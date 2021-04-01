20 человек, которые всего лишь заскочили в магазин, а впечатлениями затарились на всю жизнь

Я была еще ребенком, и пошли мы с мамой в магазин. Она взяла мне и сестрам по банке содовой. Дело было летом, и мама иногда покупала нам этот напиток к обеду. Неожиданно останавливает ее пожилая женщина и в волнении спрашивает, мол, неужели мама совсем не думает о своих детях? Ведь содовая содержит в себе вредные вещества, которые предназначены для бальзамирования. Мама пробормотала что-то в ответ, и мы пошли на кассу. А знаете, что самое удивительное? Корзинка этой дамы была просто набита банками с содовой. © Caitlyn Perry / Quora

Пошел со своей моднявой сестрой в магазин, чтобы помочь ей выбрать новый матрас. Она подходит к одному и беззаботно шлепается на него плашмя. Вот только белья на кровати не было, один наматрасник. Ну она и заскользила по нему. Сшибла тумбочку и разбила ночник. © brother_p / Reddit