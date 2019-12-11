20+ человек, которые выросли на программе «Розыгрыш»

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Подколоть своего ближнего 1 апреля — дело святое. Но есть такие люди, которым мало одного дня в году, отведенного под подобные забавы. И в связи с этим окружающим приходится рядом с ними всегда держать ухо востро: стоит отвлечься всего на секунду, а они уже подложили вам голову крокодила в унитаз, поменяли местами клавиши на клавиатуре или обернули фольгой всю комнату.

AdMe.ru сочувствует всем 20+ героям этой подборки, которые пали жертвами чьего-то розыгрыша.

1. «Кажется, кто-то из детей сегодня получит ремня за эту шутку»

2. «Не смог подарить жене новую машину, поэтому просто купил бантик на старую»

3. Когда за дело берется профессионал

4. «Кто-то пришел в наш магазин и сделал это»

5. «Когда мне становится скучно, я хожу и приклеиваю на диспенсеры для бумажных полотенец такие наклейки»

«Голосовое управление. Скажите громко: „Бумажное полотенце сейчас же!“»

6. Яблоня от яблока недалеко растет

7. Включать и выключать фонарик, пока все позируют, бесценно

8. «А вы знали, что вы можете заказать онлайн поддельные зубы и приклеить их к чему вам только заблагорассудится?»

9. Идея для короткометражки

10. Потом не говорите, что вас не предупреждали

11. Розыгрыш, подстроенный самой судьбой

12. «Сын вырезал бумажного паука и приклеил его на абажур жены. Я еще никогда им так не гордился»

13. Жестоко? Не то слово!

14. Военнослужащий уехал в отпуск и забыл закрыть свою комнату. Этим решили воспользоваться его друзья. На украшение ушло более 10 часов и 30 рулонов фольги

15. А этот парень любит рисковать

16. «Я пришел в офис пораньше и на всех клавиатурах поменял M и N местами. Возможно, кто-то и назовет меня монстром, но зато остальные скажут, что я номстр»

17. Глюк в матрице, хотя она тут ни при чем

18. Этим было грех не воспользоваться

19. Когда наступил сезон рождественских открыток и все родственники ждут, когда же ты наконец найдешь себе жениха

«Счастливого Рождества! От меня одной!»

20. «Использовал 2 пластиковых динозавра и леску, чтобы приукрасить камеру заднего вида на авто жены. Теперь осталось лишь подождать»

21. «Готовлюсь опозорить Джимми в аэропорту»

«Джимми, это твой ребенок. Ты не можешь игнорировать меня вечно».

Часто ли вы разыгрываете своих близких? Есть ли на вашем счету подкол, который должен войти если не в историю, то в эту подборку точно?