20 человек, которые заказали крутую вещь, но их ожидания разбились о суровую реальность
Многие из нас любят совершать покупки онлайн. Ведь это так удобно, просто и экономит время. Но у этой медали есть и обратная сторона. Ожидая крутую вещь, можно получить совсем не то, что хотелось. Эта подборка еще раз доказывает, что не всегда результат соответствует ожиданиям. На своем личном опыте в этом убедились герои нашей статьи.
Мы в AdMe.ru спешим поделиться с вами примерами неудачных покупок и надеемся, что вас такой опыт обойдет стороной.
1. «Да я глазам своим не верю»
2. «Ну спасибо, Amazon»
В логотипе на футболке допущена досадная ошибка в названии культовой группы. Вместо The Rolling Stones написано The Rolling Stoner.
3. «Вот что моя сестра заказала — и вот что ей пришло. Ребят, я не шучу»
4. «Заказала кроссовки онлайн. Когда захотела примерить их, поняла, что они оба левые»
5. «AliExpress в своем духе»
6. «Что мне хотелось получить — и что я получил»
7. «Начальник вчера мне купил шоколадку, чтобы я „порадовалась жизни“. Вот и порадовалась...»
8. «Когда не уточнил размер товара»
9. «Кто-то сэкономил на креме»
10. «Я с нетерпением ждала эту майку»
11. «Я заказала влажные салфетки онлайн, и вот что они мне прислали»
12. «Производитель забыл про кокосовую стружку»
13. «AliExpress прекрасен»
14. «Что мой папа заказал — и что он получил по почте»
Надпись на брошюре: «Карманный судоку».
15. «Нашел дешевые кухонные весы. Мне кажется, чего-то не хватает»
16. «Мой молот Тора „в натуральную величину“»
17. «Заказали несколько стульев со спинками для похода»
18. «Что я заказал на AliExpress vs. Что я получил»
19. «Может, мне просто нужно полить это — и оно вырастет?»
20. «Заказал сушку для посуды. Вы не поверите, поместился целый кусок мыла»
Как часто вы покупаете онлайн? Были ли у вас случаи, когда полученный товар разочаровал вас? Поделитесь своими историями в комментариях.