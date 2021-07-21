20+ человек, которые совершают добрые дела по зову сердца, а не ради лайков

В ежедневной суете мы порой не замечаем, что людям рядом с нами требуется помощь. Но чтобы сделать что-то хорошее, совсем не обязательно прилагать массу усилий и чем-то жертвовать. Иногда достаточно просто улыбнуться, сказать что-то приятное или подарить пустячок. И мир от этого точно станет немного лучше.

AdMe.ru считает, что всем нам не хватает чуточку доброты. И потому нам хочется поделиться историями о людях, которые совершили не геройские, а просто хорошие поступки и не стали трубить об этом на каждом углу.

Моя мама целую вечность копила на гарнитур из обеденного стола и стульев. Даже повесила картинку на холодильник. Благо знала, что покупает эту роскошь на всю жизнь. И вот заскочила я как-то к родителям домой, а их не оказалось. Гляжу, а один стул безнадежно поломан: щенки пробрались в комнату и просто уничтожили его. В общем, схватила я обломки, выкинула на помойку и полетела в магазин за новым. Купила, потихоньку притащила в дом и никому ничего сказала. Во-первых, мамуля попыталась бы стул починить, а шансы восстановить его были нулевыми. А во-вторых, она бы мне никогда не позволила купить такую дорогую штуку. Теперь всегда тихо улыбаюсь, когда она нахваливает свой гарнитур. © ChannelSignificant63 / Reddit

Работала я в супермаркете и каждую среду и пятницу видела очень милую пожилую даму. У нее были проблемы с ногами, так что я всегда старалась помочь ей с тележкой и пропустить на кассы без очереди. А однажды она призналась мне, что живет неподалеку, и даже сказала адрес. Призналась, что из дома выходит только за покупками. После этого я всегда старалась встать пораньше в эти дни и расчистить ее крыльцо от снега и посыпать дорожку и ступеньки солью, чтобы она могла добраться до супермаркета без проблем. © Biomaster09 / Reddit

Дела были не очень — я взяла выходной и сбежала к маме. Собиралась рыдать в подушку до изнеможения, но мама вытащила меня в торговый центр. Хотя с деньгами у нее было туговато, она решила угостить меня обедом. Когда пришло время расплачиваться, мамуля с ужасом поняла, что где-то потеряла $ 50. Я по-тихому разменяла у кассира мелочь на новую 50-долларовую банкноту, свернула ее так, как обычно делала мама, и спрятала под сиденье ее автомобиля. На следующий день мама позвонила мне в слезах. Она была так счастлива найти «потерянную» банкноту! И по секрету призналась, что без этих денег ей пришлось бы туго. © SleepsLikeACat / Reddit

Моя невеста потеряла кольцо, которое я для нее сделал. Так расстроилась, аж до слез. Весь дом перерыли и ничего не нашли. И вот проходит неделя, и я радостно возвращаю ей пропажу. Она так обрадовалась, что я его нашел! А на самом деле я сделал новое. Работал втихаря, пока она уходила из дома. © IdahoThePotato / Reddit

Я была старшей в семье и никогда особенно не общалась со своими младшими братом и сестричкой. Честно говоря, я вела себя довольно мерзко по отношению к ним. Как-то сестренка нашла пару монеток и решила показать мне. В жизни не видела их такими счастливыми! Тогда я решила оставлять в разных уголках дома мелочь, когда она у меня будет появляться. Детишки всегда находили монетки и были в полном восторге. Прошло уже несколько лет, а я все еще прячу для них эти маленькие сюрпризы. © Krys2002ask / Reddit

Дело было давно, когда мои дети были совсем маленькими и мы снимали старый дом. Муж уехал из города по делам, а у нас как раз сломался кондиционер — похоже, труба для фреона где-то лопнула. Сняла сайдинг, под которым должна была проходить труба, и вызвала ремонтников, чтобы понять, можно ли заделать брешь, вместо того чтобы менять весь шланг. Ко всеобщему ужасу, выяснилось, что труба была хорошо упрятана в цементный фундамент. И вот я в расстройстве, с плачущим двухлеткой на руках, а другое чадо 4 лет бродит по дому. Ремонтники взглянули на все это и отошли кому-то позвонить. Вернулись, починили все и сказали, что работа была бесплатной. Уже позже я смекнула, что они звонили своему боссу и, видно, обрисовали ситуацию. Теперь всем их рекомендую. © Kit_starshadow / Reddit

