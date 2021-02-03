20+ человек, чей упорный труд дал такие результаты, что закачаешься
Герои нашей статьи — люди с поистине золотыми руками. Они могут связать себе платье на свадьбу, свитер со сложнейшим узором, испечь торт, похожий на произведение искусства, или вышить картину, которая того гляди оживет. А кое-кто из них в своей работе использует нестандартные материалы, к примеру осиное гнездо или тыкву для абажура.
Каких только шедевров мы в AdMe.ru не видели, а все равно каждый раз поражаемся мастерству их создателей. За каждой их работой стоят долгие часы практики, сотни попыток и фантастическое упорство. А вот в бонусе вы увидите пример того, как творческие навыки можно использовать в качестве маленького наказания.
«Если продолжать чем-то заниматься, то прогресс неизбежен»
«Сделал лампу из осиного гнезда»
«Это моя первая большая работа, и я ее обожаю. Идеально подходит для стены моего офиса»
«Смастерила кулон по рисунку 5-летнего ребенка»
«Пыталась сделать цикад из эпоксидной смолы, и наконец-то одна получилась»
«Обожаю искусство Жан-Мишеля Баскии. Связала свитер с рисунком по мотивам его картин»
«40 часов и тонну мулине спустя мой ворон наконец-то закончен. Это самая сложная вышивка из всех, за которые я бралась»
«Сделала подставку для украшений из полимерной глины»
«Сварила мыло в виде клубничного тортика»
- Нам как-то тетя подарила похожее мыло. Мой отец подумал, что это настоящий торт, и откусил кусочек. © papikota / Reddit
«Недавно мне пришлось вернуться в дом родителей, а там не так много места для моих растений. Что ж, я проявила творческий подход»
«Теперь у меня появилось еще одно любимое хобби».
«Вышила сардин»
- Святая скумбрия, какая красота! © BenkiYT / Reddit
«Купила в интернете дешевые нитки, чтобы связать пробное свадебное платье. И оно получилось таким классным, что я решила выйти замуж прямо в нем»
«Лампа ручной работы из тыквы»
«Сделала кукурузное мыло из 100%-ного кукурузного масла»
«Эта моя вышивка гремит в интернете уже несколько месяцев»
«Очень горжусь своим ежевично-лимонным пирогом»
- Сначала подумал, что это картина. В любом случае это произведение искусства. © Giant-*** / Reddit
«Серьги-гвоздики из полимерной глины»
«Моя первая вышивка крестиком. Мой парень сказал, что это очень мило, и от его слов у меня на лице появилась такая же гримаса, как у этого кота»
«Сшила недавно комплект белья. Сидит на мне как влитое»
- Могу ли я купить такое для своей жены? © HughJahzz / Reddit
«Мой любимый проект. Мы с мамой связали цветы для свадебного букета и для подружек невесты»
«Мой корелла готов к полету»
- Великолепная работа. На секунду мне показалось, что это настоящая птица. © JessicaTrev / Reddit
Бонус: «Мой дядя разозлил меня, и поэтому я сделал трем его маленьким сыновьям вот такой подарок. В придачу дал еще и по пакету с резинками»
Мы точно знаем, что среди наших читателей много талантливых людей. Расскажите нам, пожалуйста, о своих увлечениях и покажите любимые работы.