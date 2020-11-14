20+ человек, которые выстраивают отношения с деньгами как могут
Уметь экономить полезно, даже если с финансами у вас все в порядке: это не только позволяет понять, куда и на что уходят деньги, но и здорово дисциплинирует. Но иногда кажется, что это особый талант, которым обладают лишь избранные, — многие очень стараются наладить свои отношения с финансами, но в какой-то момент что-то идет не так.
AdMe.ru уверен, что в мире хватает людей, которые очень-очень стараются постичь искусство правильного обращения с деньгами. И порой эти истории очень жизненные.
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В дорогих бутиках, где дверь открывает швейцар, а консультанты предлагают прохладительные напитки, мне как-то непривычно, другое дело — прийти в «Рив Гош» и чтобы охранник ходил за мной по пятам и следил, чтобы я ничего не украла. © *** / Twitter
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Ходишь в «Пятерочку» каждый день. Оставляешь там ₽ 500–700 (по выходным ₽ 2 000–3 000). Каждый раз предъявляешь их бонусную карту. Наконец-то решаешь впервые за все время воспользоваться накопленными баллами. «У вас 2 рубля, списать?» © aherennyi / Twitter
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Сходил я тут за хлебушком. Решил не экономить, ну а че? Один раз живем, так сказать... Стоил ₽ 423. Итоги тестирования: хлеб нормальный, на вкус почти как хлеб за ₽ 23, разве только с легким привкусом роскоши. © Vanya13 / Pikabu
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Стала содержанкой. Плюсы: у меня есть все, что я хочу. Минусы: я сама себя содержу. © l1zzka / Twitter
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Решили завести копилку — сбрасывать туда всю мелочь, остающуюся после покупок, чтобы через пару месяцев торжественно ее открыть и купить на сэкономленные богатства что-то приятное. Вначале все шло гладко, но через пару недель заметили, что копилка не пополняется. Сидели, думали, в чем же причина, и осознали, что незаметно для себя стараемся в магазинах все добирать до круглой суммы, чтобы сдачи не давали и не пришлось скидывать в копилку свои кровные. Копилка до сих пор стоит посреди полки как памятник нашим отношениям с финансами.
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В кои-то веки вызвал Uber Black, и когда таксист вышел открыть мне дверь, мне показалось, что он идет меня побить со словами: «Ты кого обмануть пытаешься, нищеброд?» © bojiisin / Twitter
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Будучи студенткой, я решила экономить и поехать в универ на метро, а не на такси, да еще купить карточку на месяц, а не на один раз. В итоге, спустившись в метро, случайно выбросила эту карту. По цене было дороже такси. А две попытки сделать маникюр дома обошлись в замену коврового покрытия и ремонт лакированной дверцы на кухне. © Мария Че / Facebook
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Мы с моим парнем договорились, что если кто-то из нас обидится, то он кладет ₽ 1 000 в общую копилку. Прошло 3 дня, никто пока не обижался. © Палата № 6 / Vk
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Бабуля учила меня экономить, когда мне было 5 лет. Мы пили чай (каждой досталось по одной конфете), и она откусывала от батончика по чуть-чуть, а я ей подражала. После чаепития у меня осталась ровно половина конфеты, как и у бабули. Я с гордостью продемонстрировала ее, и бабушка меня похвалила, явно гордясь своим педагогическим успехом. Зардевшись от заслуженной похвалы, я сунула оставшуюся половинку в рот и сказала: «Теперь я умею экономить!» С тех пор ничего не изменилось. © Подслушано / Vk
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А я посчитала: если не пить покупной кофе ежедневно, можно сэкономить ₽ 65 тыс. в год. Я кофе не люблю, стало быть, у меня остается больше денег по сравнению с кофеманами. Так приятно получить 65 тыс. из ниоткуда! © фрекен Бок / AdMe
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Мне на свадьбу начальник сделал подарок — торжественно вручил $ 200. Потом эти деньги вычли из моей зарплаты. © Polina Avdeeva / Facebook
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Опаздывала на работу, а трамваи из-за аварии не ходили, вызвала такси. Приехал на побитой, но крепкой машине экономкласса бывший коллега, который пару лет назад уволился, потому что не хочет вкалывать за копейки в офисе и открывает свой бизнес, который покорит весь мир. Отдавая ему ₽ 88 за поездку, очень странно себя чувствовала. © ideer / Подслушано
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Был у меня однокурсник, историй про его жадность больше, чем волос на голове. В общем, конец нулевых, у нас выпускной намечается, и он предложил отпраздновать у него. Мы все согласились, собрали денег. Настал день икс. Начало назначено на 19:00, приехали все пораньше. Девочки зашли в комнату, хотели припудрить носик. На улице не так уж темно, но все равно с макияжем лучше быть поосторожнее. Свет в доме включен. Тут заходит этот однокурсник и говорит: «Выключите свет, там же счетчик мотает». А еще я должна была танцевать с ним. В общем, от танца я отказалась. © Nar Çiçek / Facebook
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«Если любишь — экономь», — в прошлом году сказал мне мой парень, подарив одну сережку на 14 февраля. Вторую он подарил 8 марта. © Палата № 6 / Vk
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У меня есть младший брат, и, несмотря на его юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы преумножить свой доход. ₽ 100, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая даст ₽ 1 000. © OptimalniyVarian / Pikabu
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Мама в целях экономии покупает такую вот туалетную бумагу. А стоит она чуть дешевле нормальной. © xXRazormarksXx / Reddit
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Когда я только приехала из Беларуси в Россию, по карманам валялась мелочь из обеих стран. И вот однажды, покупая у водителя автобусный билет, решила немного схитрить и вместо 3 российских рублей подсунула ему 3 белорусских — по цвету и форме они очень похожи. Радовалась своей смекалке ровно до тех пор, пока не дошло, что 1 белорусский рубль — это около 30 российских...
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Я была очень высокой, и мне «на вырост» купили коньки 39-го размера во 2-м классе. А у меня в моем приличном сейчас возрасте размер ноги — 37... Но я даже в соревнованиях занимала вторые, третьи места на этих коньках, правда, с двумя носками. Может, могла бы и первое, если бы поменьше были... Но зато у меня были самые красивые коньки! © Ольга Дурова / Facebook
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Начиталась я тут в очередной раз статей про инвестиции. Как это здорово — каждый сможет, хоть ₽ 200 бери и инвестируй. Думаю: «Ну что ж, надо подумать». Открываю браузер, начинаю амбициозно вбивать: «Акции Tesla». А «Яндекс» тут же заботливо предлагает мне: «Акции в „Пятерочке“». Что ж... Собралась, пошла в магазин. © ShaleniiApelsin / Pikabu
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Артем наш вернулся из отпуска.
— Ну, девочки, вот где шик! Ресторан с видом на Эйфелеву башню, ужин в замке над Сеной, булочки в самой старой булочной Амстердама!
— Сколько потратил?
— Да много потратил. Копил, кредит взял. Но зато воспоминания, воспоминания! Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них по Парижу. Кстати, Ир, пакетика чая нет? © MadTillDead / Pikabu
А как обстоят дела с экономией у вас? Тоже мучаетесь в попытках наладить отношения с финансами или, наоборот, у вас все получается легко и просто?