горького, 1994 год». Говорю сыну :"Представляешь, когда вышел этот эпизод, мне было 6 лет«. Сынок в ответ: «Пап, а почему он тогда не черно-белый?» Пара-пара-пам, фьють. © Mr.Bobo / Pikabu
- Поняла, что старею, когда мои суставы по утрам стали звучать как пакет с чипсами, который безжалостно топчут ногами. © floral****trumpet / Reddit
- Моя дочь, 8-классница, на вопрос, сколько лет учителю, ответила, мол, да старик, лет 40. Не успела закончить фразу, осеклась и быстро убежала к себе в комнату. К слову, нам с папочкой за 40. И уже из своей норы она кричала, что мы молодые и к нам возраст совсем не имеет отношения. © Ludmila Kochegarova / Facebook
- Ко мне пытался подкатить 17-летний хлопец. Начал заикаться и перешел на «вы», когда узнал, что мне 35, я счастливо замужем десяток лет и у меня 2 детей. © Alina Ivanova / Facebook
- Я не осознавала, что старею, всегда выглядела молодо и чувствовала себя так же. Но однажды утром я взглянула в зеркало, а оттуда на меня смотрела моя мама. Мне 54. © Ayo Okoro / Quora
- Мой сын 2 года назад спросил, существовали ли динозавры, когда я была маленькой. Не царь, не историческая фигура какая-нибудь, а динозавры! А мне всего 32, играю со своими детьми как маленькая, все еще в детстве, не хочу взрослеть. © Нургуль Матисакова / Facebook
- Подошел ко мне парень и предложил помочь донести тяжелые сумки. Я еще подумала, какой симпатичный, подкатывает, наверное. Дошли до остановки, я ему и говорю, мол, спасибо огромное. А он, подлец, выдал: «Да ничего, у меня же тоже мама есть». © Lalita Samsonova / Facebook
Вы можете вспомнить момент, когда резко осознали, что вам уже не 16 и даже не 26?
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