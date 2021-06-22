19 человек, которые завели себе обычного питомца, но потом что-то пошло не так

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Все кошатники и собачники знают, что у их пушистиков есть свои особенности. Например, кошки любят спать в труднодоступных местах, громко копать вокруг миски, и даже наполовину наполненная чашка для еды для них всегда пуста. А собаки обожают что-нибудь погрызть, накопать себе ямок-схронов для вкусненького и от души набегаться. Но даже знающих об этом людей собственные питомцы иногда вводят в ступор своим поведением.

Мы в AdMe.ru тоже не раз сталкивались со странностями наших любимцев и отлично понимаем героев нашей подборки, которые не смогли удержаться и поделились снимками своих милых оболтусов в сети.

«Мне кажется, я просто недостаточно его кормлю»

«Хотите верьте, хотите нет, но она была милым щенком»

«Он любит спать в такой позе»

«Кошка моей мамы — такая дурилка. Сядет вот так и не сводит с тебя глаз»

«Изо всех мест в комнате она выбрала убежище под ковром»

«Недавно „усыновил“ Карла. Он немного странненький»

«Кошачье» дерево

Изящен, как всегда

«Пришел домой и увидел, что мой кот ждет меня вот так»

«А я нашел свою собаку в таком виде»

«Кажется, у моего кота случился нервный срыв прямо в ванной»

«Обычно он сворачивается калачиком на вершине кошачьей лежанки. Но это что-то новенькое»

«Как мои собаки предпочитают засыпать»

«Оставил ящик открытым. Очевидно же, что это подходящее место для сна»

«Чудик любит бросать резинки для волос в свою миску с водой»

«Именно здесь любит сидеть собака мамы, когда та занимается садоводством»

«Как мой кот спит»

«У ГасГаса есть свой метод расслабления»

«Именно так он любит наблюдать за птичками»