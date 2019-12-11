20+ человек, которые выросли на программе «Розыгрыш»
Подколоть своего ближнего 1 апреля — дело святое. Но есть такие люди, которым мало одного дня в году, отведенного под подобные забавы. И в связи с этим окружающим приходится рядом с ними всегда держать ухо востро: стоит отвлечься всего на секунду, а они уже подложили вам голову крокодила в унитаз, поменяли местами клавиши на клавиатуре или обернули фольгой всю комнату.
AdMe.ru сочувствует всем 20+ героям этой подборки, которые пали жертвами чьего-то розыгрыша.
1. «Кажется, кто-то из детей сегодня получит ремня за эту шутку»
2. «Не смог подарить жене новую машину, поэтому просто купил бантик на старую»
3. Когда за дело берется профессионал
4. «Кто-то пришел в наш магазин и сделал это»
5. «Когда мне становится скучно, я хожу и приклеиваю на диспенсеры для бумажных полотенец такие наклейки»
«Голосовое управление. Скажите громко: „Бумажное полотенце сейчас же!“»
6. Яблоня от яблока недалеко растет
7. Включать и выключать фонарик, пока все позируют, бесценно
8. «А вы знали, что вы можете заказать онлайн поддельные зубы и приклеить их к чему вам только заблагорассудится?»
9. Идея для короткометражки
10. Потом не говорите, что вас не предупреждали
11. Розыгрыш, подстроенный самой судьбой
12. «Сын вырезал бумажного паука и приклеил его на абажур жены. Я еще никогда им так не гордился»
13. Жестоко? Не то слово!
14. Военнослужащий уехал в отпуск и забыл закрыть свою комнату. Этим решили воспользоваться его друзья. На украшение ушло более 10 часов и 30 рулонов фольги
15. А этот парень любит рисковать
16. «Я пришел в офис пораньше и на всех клавиатурах поменял M и N местами. Возможно, кто-то и назовет меня монстром, но зато остальные скажут, что я номстр»
17. Глюк в матрице, хотя она тут ни при чем
18. Этим было грех не воспользоваться
19. Когда наступил сезон рождественских открыток и все родственники ждут, когда же ты наконец найдешь себе жениха
«Счастливого Рождества! От меня одной!»
20. «Использовал 2 пластиковых динозавра и леску, чтобы приукрасить камеру заднего вида на авто жены. Теперь осталось лишь подождать»
21. «Готовлюсь опозорить Джимми в аэропорту»
«Джимми, это твой ребенок. Ты не можешь игнорировать меня вечно».
Часто ли вы разыгрываете своих близких? Есть ли на вашем счету подкол, который должен войти если не в историю, то в эту подборку точно?
Фото на превью Tsa.Tsa.Diana / Pikabu