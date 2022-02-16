20 человек, которые забыли простые слова, но не растерялись и смогли разрулить ситуацию
Человеческая память — штука крайне загадочная. Мы можем помнить цену эскимо из нашего детства или правило буравчика, но при этом совершенно позабыть день рождения супруга или отчество тещи. Иногда из головы вылетают простейшие слова, которым приходится на ходу искать замену, и тут у фантазии есть шанс разгуляться на полную катушку.
Мы в AdMe.ru уверены, что небольшие казусы с памятью — это не повод стесняться, а возможность создать новые слова и потренироваться в искусстве подбора синонимов.
- Диктовала рецепт рыбного блюда приятелю, говорю: «Лучше всего подойдет рыба... Ну как ее? На -ина заканчивается!» — «Осетрина?» — «Нет!» Какая еще рыба на -ина заканчивается? Мучались минут 10. Оказалось — треска. © Юлия Обухова / Facebook
- Пришла в аптеку купить лекарство. Пока подошла моя очередь, название таблеток вылетело из головы. Смотрю на девушку-аптекаря молящим взглядом и говорю: «Мне нужно лекарство из рекламы, когда зять приехал к теще и обожрался». Ржала вся очередь, а аптекарь сразу сообразила, что именно я ищу. © Елена Новицкая / Facebook
- Два высших образования, красный диплом. После рождения третьего ребенка был период, когда я постоянно забывала слова. Например, однажды говорю мужу: «Этот сын коровы...» Муж, зная мою забывчивость, спрашивает: «А как называется сын коровы?» Я напрягаю все мышцы памяти и выдаю: «Мычонок!» (Это, видимо, от глагола «мычать».) Муж смеется, а я медленно въезжаю: «А что не так?» — «Теленок!» — говорит муж сквозь смех. Тут на меня нисходит озарение. Долго потом вместе смеялись! © Марина Польшина-Мальцева / Facebook
- Вчера в переписке по WhatsApp с заболевшей подругой:
Она: «Все, я старая развалина».
Я: «Ты не развалина, ты...» — и ступор. Крик мужу: «Серег, как называются старые вещи?»
Он: «Хлам».
Я: «Нет, дорогие, произведения искусства и т. п.».
Он: «Антиквариат».
Вот так, пока писала, забыла слово «антиквариат». © Olga_S / AdMe
- Мой сын (на тот момент 12 лет) рассказывает: «На уроке английского мы проходили м-м-м-м... А! Плачевные предложения — вот что!» После долгих объяснений поняли, что он имел в виду страдательный залог. © Ksaverija / AdMe
- Я один раз, будучи в доме отдыха, забыла, как называется утюг. Прихожу на вахту и прошу: «Дайте мне, пожалуйста, тот, который делает пыщ-пыщ». Вахтерша делает глазами луп-луп. Я поясняю: «Ну этот, гладильник!» Посмеялась, но утюг она мне выдала. © cupofcoffe / Pikabu
- Я пишу рассказы и стихотворения, но стою на кассе целых 8 минут и прошу дать мне «3 пакетика ну вот этой вот ароматной травы», потому что забыла слово «чай»! © tapok__deda / Twitter
- Сегодня на контрольной работе по ботанике забыла слово «чечевичка» и написала, мол, слово на языке вертится, но вспомнить не могу, выглядит оно вот так. И нарисовала чечевичку. © relarrr / Twitter
- Забыл слово. Самое обычное, но именно тогда, когда оно нужно. Килограмм. Стою в очереди, собираюсь купить картошки. Очередь подходит, и я понимаю, что не могу сформулировать, что мне нужно. Помню, что это единица измерения массы, что в одном литре воды содержится один... Один что? На ценнике вот сокращение «кг». Точно!
— Эээ... Мне картошки. Один ки... Кили... глим. Один килиглим.
Чувствую, что что-то не так.
Продавец посмотрела на меня странно, но взвесила, посчитала. Спрашивает, растягивая слова, как для глупенького, мол, еще что-то нужно? И тут я вспоминаю, что еще яблок надо:
— Да, еще яблок, пожалуйста.
— Сколько?
Э-э-э... Не килиглим же точно!
