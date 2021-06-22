19 человек, которые завели себе обычного питомца, но потом что-то пошло не так
Все кошатники и собачники знают, что у их пушистиков есть свои особенности. Например, кошки любят спать в труднодоступных местах, громко копать вокруг миски, и даже наполовину наполненная чашка для еды для них всегда пуста. А собаки обожают что-нибудь погрызть, накопать себе ямок-схронов для вкусненького и от души набегаться. Но даже знающих об этом людей собственные питомцы иногда вводят в ступор своим поведением.
Мы в AdMe.ru тоже не раз сталкивались со странностями наших любимцев и отлично понимаем героев нашей подборки, которые не смогли удержаться и поделились снимками своих милых оболтусов в сети.
«Мне кажется, я просто недостаточно его кормлю»
«Хотите верьте, хотите нет, но она была милым щенком»
«Он любит спать в такой позе»
«Кошка моей мамы — такая дурилка. Сядет вот так и не сводит с тебя глаз»
«Изо всех мест в комнате она выбрала убежище под ковром»
«Недавно „усыновил“ Карла. Он немного странненький»
«Кошачье» дерево
Изящен, как всегда
«Пришел домой и увидел, что мой кот ждет меня вот так»
«А я нашел свою собаку в таком виде»
«Кажется, у моего кота случился нервный срыв прямо в ванной»
«Обычно он сворачивается калачиком на вершине кошачьей лежанки. Но это что-то новенькое»
«Как мои собаки предпочитают засыпать»
«Оставил ящик открытым. Очевидно же, что это подходящее место для сна»
«Чудик любит бросать резинки для волос в свою миску с водой»
«Именно здесь любит сидеть собака мамы, когда та занимается садоводством»
«Как мой кот спит»
«У ГасГаса есть свой метод расслабления»
«Именно так он любит наблюдать за птичками»
А как чудят ваши любимцы?
Фото на превью EmusForDays / Reddit
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