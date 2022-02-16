20 человек, которые забыли простые слова, но не растерялись и смогли разрулить ситуацию

Человеческая память — штука крайне загадочная. Мы можем помнить цену эскимо из нашего детства или правило буравчика, но при этом совершенно позабыть день рождения супруга или отчество тещи. Иногда из головы вылетают простейшие слова, которым приходится на ходу искать замену, и тут у фантазии есть шанс разгуляться на полную катушку.