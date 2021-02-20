20+ занятных совпадений, после которых невольно заподозришь Вселенную в хитром умысле

Об удивительных совпадениях снято немало фильмов. Вспомнить хотя бы культовый «Эффект бабочки», где один незначительный поступок персонажа запускал вереницу непредсказуемых сюжетных поворотов. Но занятные стечения обстоятельств происходят не только на большом экране. И хотя в реальной жизни случайности обычно не такие масштабные, они легко станут поводом улыбнуться, получить эстетическое удовольствие или заподозрить Вселенную в хитром умысле.

Мы в AdMe.ru не можем насмотреться на фотографии героев этой подборки, ведь на них вещи дополняют друг друга лучше, чем кусочки пазла. А из бонуса вы узнаете, какие совпадения в наших любимых мультфильмах детства никак не назовешь случайными.

1. «Листья моего винограда меняют цвет, чтобы соответствовать стене дома»

2. «Купили с моим парнем бабл ти, который точь-в-точь соответствует оттенкам нашей кожи»

3. «Первая мысль, пока не присмотрелся: „Как эти ребята с красками туда забрались?“»

4. «Не замечал раньше, как идеально мой рюкзак дополняет плакат на двери»

5. Потерялся кот? Телевизор подскажет, в каком направлении искать

6. «Я заметил девушку с татуировкой пиццы, которая держала в руках пиццу»

7. Провода практически идеально очерчивают горы на заднем плане

8. «Ну и что там о нас пишут?»

9. Когда жизнь имитирует искусство

10. Эти ломтики сыра и хлеба просто созданы друг для друга

11. Собака, которая знает толк в камуфляже

12. «Заметил это в местном супермаркете»

13. Пицца, которая искусно маскируется под столешницу

14. «Пошла открывать шкаф, и кольцо соскользнуло с моего пальца»

15. «Пользуюсь этой тарелкой с 5 лет, но только сейчас я осознал, что она идеально подходит для бейглов»

16. Архитектурная вафля

17. «Взял у знакомой телефон поклацать. Ржал как больной. Это ее муж Саня»

18. «Папа купил брелок на ключи с именем мамы. Придя домой, он обнаружил, что брелок оказался бракованным: с другой стороны было уже не мамино имя»

«Но папа не расстроился и не пошел менять брелок, потому что это мое имя».

19. «Наша новая сковорода идеально подходит к столешнице»

20. «Будьте осторожны! Вас может похитить НЛО!»

21. Удачное расположение постера — и реклама фильма превратилась в примерку шляп

22. «Моя сестра оделась как формочки для кексиков»

Бонус: экономия на бюджете или нехватка фантазии?

Пользователь TikTok под ником buzzzi_ заметил любопытную закономерность в старых мультфильмах студии Disney. Он покадрово сопоставил сцены из «Книги джунглей» и «Приключений Винни Пуха» и обнаружил, что они выглядят так, будто одни аниматоры срисовали у других. Хотя герои и окружение в мультфильмах отличаются, персонажи абсолютно идентично перепрыгивают через деревья, идут по лесу, бросают камушки и делают многое другое.