Каждый раз, когда вижу, что у кассира, похоже, был нелегкий день, я проворачиваю такой трюк: смотрю на маленькую стойку со сладостями и спрашиваю, чтобы он или она посоветовали мне взять. А после оплаты всех покупок вручаю этот вкусный подарок. И говорю, что они занимаются потрясающим делом, и желаю хорошего дня. Эта штука всегда срабатывает! © the_comatorium / Reddit

Я тогда еще работала учителем. Вернулись мы с классом после отличного похода, и одну девочку никто не забрал. Мама сказала ей по телефону, что она сейчас в парикмахерской, так что девочке придется посидеть пару часов в школе, пока она не освободится. И вообще не стоило той идти в поход, если она хотела этой ночью домой попасть. А девочке было всего 11 лет. Так что я осталась с ней. Мы собирали пазлы, прыгали через скалку и просто болтали обо всем. Я бы и сама ее подвезла до дома, если бы могла. © JellyBiafra54321 / Reddit

Однажды услышал, как в магазине женщина расстроенно говорит ребенку, что они не могут позволить себе купить арахисовое масло, и тихонько положил ей в сумочку $ 50. © jeff_the_nurse / Reddit

Заскочил как-то в кафе на ранний завтрак. И тут заходит мальчишка лет 13–14 и заказывает еду. Выглядел он несколько потрепанным. В общем, ему не хватало буквально чуть-чуть, чтобы все оплатить. У него была совершенно убитая мордаха, он извинился и побрел к выходу. Остановил паренька, попросил кассира отправить на кухню его заказ и добавил большой напиток и еще какую-то вкусность. Ну оплатил все это. Мальчишка пытался отдать мне все свои деньги, но я отказался. И увидел, как глаза паренька наполняются слезами. Сказал ему, что тяжелые времена пройдут и все наладится. © Roosted13 / Reddit

Я росла не в лучшем районе, да и жили мы небогато. Но смогла выучиться и в результате получила классную работу. Как-то заглянула в родные пенаты навестить старого друга. И увидела девчонок, которые пытались продавать печеньки перед продуктовым магазином. Весьма безуспешно. А я как раз получила на работе приличный бонус. Так что подошла к ним и накупила сладостей где-то на $ 500. Девчонки просто пищали от восторга! А я еще пару недель распихивала всем эти коробки с печеньем. © arand18 / Reddit

Выхожу я как-то из магазина и вижу такую картину: стоит женщина с хныкающим малышом лет 5, а в руках у нее целый ворох пакетов с продуктами. Жарень градусов за 30, а им надо забраться на крутой холм. Так что подошел и предложил донести пакеты. © MrOink24 / Reddit

У меня на носу был переезд в другой город, так что паковала вещи. И тут случайно нашла совершенно новую сумочку от известной марки, которую когда-то купила да и забросила. Вспомнила, что лучшая подруга, с которой мы давно поцапались и перестали общаться, обожала этот бренд, и неожиданно решила оставить сумку ей. Упаковала и, проезжая мимо, положила подарок у нее под дверью. Мы с ней не разговаривали лет сто, возможно, она меня и терпеть-то не могла. Но когда-то мы были лучшими друзьями. Никогда больше не общалась с народом из того городка, так что не знаю, пришлась ли ей сумочка по душе и поняла ли она, от кого подарок. © NoayaBidjess / Reddit

Я была совсем мелкой, получила недавно права. Заворачиваю на бензоколонку и вижу такую картину: стоит машина со спущенным колесом, рядом сидят четверо ребятишек и их мама, которая рыдает в телефон. Дескать, поколола шину и теперь не знает, что делать. У меня с собой как раз были все инструменты, так что спросила женщину, есть ли у нее запаска. Запаска нашлась, и я за 5 минут быстро поменяла колесо. Она пыталась вручить мне деньги, но я отказалась. Сказала, что просто надеюсь, что кто-нибудь поможет моей маме, если с ней когда-нибудь приключится такая неприятность. Она опять расплакалась и крепко меня обняла. © No_donttouchthat4 / Reddit

Потопала в магазин на 8-м месяце беременности. Набрала всяких продуктов и мелочевку из детских товаров. Стою на кассе, расплачиваюсь подарочной картой. А терминал как назло не работает. Не знаю, что и делать, и тут дама, которая была сзади меня в очереди, неожиданно протягивает мне деньги, чтобы оплатить все мои вещи. Честно, я разрыдалась и обняла ее. Теперь всегда пытаюсь помочь людям, если они оказываются в такой же ситуации. © RudolftheDuck / Reddit

