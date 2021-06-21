20+ человек, которые выполняли свою работу, думая о чем-то другом

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За нерадивыми работниками нужен глаз да глаз, а то так и норовят сделать все тяп-ляп да поскорее идти отдыхать. Одни халтурят, другие это фиксируют и выкладывают в интернет — и так до бесконечности, ведь стройка и ремонт, как известно, никогда не заканчиваются, просто прекращаются на время.

Мы в AdMe. ru продолжаем поражаться фотографиям от пользователей сети, которые подмечают неряшливую работу — от мелких недочетов до глобальных провалов.

«Мы снимали дом в 2019 году. Все никак не могли понять, почему так много воды утекает, когда пользуемся стиральной машинкой. Серьезно, да кто так делает? Ну что за бред!»

Похоже, что электрик подумал про себя: «Ага, и так сойдет»

«Дорогая, зачем покупать полотенцесушитель, я сам его сделаю!»

Один раз отмерь, дважды ударь

«Вот уже вторая съемная квартира с таким косяком, причем кондиционер явно вешали уже на все готовое. Почему сразу нельзя установить нормально, чтобы провод доставал до розетки?»

«Теперь ради этих 10 см нужно подключать удлинитель».

«Прогуливаясь по привокзальной площади, обнаружил такой „системный“ подход в разводке проводов»

Ложечка дегтя

Инновационная система отопления

Когда слова «вставь дверь» превратно истолковали

Ручки, которые можно увидеть, только когда откроешь шкаф

Когда работники явно соревновались в укладывании плитки на скорость

«Я не могу перейти дорогу. Светофор работает только при нажатии на центр кнопки»

«Сломался светильник в общаге. Оставил заявку в журнале местного электрика и ушел по делам. Возвращаюсь вечером и вижу такую картину»

Создали условия для людей с ограниченными возможностями

«Эти ребята строят дом в нескольких сантиметрах от соседского дерева»

Теперь это выглядит как инсталляция

«У нас тут что-то Wi-Fi плохо работает, придите посмотреть»

«Мне кажется, что здесь что-то неладно»

«Это хорошее место, установим перила здесь»

Что ж, пусть неэстетично, главное, что работает, так ведь?

Не халтура, а коллаборация природы с ландшафтным дизайном

Как вам такое?

Мусор на дороге разметке не помеха

А что, почти и не отличается от остальных

«Вышел в парадную посмотреть, что там сверлили в субботу 2 сантехника из ЖКС. Повесили пожарный шкаф по всем нормам, молодцы!»