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20 человек, которые заказали крутую вещь, но их ожидания разбились о суровую реальность

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Многие из нас любят совершать покупки онлайн. Ведь это так удобно, просто и экономит время. Но у этой медали есть и обратная сторона. Ожидая крутую вещь, можно получить совсем не то, что хотелось. Эта подборка еще раз доказывает, что не всегда результат соответствует ожиданиям. На своем личном опыте в этом убедились герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru спешим поделиться с вами примерами неудачных покупок и надеемся, что вас такой опыт обойдет стороной.

1. «Да я глазам своим не верю»

© Rosdorf Park / wayfair.co.uk, © ell_spencex / Twitter

2. «Ну спасибо, Amazon»

© Soakd / Reddit

В логотипе на футболке допущена досадная ошибка в названии культовой группы. Вместо The Rolling Stones написано The Rolling Stoner.

3. «Вот что моя сестра заказала — и вот что ей пришло. Ребят, я не шучу»

© RebeccaKwanga / Twitter

4. «Заказала кроссовки онлайн. Когда захотела примерить их, поняла, что они оба левые»

© bleuwafels / Reddit

5. «AliExpress в своем духе»

© Amask Store / Aliexpress, © Monkeyz / Reddit

6. «Что мне хотелось получить — и что я получил»

© ICOOLSTONE, © sunidlyte / Reddit

7. «Начальник вчера мне купил шоколадку, чтобы я „порадовалась жизни“. Вот и порадовалась...»

© MeScuka / Pikabu

8. «Когда не уточнил размер товара»

© Darice / Amazon, © Rollitupk / Twitter

9. «Кто-то сэкономил на креме»

© CalTheVol / Reddit

10. «Я с нетерпением ждала эту майку»

© Lunar Collections, © Loveforsale / Reddit

11. «Я заказала влажные салфетки онлайн, и вот что они мне прислали»

© thebiggestyee / Twitter

12. «Производитель забыл про кокосовую стружку»

© SlowShoes / Reddit

13. «AliExpress прекрасен»

© MyHouse Store / Aliexpress, © EISBRG / Reddit

14. «Что мой папа заказал — и что он получил по почте»

© Mirror, © Less_Grass / Reddit

Надпись на брошюре: «Карманный судоку».

15. «Нашел дешевые кухонные весы. Мне кажется, чего-то не хватает»

© msstark / Reddit

16. «Мой молот Тора „в натуральную величину“»

© JesseD320 / Reddit

17. «Заказали несколько стульев со спинками для похода»

© nemoequipment / Facebook, © Buttery_Queef / Reddit

18. «Что я заказал на AliExpress vs. Что я получил»

© floatinthetoy Store / Aliexpress, © laxusdreyarligh / Reddit

19. «Может, мне просто нужно полить это — и оно вырастет?»

© grossac-chill, © salaciouscrumb_ / Reddit

20. «Заказал сушку для посуды. Вы не поверите, поместился целый кусок мыла»

© Botanikahome, © ThaNagler / Reddit

Как часто вы покупаете онлайн? Были ли у вас случаи, когда полученный товар разочаровал вас? Поделитесь своими историями в комментариях.

Фото на превью RebeccaKwanga / Twitter
7062530
10k