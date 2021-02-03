20+ человек, которые за что ни возьмутся, все сделают так, что любо-дорого посмотреть

Герои нашей статьи — люди с поистине золотыми руками. Они могут связать себе платье на свадьбу, свитер со сложнейшим узором, испечь торт, похожий на произведение искусства, или вышить картину, которая того гляди оживет. А кое-кто из них в своей работе использует нестандартные материалы, к примеру осиное гнездо или тыкву для абажура.

Каких только шедевров мы в AdMe.ru не видели, а все равно каждый раз поражаемся мастерству их создателей. За каждой их работой стоят долгие часы практики, сотни попыток и фантастическое упорство. А вот в бонусе вы увидите пример того, как творческие навыки можно использовать в качестве маленького наказания.

«Если продолжать чем-то заниматься, то прогресс неизбежен»

«Сделал лампу из осиного гнезда»

«Весь процесс можно посмотреть здесь».

«Это моя первая большая работа, и я ее обожаю. Идеально подходит для стены моего офиса»

«Смастерила кулон по рисунку 5-летнего ребенка»

«Пыталась сделать цикад из эпоксидной смолы, и наконец-то одна получилась»

«Обожаю искусство Жан-Мишеля Баскии. Связала свитер с рисунком по мотивам его картин»

«40 часов и тонну мулине спустя мой ворон наконец-то закончен. Это самая сложная вышивка из всех, за которые я бралась»

«Сделала подставку для украшений из полимерной глины»

«Сварила мыло в виде клубничного тортика»

Нам как-то тетя подарила похожее мыло. Мой отец подумал, что это настоящий торт, и откусил кусочек. © papikota / Reddit

«Недавно мне пришлось вернуться в дом родителей, а там не так много места для моих растений. Что ж, я проявила творческий подход»

«Теперь у меня появилось еще одно любимое хобби».

«Вышила сардин»

«Купила в интернете дешевые нитки, чтобы связать пробное свадебное платье. И оно получилось таким классным, что я решила выйти замуж прямо в нем»

«Лампа ручной работы из тыквы»

«Сделала кукурузное мыло из 100%-ного кукурузного масла»

«Эта моя вышивка гремит в интернете уже несколько месяцев»

«Очень горжусь своим ежевично-лимонным пирогом»

Сначала подумал, что это картина. В любом случае это произведение искусства. © Giant-*** / Reddit

«Серьги-гвоздики из полимерной глины»

«Моя первая вышивка крестиком. Мой парень сказал, что это очень мило, и от его слов у меня на лице появилась такая же гримаса, как у этого кота»

«Сшила недавно комплект белья. Сидит на мне как влитое»

Могу ли я купить такое для своей жены? © HughJahzz / Reddit

«Мой любимый проект. Мы с мамой связали цветы для свадебного букета и для подружек невесты»

«Мой корелла готов к полету»

Великолепная работа. На секунду мне показалось, что это настоящая птица. © JessicaTrev / Reddit

Бонус: «Мой дядя разозлил меня, и поэтому я сделал трем его маленьким сыновьям вот такой подарок. В придачу дал еще и по пакету с резинками»