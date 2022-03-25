20 человек, которые взяли и круто починили старые вещи

Наверное, у многих людей есть любимая одежда, обувь, головные уборы, с которыми никак не хочется расставаться, даже если они уже порядком поистрепались. Тех, кто дружит с ниткой и иголкой, не испугать какой-то там дырочкой — они мигом наделают таких крутых заплаток, что модные дизайнеры обзавидуются.

Мы в АdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей, которые решили подарить своим вещам новую жизнь. А в бонусе докажем, что штопать можно не только старые джинсы и башмаки.

«Манжет моей зимней курки протерся, я нашла пряжу и сделала это»

«Починила любимые джинсы»

«На моем футляре для скрипки сломались металлические язычки, я заменил их на плетеные фенечки»

«Залатали штаны сыну флисом и вышивкой»

«Починил пару ботинок, которые пожевала моя собака»

«Сделал новые чехлы для наушников. Очень удобно»

«Эти джинсы у меня уже около 7 лет, и я не собираюсь с ними расставаться!»

Выглядит очень мило. Я бы купила такие в магазине. © gophersrqt / Reddit

«Мой резиновый ремешок для часов развалился, поэтому я сделал вот этот»

«Заплатка с кошкой, которая будто выглядывает наружу»

Я показала детям вашу работу, они сказали, что это очень круто. © flotusspunkmeyer / Reddit



«В моем джемпере были маленькие дырочки, поэтому я вышила цветы»

«Кажется, я немного перестаралась с маскировкой небольшого пятна»

«Когда кошка прорывает дырку в хоккейной майке мужа»

«Динозаврик дочери угодил под газонокосилку. Я сшил все, что удалось найти. Теперь дочь любит его еще больше!»

«Протерлась наша любимая простыня, поэтому я вышила на ней цветы»

«Моя первая заплатка»

«Заштопанные шерстяные чулки»

«Горжусь этой шляпой, которую я перешил, чтобы она налезала на мою большую голову»

«Большинство моих заплаток на носках находится на пятке — их не видно. Поэтому я решила, что эта, более заметная, должна быть причудливой»

«Порвал джинсовую куртку, и теперь на ней крошечная звезда!»

«Заштопала ботинки и сделала вышивку»

Бонус: «Увидела сегодня и восхитилась»

Интересно, какова вероятность того, что владелец машины занимается рукоделием? © KLT22 / Reddit

