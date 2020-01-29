20+ человек, которые завели кота и теперь мечтают хотя бы о минуте покоя

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«Если в вашем доме есть кот, то он уже доминирует над вами». С этим выражением согласится каждый, кто делит жилплощадь с пушистым, мурчащим, упрямым и непредсказуемым животным. Пользователи соцсетей опубликовали фото и истории о жизни со своими любимцами, которые вызывают яркие эмоции.

AdMe.ru не остался равнодушен к котам, которые каждый день проверяют на прочность положение дел в своей семье.

«Кот очень психовал, когда я принимала ванну, потому что думал, что я утону. Я решила проблему: поставила около ванны табуретку, и он БДИТ»

«Мой кот отломал кусочек жалюзи и принес его мне»

Когда непоследовательность — твоя изюминка

«Казалось, мой кот угасает. Он не ел, не пил, прятался и спал. Так что сегодня я отвезла его к ветеринару, и тот сказал: „Он здоров. У него депресcняк из-за того, что он, видимо, проиграл в драке“»

«Он не хочет, чтобы я держал игрушку. Ему нравится делать это самому. Еще кот любит играть с лазерной указкой, но она у него не работает, и он ее ломает»

Не стоит обзывать любимое домашнее животное

«Нужно приклеить дверцы, чтобы изолировать от нее лакомства»

«Кот никак не хочет принять тот факт, что он не наш ребенок»

«Он думает, что целый день я готовил для него постель»

Когда питомцу ненадолго требуется экзорцист

Тот неловкий момент, когда видишь, что твоя любимая спит с котом, но сомневаешься, есть ли у нее вообще кислород

«Мои коты в безвыходном положении. Два упрямых осла хотят пройти через проем в двери. Интересно, кто сдастся первым?»

«Часто провожу терапию на дому. Была одна семья. Я обычно собирала свои длинные волосы в хвост, но, когда шла к ним, надевала шапку, потому что их кот все время прыгал на голову»

Когда питомец решил переехать без предупреждения

«Она выключила мой ноутбук, просто сидя на нем»

«Прыгнул в корзину для белья, а теперь жалуется, что не может выбраться оттуда»

«Пыталась сделать смешное фото, на котором мы зеваем одновременно, но кот засунул свою лапищу в мой открытый рот. Спасибо, Честер!»

«Каждый раз, когда я достаю лестницу, этот засранец хочет играть в „царя горы“»

«Он может подойти к двери и просить впустить его, но, когда я это делаю, убегает прочь как ни в чем не бывало»

«Его брат уже уселся в корзину для белья, но его это не останавливает»

Когда кот каждый день садится перед телевизором, это раздражает

«Агрессивно контролирует, чтобы мы не смогли ничего сделать. А еще кусается, когда пытаешься его подвинуть»

«Он уселся прямо на коробку с кексами»

«Пытались отпраздновать годовщину усыновления кота. Он был не в настроении»

«Он отбирает вещи, которым мы уделяем больше внимания, чем ему»

«12 лет вместе, а он до сих пор боится за мою жизнь каждый раз, когда я принимаю ванну»

Бонус: кот не мог попасть в дом и активировал дверной видеоглазок

Приложите к посту фото своего любимца, убежденного в том, что он — хозяин вашего дома.