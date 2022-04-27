20+ человек, которые засмотрелись на наряды из известных фильмов и сериалов и решили, что сошьют себе не хуже

При просмотре сериалов и кинофильмов нас увлекает не только сюжет и декорации. Мы с интересом рассматриваем, во что одеты персонажи, восхищаемся работой костюмеров. Яркие и продуманные наряды иногда настолько западают в душу, что хочется повторить их в жизни.

AdMe.ru решил найти рукодельников, которые повторили роскошные кинокостюмы. Кто-то сделал это для того, чтобы принять участие в различных праздниках, а кто-то немного модернизировал наряд, чтобы носить его в повседневной жизни. А в бонусе мы покажем, что не только люди могут носить наряды из кино.

Ведьма Софи из «Ходячего замка». За основу взяты наряды и из мультика, и из фильма

«Скопировала фиолетовое платье Нэнси из третьего сезона сериала „Очень странные дела“»

«Моя версия Клэр из „Чужестранки“»

«Сшила халат как у Бильбо в 1-м фильме про хоббита»

Абсолютно гениально, вы заработали себе второй завтрак до конца своих дней. © KitsuneTiger / Reddit

«Повторила платье Эльзы из мультфильма „Холодное сердце — 2“»

«Всегда хотела пойти на премьеру „Звездных войн“ в костюме, и в этом году я наконец-то сделала это»

Еще не видел фильм, но надеюсь, что он хотя бы вполовину так же хорош, как твой костюм. © dustbunnylurking / Reddit

Платье, вдохновленное сериалом «Бриджертоны»

Костюм как в сериале «Алиенист»

«Муженек должен был примерить свой подарок на день рождения заранее. Копия жилета Барли Лайтфута из мультфильма „Вперед“»

«Сшила платье для моего костюма Урсулы»

«После запойного просмотра „Ведьмака“ вдохновился костюмами Лютика и попробовал свои силы, но с более узорчатыми и яркими тканями»

«Некоторые детали моего костюма Дейенерис»

«Платье моей мечты — бальный наряд Белль»

«Пару месяцев вручную шила исторически достоверную версию костюма Элизы из „Гамильтона“»

«Я решила переделать свой костюм Тинкербелл, который сшила 9 лет назад, до того, как научилась шить»

«Удивительно, на что способны годы практики и знания в области конструирования».

«Моя попытка воссоздать бальное платье Кристины из „Призрака оперы“»

«Я смотрю только сериал „Звездный путь: Новое поколение“, но костюм сшила как в оригинальном сериале — там они симпатичнее»

«Платье из джерси как у Лили Олдрин из сериала „Как я встретил вашу маму“»

Незначительные различия есть, но ваш вариант мне даже больше нравится. © mayocheese_yesplease / Reddit

«Не могу дождаться, когда надену свой костюм Уэстли из „Принцессы-невесты“ на Хэллоуин»

«Сшила ночнушку Эдит из сериала „Багровый пик“»

Платье из фильма «Сонная лощина»

Бонус: кот Комет в наряде из «Отверженных»