Решил я сменить профессию и пошел учиться в школу аниматоров. Обучение там было дорогое, но у меня проблем с деньгами не было. И все вроде шло хорошо, но по разным причинам мне пришлось бросить учебу. За время занятий я познакомился с кучей безумно талантливых молодых ребят, которые из последних сил бились, чтобы оплатить учебу. Мы поговорили с женой и решили каждый семестр выделять на факультет определенную сумму, чтобы самые талантливые студенты могли продолжать учебу. Я не знаю, кто эти ребята, а они не знают, кто платит за их занятия. Не хочу, чтобы они чувствовали себя обязанными. © st0ney / Reddit

Случайно познакомился с одним семейством. Мама и трое детишек. Они были очень милыми, но переживали трудные времена. Женщина только что потеряла мужа, работу и дом. Бедняги ютились в автомобиле, и казалось, что ничего хорошего их не ждет. А мне как раз повезло: меня уволили и я получил приличное выходное пособие. У моего приятеля было несколько квартир на сдачу. Мы с ним обсудили все, скинулись, оплатили семье первые 2 месяца проживания, депозит и все коммунальные услуги. Эти ребята до сих пор живут там, и все у них теперь в порядке. © eyexxiii / Reddit

Была у меня одна соседка. Бедняга жила с жутко склочным парнем: он все время орал на нее и ребенка. И тут она просит одолжить ей денег. Встретились на бензоколонке. Приехала, заправила ей бак и дала небольшую сумму. А она мне говорит, как сильно я ее выручаю. Думаю, она сбежала в тот же день от своего приятеля. Больше я ее не видела. © Orfewatson / Reddit

У моего приятеля просто не было денег, чтобы сделать операцию своему котейке. Устроили целую кампанию по сбору средств. Наконец вручаю я другу кубышку с необходимой суммой. Он в восторге. Единственное, друг не знал, что я положила туда кучу наличности от себя. Уже после операции он сказал мне, что не верил в успех нашего предприятия. © overstiches / Reddit

Давно это было, еще в школе. Я шатался по району и вдруг заметил пластиковую банку. На крышке было написано: «Открой меня». Ну я это и сделал. Смотрю, она забита обычными бобами. Но, самое удивительное, среди зернышек лежал флаер. Оказывается, я совершенно случайно выиграл билеты на музыкальный концерт. Группа, которая выступала, меня абсолютно не интересовала, но не пропадать же добру. Со мной в классе училась одна девчонка, которая фанатела от нее. Отдать ей билеты я постеснялся, так что пришлось просто оставить их у ее парты. Она так и не узнала, кто ей подарил билеты. Но так прыгала от радости, что мне никаких благодарностей было не нужно. © ActualGiantPenguin / Reddit

Дело было зимой. Сижу в поликлинике и вижу двух бабуль, которые тревожно переминаются у выхода. Вся лестница была во льду, и они очень боялись поскользнуться. Предложила им помощь, аккуратно довела до машины. Ну и заодно ее ото льда почистила. А пока шла до своего автомобиля cама со всего маху шлепнулась на попу! © KittyTheShark / Reddit

Одна дама сбежала от мужа-тирана, прихватив с собой только детишек и немного одежды. История быстро разошлась по сарафанному радио, и мы решили собрать вещи, которые могли ей понадобится. Я сложила все по списку, а от себя добавила серебряные сережки с жемчугом. Дело в том, что я делаю украшения и это была одна из моих работ. В посылку положила записку о том, что каждая женщина заслуживает чего-нибудь красивого, и пожелала ей удачи. © doublestitch / Reddit

Как-то увидел на парковке парня в заглохшем автомобиле. Спросил его, что случилось, — у бедняги закончился бензин. При себе у него оказалась небольшая канистра, так что я предложил сгонять на заправку. По дороге обратно мне пришло в голову, что с таким количеством топлива он далеко не уедет, так что вручил ему канистру, а заодно и $ 40. Парень уставился на деньги с таким видом, будто я подарил ему ключи от нового дома. Стал говорить, что завтра получит зарплату и готов мне все вернуть. Когда я отказался, он чуть не расплакался. Оказывается, он только встал на правильный путь и переживал нелегкие времена. А я своей помощью показал, что он все делает правильно. © Klown1327 / Reddit

В художке вместе со мной занималась одна девчонка. Я ее почти не знала: она была на пару лет младше. И вот узнала случайно, что у нее скоро день рождения. Друзей у нее было немного, и мне захотелось как-то порадовать девочку. Так что купила кучу шариков и всякую милую мелочь и попросила их доставить имениннице. И совершенно случайно их принесли как раз во время занятий. Она была в таком восторге! Все гадала, кто мог это сделать, и сияла улыбкой до окончания урока. © Rbbbb30 / Reddit