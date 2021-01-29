20 человек, которые кардинально преобразились, просто отрастив волосы

Если вы хоть раз пытались отрастить волосы, то точно восхититесь героями сегодняшней статьи. Сложностей полно, а на достижение желанного результата уходят месяцы, иногда и годы. Но если такая цель есть, то все обязательно получится.

Сегодняшняя подборка от AdMe.ru посвящена тем, кто прошел этот долгий путь и теперь гордится шикарными локонами. И если вы тоже давно мечтаете о прическе как из рекламы шампуня — вдохновляйтесь.

«Уже третий раз делаю короткую стрижку и третий раз мучительно отращиваю»

«2 года назад побрила голову, отращиваю уже 18 месяцев»

«Слева — январь 2020-го, справа — январь 2021-го»

«Плести косы тренируюсь на сыне»

«10 месяцев отращивал волосы, забив на всю критику, которую слышал в свой адрес. И сейчас я очень доволен своими сильными и шелковистыми волосами»

«Дреды помогают мне оберегать личное пространство. Улыбайтесь, друзья!»

«Даже не думала, что мои волосы могут выглядеть нормально без завивки или выпрямления. Просто естественные волны»

«Не могу поверить, что мои волосы так отрасли всего за 2 года! Пожалуй, мне все же нужно к парикмахеру, чтобы привести их в порядок»

«Только вымыты. Для сравнения: мой рост 178 см. Знаю, знаю, надо подстричь кончики»

«Никогда не поздно! Мне 53, мечтал о длинных волосах всю жизнь. Пробовал кучу раз, но всегда срывался на стадии „выглядит по-дурацки“. Впереди долгий путь, но я в восторге»

«Буду отращивать, пока не надоест!»

«Что делать? Отрастила волосы, но, может, вернуться к короткой стрижке?»

«4 года с последнего окрашивания, 2 года с последней радикально короткой стрижки. И вот мои естественные и здоровые длинные волосы»

«Состригла волосы 3 года назад, и вот как я выгляжу сейчас»

«Разница между фото — 4 года»

«Недавно покрасила волосы, выглядят суперблестящими. Надеюсь, дорастут до пупка»

«Я отращивал волосы 10 лет. И за это время мне задали столько вопросов о том, как я поддерживаю их в таком хорошем состоянии, что я подумываю завести блог»

«Думаю, сегодня подходящий день для того, чтобы показать вам свои волосы»

«30 месяцев ухода и формирования стрижки. И теперь у меня свой цвет волос с мелированием»

«Полгода прошло. Еще и волосы отрастил»