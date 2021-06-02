20 человек, которые взломали систему с помощью простых, но гениальных лайфхаков

В жизни некоторых людей в определенный момент возникают бытовые трудности. Но зачастую это не так уж и плохо, ведь именно тогда в голову приходят классные идеи: к примеру, как обновить кухню с помощью одного рулона клейкой бумаги, смастерить самостоятельно полочку для специй и многие другие вещи.

Мы в AdMe.ru любим смекалистых людей, ведь чего только они ни придумают, чтобы не потратить лишнее или просто сделать свою жизнь еще более комфортной.

В забитый волосами слив достаточно выдавить немного недорогого крема для депиляции и оставить на 15 минут

«В контейнер для мусора от пылесоса кладу ватку, смоченную ароматическим маслом»

«Во время уборки приятно пахнет вся квартира».

«Как есть чипсы, чтобы специи от них не оставались на пальцах или игровой приставке. Моя подруга — гений»

«Аккуратно записываю лекции. Когда предмет заканчивается, продаю их ребятам на курс младше»

«За тетрадь с полными лекциями отдают до ₽ 5 000! Вот такой вот лайфхак».

Продавленный диван? Не беспокойтесь. Подушка из полиуретановой пены — это дешево и просто

«Немного недорогого красителя — и мой рюкзак снова как новенький»

Кухонный держатель для ножей пригодится и в гараже

Совет, как избавиться от комаров: взять крем или молочко для тела, отлить в отдельную емкость и добавить ванилин

Перемешать и наносить на открытые участки кожи.

«Люблю молодую картошку. Когда ее надо чистить, мы просто берем сетку для мытья сковородок»

«Прокручиваем вокруг картофелины и переходим к следующей».

«Не платите за дорогую полку для специй. Вместо этого мой парень сделал ее сам из реек от старой кровати»

Не спешите выбрасывать использованные медицинские маски: проволока из них может вам пригодиться

«Я освежил кухню всего за $ 16: покрыл фартук и рабочую поверхность клейкой бумагой»

«Устроился работать администратором в фитнес-клуб только потому, что хочется качаться, но нет денег на абонемент и тренера»

«Теперь работаю и занимаюсь там же. Еще и деньги платят».

«Стоя на ресепшен в отеле и узнав цену за номер, тут же забронировали себе здесь номер через Booking.com со значительной скидкой»

«Когда я поняла, что слишком много ем за просмотром сериалов, перестала есть и заняла руки вышивкой»

«Калорий вообще никаких. Плюс красивый результат».

«Чтобы отмыть жир с пластиковой тары, наливаю капельку средства для мытья посуды и кипяток»

«Закрываю, встряхиваю, выливаю кипяток, протираю все углы губкой и ополаскиваю».

«Я насыпаю в плотный носок стиральный порошок, завязываю и кладу в свернутое на лето постельное белье и одеяла»

«Так вещи остаются свежими и хорошо пахнут».

«Лайфхак от свекрови, если дома бардак, а знакомые сказали, что через час приедут»

«Генеральную уборку сделать не успеете, но за час можно помыть пол и посуду. Если пол чистый, то у вас уже не грязно, а просто не убрано».

«Сегодня я попала на стрижку к новому парикмахеру»

«Она долго молча мыла мне голову, а потом неожиданно выдала: „Я вам один секрет сейчас расскажу, только не смейтесь. Одно из лучших средств для мытья волос — это гель для интимной гигиены. У него очень мягкий и щадящий состав“».

Нарежьте замороженную пиццу на отдельные кусочки, а затем верните в морозильную камеру и достаньте несколько кусочков, когда они вам понадобятся