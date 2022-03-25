20 человек, которые взяли и круто починили старые вещи
Наверное, у многих людей есть любимая одежда, обувь, головные уборы, с которыми никак не хочется расставаться, даже если они уже порядком поистрепались. Тех, кто дружит с ниткой и иголкой, не испугать какой-то там дырочкой — они мигом наделают таких крутых заплаток, что модные дизайнеры обзавидуются.
Мы в АdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей, которые решили подарить своим вещам новую жизнь. А в бонусе докажем, что штопать можно не только старые джинсы и башмаки.
«Манжет моей зимней курки протерся, я нашла пряжу и сделала это»
«Починила любимые джинсы»
«На моем футляре для скрипки сломались металлические язычки, я заменил их на плетеные фенечки»
«Залатали штаны сыну флисом и вышивкой»
«Починил пару ботинок, которые пожевала моя собака»
«Сделал новые чехлы для наушников. Очень удобно»
«Эти джинсы у меня уже около 7 лет, и я не собираюсь с ними расставаться!»
- Выглядит очень мило. Я бы купила такие в магазине. © gophersrqt / Reddit
«Мой резиновый ремешок для часов развалился, поэтому я сделал вот этот»
«Заплатка с кошкой, которая будто выглядывает наружу»
- Я показала детям вашу работу, они сказали, что это очень круто. © flotusspunkmeyer / Reddit
«В моем джемпере были маленькие дырочки, поэтому я вышила цветы»
«Кажется, я немного перестаралась с маскировкой небольшого пятна»
«Когда кошка прорывает дырку в хоккейной майке мужа»
«Динозаврик дочери угодил под газонокосилку. Я сшил все, что удалось найти. Теперь дочь любит его еще больше!»
«Протерлась наша любимая простыня, поэтому я вышила на ней цветы»
«Моя первая заплатка»
«Заштопанные шерстяные чулки»
«Горжусь этой шляпой, которую я перешил, чтобы она налезала на мою большую голову»
«Большинство моих заплаток на носках находится на пятке — их не видно. Поэтому я решила, что эта, более заметная, должна быть причудливой»
«Порвал джинсовую куртку, и теперь на ней крошечная звезда!»
«Заштопала ботинки и сделала вышивку»
Бонус: «Увидела сегодня и восхитилась»
- Интересно, какова вероятность того, что владелец машины занимается рукоделием? © KLT22 / Reddit
А как вы считаете, заплатка портит внешний вид или, наоборот, придает вещам шарма?
Фото на превью EsrohWodahs / Reddit
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