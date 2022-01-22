20 человек, которые жили и не тужили, а потом вдруг осознали свой возраст

Мы часто не до конца осознаем свой возраст и кажемся себе моложе, чем есть на самом деле. Юность души — это хорошо, конечно, но от реального возраста не убежишь. И наступает момент, когда любой человек внезапно понимает, что ему уже о-го-го, а не 17, как казалось.