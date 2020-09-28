20+ человек, которые не ждут подарков от других, а делают их себе сами

С подарками иногда трудно угодить. То цвет не тот, то размер, то вообще суть не угадаешь. И если в детстве мы еще ждем Деда Мороза, то потом становимся волшебниками сами для себя. Действительно, почему бы не купить себе раритетный крутой автомобиль, если давно мечтаешь об этом? Или не завести щенка, если всегда хотел?

AdMe.ru попались на глаза фото пользователей соцсетей, где они делятся тем, как в один момент решили подарить себе немного гормонов счастья. А заодно и нам с вами. А в бонусе вас ждет яркая иллюстрация на тему, что иногда в нашу жизнь вмешиваются внешние силы.

«Мне исполнилось 30, завел себе щенка. Знакомьтесь, это Панчо»

«Не стану врать, я купил их даже не детям — я купил их себе»

«Я всегда хотела себе кольцо обещаний. Поэтому сегодня я пошла за ним. Обещаю всегда любить себя»

«Это Swatch. Купил себе на выпускной»

«Ну вот на 5-м десятке лет осуществил мечту детства, купил себе мопед Honda»

Мог бы и машину, но нет. И ведь мог бы купить сам (работаю с 14 лет), но дома эти терки, мол, сначала пусть исполнится 16, потом 18, потом после армии не до того, разные события. А тут вот шел мимо, смотрю — стоит, и так на меня нахлынуло! Купил. Мечта сбылась. © PersoKot / Pikabu

«Заказал сам себе в честь годовщины аккаунта. Вчера доставили»

«Купил тапки. Мне 27 годиков. Дома надо мной все угорают. Кошак с адской пробуксовкой улетает вдаль»

«Урвал себе новый нож. Обошелся мне в $ 40 и функционирует на все 100»

«Годами я говорил себе: „Я должен купить огромную машину“. Что ж, вчера я сделал это! Cadillac DeVille 65-го года. Ни единой вмятины. Только небольшая ржавчина в багажнике»

«Не удержался и купил. Второй день играюсь. Доволен аки слон»

«Поздравил сам себя с днем рождения»

«Решил немного порадовать себя»

«Жена купила кукольный домик»

«Мой новый плюшевый подарок на день рождения от самой себя»

«Только что купил себе подарок, и моя невеста сказала, что она хочет посмотреть это запоем вместе со мной. Похоже, у нас теперь еще один фанат «На краю Вселенной»

«Ничего особенного. Небольшой презент себе на День защиты детей. Подходящее развлечение для 25 лет. Мой первый дорожный велосипед!»

«Наконец решился. Купил себе это барахло как подарок на 30-летие»

«Решила поздравить себя заранее с днем рождения»

«Подарок на окончание колледжа самому себе! Купил подержанным, по отличной цене»

«Я очень хотела себе айфон. Что ж, психанула, пошла и купила»

«Рождественский подарок самой себе — первый член моей семьи. Добро пожаловать домой»

Бонус: «Подарила себя хозяину в честь субКоты»