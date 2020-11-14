20+ человек, которые выстраивают отношения с деньгами как могут

Опаздывала на работу, а трамваи из-за аварии не ходили, вызвала такси. Приехал на побитой, но крепкой машине экономкласса бывший коллега, который пару лет назад уволился, потому что не хочет вкалывать за копейки в офисе и открывает свой бизнес, который покорит весь мир. Отдавая ему ₽ 88 за поездку, очень странно себя чувствовала. © ideer / Подслушано

Был у меня однокурсник, историй про его жадность больше, чем волос на голове. В общем, конец нулевых, у нас выпускной намечается, и он предложил отпраздновать у него. Мы все согласились, собрали денег. Настал день икс. Начало назначено на 19:00, приехали все пораньше. Девочки зашли в комнату, хотели припудрить носик. На улице не так уж темно, но все равно с макияжем лучше быть поосторожнее. Свет в доме включен. Тут заходит этот однокурсник и говорит: «Выключите свет, там же счетчик мотает». А еще я должна была танцевать с ним. В общем, от танца я отказалась. © Nar Çiçek / Facebook

«Если любишь — экономь», — в прошлом году сказал мне мой парень, подарив одну сережку на 14 февраля. Вторую он подарил 8 марта. © Палата № 6 / Vk

У меня есть младший брат, и, несмотря на его юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы преумножить свой доход. ₽ 100, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая даст ₽ 1 000. © OptimalniyVarian / Pikabu