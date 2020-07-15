20 человек, которые заказали крутую вещь, но их ожидания разбились о суровую реальность

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Многие из нас любят совершать покупки онлайн. Ведь это так удобно, просто и экономит время. Но у этой медали есть и обратная сторона. Ожидая крутую вещь, можно получить совсем не то, что хотелось. Эта подборка еще раз доказывает, что не всегда результат соответствует ожиданиям. На своем личном опыте в этом убедились герои нашей статьи.

Мы в AdMe.ru спешим поделиться с вами примерами неудачных покупок и надеемся, что вас такой опыт обойдет стороной.

1. «Да я глазам своим не верю»

2. «Ну спасибо, Amazon»

В логотипе на футболке допущена досадная ошибка в названии культовой группы. Вместо The Rolling Stones написано The Rolling Stoner.

3. «Вот что моя сестра заказала — и вот что ей пришло. Ребят, я не шучу»

4. «Заказала кроссовки онлайн. Когда захотела примерить их, поняла, что они оба левые»

5. «AliExpress в своем духе»

6. «Что мне хотелось получить — и что я получил»

7. «Начальник вчера мне купил шоколадку, чтобы я „порадовалась жизни“. Вот и порадовалась...»

8. «Когда не уточнил размер товара»

9. «Кто-то сэкономил на креме»

10. «Я с нетерпением ждала эту майку»

11. «Я заказала влажные салфетки онлайн, и вот что они мне прислали»

12. «Производитель забыл про кокосовую стружку»

13. «AliExpress прекрасен»

14. «Что мой папа заказал — и что он получил по почте»

Надпись на брошюре: «Карманный судоку».

15. «Нашел дешевые кухонные весы. Мне кажется, чего-то не хватает»

16. «Мой молот Тора „в натуральную величину“»

17. «Заказали несколько стульев со спинками для похода»

18. «Что я заказал на AliExpress vs. Что я получил»

19. «Может, мне просто нужно полить это — и оно вырастет?»

20. «Заказал сушку для посуды. Вы не поверите, поместился целый кусок мыла»