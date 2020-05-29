20+ фото, которые покажут, как выглядят привычные вещи внутри

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Многим из нас хоть раз, да приходило в голову посмотреть, что же там внутри у игрушки. Хотелось узнать, как выглядит в разрезе теннисный мячик. Выяснить наконец, из чего состоит кейс для AirPods и платежная карточка. Герои нашей статьи не стали мучить себя неизвестностью, а на практике разузнали, что представляют собой внутренности обыкновенных вещей.

AdMe.ru тоже захотелось хоть одним глазком заглянуть внутрь окружающих предметов.

«Мои псы раскурочили игрушку-кактус, и внутри оказалось это»

«Я разрезал пакет с беконом пополам»

«Внутри слэп-браслета моего сына оказалась часть обычной рулетки»

Электрическая зубная щетка изнутри

Внутри кейса для AirPods

Раскушенная вишневая косточка

Внутри этой мочалки есть другая, поменьше

Строение моллюска

Пачка мороженого, которую разрезали пополам

Внутренности платежной карты

Вот что можно увидеть, если разрезать мячик для гольфа

Внутри дерева с пчелами

«Моя собака сегодня наконец-то расправилась со своей любимой игрушкой, чтобы обнаружить там игрушку поменьше — еще более писклявую»

Так выглядят соты в разрезе. На дне ячеек — маточное молочко

«Если вы когда-либо интересовались, как внутри выглядит ключ-карта, то вот»

Панцирь черепахи

Внутри 9-вольтовой батарейки

«Я разломал британскую вилку и обнаружил в ней двухконтактную европейскую вилку»

Теннисный мячик разрезали пополам

Бедренная кость

«Мой пес разорвал своего плюшевого Йоду и нашел внутри пищалку в виде сердца»

А что любопытного находили вы внутри привычных предметов?