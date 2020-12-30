20+ человек, которые задвинули в сторону стандарты и готовятся к праздникам с капелькой безумства

В преддверии новогодних праздников люди делятся на 2 типа. Одни готовы украсить лампочками и мишурой каждый доступный уголок квартиры, придумывают костюм, с удовольствием собирают елку и готовят подарки. А вторые лепят праздник «из того, что было». И порой только выигрывают от этого.

AdMe.ru собрал в одном месте людей, которые хоть и готовы поддаться новогоднему настроению, но явно берегут силы для чего-то большего. А в качестве бонуса мы приготовили пару трогательных новогодних историй и городское новогоднее украшение, которое растопит сердце даже закоренелого циника.

1. «Минимум усилий — сделал костюм Чувака из фильма „Большой Лебовски“ для новогоднего маскарада»

2. «Я представляю вам худший рождественский свитер всех времен и народов»

3. «Дедушка не смог найти праздничные носки, поэтому использовал свои»

4. «Я-то думал, что мне подарили PlayStation 5 на Рождество»

«У тебя будет PlayStation 5! ...когда она снова появится в продаже! C любовью, мама и папа».

5. «Мой парень сказал, что приготовил праздничное печенье»

6. «Когда я покупал дом, мне сказали, что мои соседи круто украшают свой на Рождество. Я поговорил с соседом, и мы пришли к идеальному решению»

7. «Получила это в подарок на Рождество от друга»

8. «Соседи даже не пытались»

9. «Гирлянда сисадмина»

10. «Как украсить двор к Рождеству с наименьшими усилиями»

Хороший способ повторно использовать надувные украшения, в которых есть прокол. © a_pinch_of_sarcasm / reddit·

11. «Лучший праздничный декор, который я видел в этом году»

«Удачного праздника».

12. Вот это называется лень

13. «У нас с женой есть традиция выбирать самую уродливую елку на лесной ферме. В этом году мы выложились по максимуму»

14. Когда не очень заморачиваешься насчет подарка

15. Это были 90-е, мы праздновали как могли

16. «В этом году у нас был конкурс на украшение рождественских дверей. Я принял участие»

17. «Новогоднее украшение в суши-баре»

18. «Думаю, что мне уже пора обновить рождественское украшение»

Что будет, если уронить это украшение? Пол трескается? © firephox / imgur

19. «Сделал рождественских гномов»

20. «Мои родители подарили мне на Рождество джойстик для PS 5. У меня нет PlayStation 5...»

21. «Не было сил, но я все равно украсила к Новому году»

«Если бы 2020 год был бы украшением, он был бы таким. Всех с Рождеством!»

22. «У меня нет елки. Но я нашел выход»

23. «Мой папа — акушер-гинеколог, он работал в Рождество. И вот в каком виде он делал обход в больнице сегодня утром»

Бонус № 1: «Новогодние украшения в нашей деревне сделаны местными младшими школьниками. И это лучшее, что можно было придумать»

Бонус № 2: истории пользователей

Было это лет 20 назад. Новый год, я смотрю «Простоквашино». Родители на кухне занимаются приготовлением салатов, вкусно пахнет холодцом и елкой. Время уже позднее, около 11 вечера. Вдруг отец начинает кричать: «Леха, я Деда Мороза поймал!» Я несусь к нему, забегаю и вижу, как папаня, наполовину высунувшись из окна, якобы кого-то держит. Когда я уже подошел к нему, он показывает, что в руке у него шапка Деда Мороза ! И добавляет: «Ушел, испугался, видимо». Батя из снега на подоконнике сделал следы на ковре от елки к окну, в руках была шапка, а под елкой — бетономешалка на батарейках, которая при включении играла, а водители в кабине двигались в такт музыке, барабан подсвечивался и крутился. Это было очень круто. © distam / pikabu

! И добавляет: «Ушел, испугался, видимо». Батя из снега на подоконнике сделал следы на ковре от елки к окну, в руках была шапка, а под елкой — бетономешалка на батарейках, которая при включении играла, а водители в кабине двигались в такт музыке, барабан подсвечивался и крутился. Это было очень круто. © distam / pikabu 1996 год, 2-й класс. И вот в нашей захолустной школе устроили новогодний маскарад. В нашей семье даже нормальная одежда — редкий гость. Мама сразу честно сказала, что денег на костюм нет, надо понять и простить. А вот батя не растерялся: нашел палку, покрасил ее маркером в черный, одел меня в черную водолазку, брюки, прикрепил варежку-«кобуру», дал свои черные очки. Я был мафиози. Это был полный фурор и восторг. Все эти мушкетеры, бэтмены и львы плакали от зависти. © Подслушано / Ideer