— Столько же, сколько и картошки. © Stirliz85 / Pikabu
- Работала в ресторане в центре Москвы. Понятное дело, много иностранцев. Заходит к нам как-то группа девушек-испанок. Языков, кроме своего родного, не знают. И трудился у нас мальчик-лингвист, хорошо владеющий испанским. Он и помогал официанту принимать заказ. Случился казус: девушки никак не могли понять, что же это за блюдо — «утка по-пекински», а у нашего сотрудника совершенно вылетело из головы, как же будет «утка» на испанском. И так пытается объяснить, и сяк — безуспешно. О том, чтобы посмотреть в интернет-переводчике слово, речь не идет, так как на смене ими пользоваться нельзя. Отчаявшись, он выходит перед девушками, садится на корточки, начинает махать локтями и кричать «кря-кря». Сие чудо произвело успех, весь ресторан долго смеялся, но главное — до девушек дошло, что это утка. Далее они ходили трапезничать только в наш ресторан, и всегда к этому сотруднику, оставляя хорошие чаевые. © Подслушано / VK
- Говорили о кошках. Коллега спросила о возрасте моего кота. Я забыла, как говорится возраст, и сказала что ему полшестого. © AnzhieArt / Pikabu
- Когда мне было лет 5, мы ехали на поезде через Казахстан. Единственным развлечением было смотреть в окно на пустынные пейзажи. Проезжали мимо очередного поселения, и меня очень впечатлило животное с длинными ушами и грустной мордой, устало пережевывающее сено в тени сарая. Я хотела показать его всем, но забыла название животного... И в экстренной ситуации я не нашла ничего лучше, чем крикнуть на весь вагон, указывая пальцем в окно: «Смотрите, лось к забору прислонился!» Все подбежали к окну, чтобы увидеть казахстанского лося... Это был мой звездный час! Всю оставшуюся дорогу весь вагон смеялся и вспоминал грустного осла, облокотившегося на стену сарая. © Подслушано / VK
- Со мной ступор мозга случался, только когда я была беременна. Ремонт выпал на тот период. Забыла слово «дрель». Сказала мужу «гвоздопропеллер». А когда решила его похвалить, мол, какой ты у меня предусмотрительный, не могла вспомнить это слово и выдала: «Какой ты у меня впередсмотрящий!» © Zhanna Bartunskaya / Facebook
- Постоянно забываю слово «пластырь». Приходится объяснять: «Дайте этот, как его... медицинской скотч! Ну я слово забыла, ну вы же поняли». © MadNat / Pikabu
- Я сейчас на полном серьезе забыла слово «дикобраз» и ввела в гугле «ежи родственники». © Broccoli__Pizza / Twitter
- Моя жена — доктор ядерной физики. Помнит массы пионов и мионов, любую постоянную величину до десятка цифр после запятой. Но слова забывать — это любимое хобби. Поэтому у нас дома есть «куб на колесиках», «труба с водой», «мохнатая штуковина на полу» и «вон та штуковина, на которой такая другая штуковина, которая похожа на... а ладно, сама возьму». © Гриб Мухомор / AdMe
- Недавно забыл слово «собака». Казалось бы, ничто не предвещало беды, но в попытках объяснить его я назвал ее «матерью щенка» и «гавкающей кошкой». © nikkoscemo / Twitter
- Часто забываю свой возраст, иногда вылетают из памяти какие-то элементарные слова, но вспоминаются на других языках, этим спасаюсь. На последнем совещании не смогла вспомнить слово «коллеги» и начала с «уважаемые люди, которые тоже тут работают». © Комментаторка / AdMe
- Был у кумы кот, звали Плаксик. Ей нужно было уехать, я ходила кота кормить. И в один прекрасный день у меня вылетело из головы, как его зовут. В итоге ходила и звала: «Печалька! Печалька!» © Юлия Кулагина / Facebook
- На поздних сроках беременности мозг отказывался работать, я забывала самые простые слова. Никак не могла вспомнить слово «наволочки» — называла их подподушниками. Помню, как однажды звонила мужу и плакала, потому что он не понимал, что я хочу. А я всего лишь просила купить волосатых яблок и сладкого ежика, что в переводе с беременного на русский означает всего-то персики и ананас.
А вам когда-нибудь доводилось забывать простые слова или ваша память безупречна?
Поделиться этой статьёй