20+ человек, которые завели кота и теперь мечтают хотя бы о минуте покоя
«Если в вашем доме есть кот, то он уже доминирует над вами». С этим выражением согласится каждый, кто делит жилплощадь с пушистым, мурчащим, упрямым и непредсказуемым животным. Пользователи соцсетей опубликовали фото и истории о жизни со своими любимцами, которые вызывают яркие эмоции.
AdMe.ru не остался равнодушен к котам, которые каждый день проверяют на прочность положение дел в своей семье.
«Кот очень психовал, когда я принимала ванну, потому что думал, что я утону. Я решила проблему: поставила около ванны табуретку, и он БДИТ»
«Мой кот отломал кусочек жалюзи и принес его мне»
Когда непоследовательность — твоя изюминка
«Казалось, мой кот угасает. Он не ел, не пил, прятался и спал. Так что сегодня я отвезла его к ветеринару, и тот сказал: „Он здоров. У него депресcняк из-за того, что он, видимо, проиграл в драке“»
«Он не хочет, чтобы я держал игрушку. Ему нравится делать это самому. Еще кот любит играть с лазерной указкой, но она у него не работает, и он ее ломает»
Не стоит обзывать любимое домашнее животное
«Нужно приклеить дверцы, чтобы изолировать от нее лакомства»
«Кот никак не хочет принять тот факт, что он не наш ребенок»
«Он думает, что целый день я готовил для него постель»
Когда питомцу ненадолго требуется экзорцист
Тот неловкий момент, когда видишь, что твоя любимая спит с котом, но сомневаешься, есть ли у нее вообще кислород
«Мои коты в безвыходном положении. Два упрямых осла хотят пройти через проем в двери. Интересно, кто сдастся первым?»
«Часто провожу терапию на дому. Была одна семья. Я обычно собирала свои длинные волосы в хвост, но, когда шла к ним, надевала шапку, потому что их кот все время прыгал на голову»
Когда питомец решил переехать без предупреждения
«Она выключила мой ноутбук, просто сидя на нем»
«Прыгнул в корзину для белья, а теперь жалуется, что не может выбраться оттуда»
«Пыталась сделать смешное фото, на котором мы зеваем одновременно, но кот засунул свою лапищу в мой открытый рот. Спасибо, Честер!»
«Каждый раз, когда я достаю лестницу, этот засранец хочет играть в „царя горы“»
«Он может подойти к двери и просить впустить его, но, когда я это делаю, убегает прочь как ни в чем не бывало»
«Его брат уже уселся в корзину для белья, но его это не останавливает»
Когда кот каждый день садится перед телевизором, это раздражает
«Агрессивно контролирует, чтобы мы не смогли ничего сделать. А еще кусается, когда пытаешься его подвинуть»
«Он уселся прямо на коробку с кексами»
«Пытались отпраздновать годовщину усыновления кота. Он был не в настроении»
«Он отбирает вещи, которым мы уделяем больше внимания, чем ему»
«12 лет вместе, а он до сих пор боится за мою жизнь каждый раз, когда я принимаю ванну»
Бонус: кот не мог попасть в дом и активировал дверной видеоглазок
Приложите к посту фото своего любимца, убежденного в том, что он — хозяин вашего дома.
Фото на превью omgawolf5 / reddit