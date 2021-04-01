20 человек, которые всего лишь заскочили в магазин, а впечатлениями затарились на всю жизнь
Почти каждый из нас ежедневно забегает в магазин, а то и не в один. Казалось бы, самое обычное, скучное и рутинное дело. Всего-то купить продукты, выбрать нужную косметику или примерить приглянувшуюся одежду. Но некоторые люди даже этот процесс умудряются превратить в увлекательное приключение.
Мы в AdMe.ru, порыскав на просторах интернета, нашли несколько таких историй. Они в очередной раз подтверждают, что даже самое привычное дело может стать запоминающимся опытом.
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Зашел в супермаркет почти перед самым закрытием. Взял трубочку мороженого — и к кассам. А там такие очереди, кошмар! Передо мной пожилая леди начинает выгружать полную корзинку на ленту. Один товар никак не пробивается, надо менять. Я уже в отчаянии. И тут кассир мне говорит: «Да съешьте вы это мороженое, а я потом просто обертку пробью». Это было так мило. © Naveen / Quora
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Было мне лет 11, и я присмотрел себе видеоигру в супермаркете. Беру последний диск и иду на кассу, чтобы оплатить. Тут ко мне подбегает приличного вида дама с высокой укладкой, вся увешанная драгоценностями. И со словами «Моим детям нужнее» выдирает ее из моих рук и удаляется. Пожаловался кассиру, и игру мне все-таки вернули. © Unknown author / Reddit
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Бродила по детскому отделу в поисках подарка. Вижу, стоит маленькая девочка и изучает игрушечное кольцо. Вдруг спрашивает консультанта: «Простите, а бриллиант настоящий?» Он, не моргнув и глазом, в ответ: «Нет, искусственный». © Gail Marshall / Quora
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Делаю ремонт в квартире. Заехал в строительный магазин и взял уголки пластмассовые, длинные такие. До кассы нес аккуратно, чуть ли не пылинки сдувал. Как только оплатил, решил немного согнуть. Хрясь — и все, нет уголков. Поймал смеющееся выражение лица кассира и чуть сквозь землю не провалился. © Подслушано / Ideer
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Искали с моим дядей место на парковке у магазина. Все забито под завязку. Наконец вижу окошко. А сзади нас едет другая машина. Неожиданно из нее выскакивают два ребенка и встают на это место. Оказывается, их мама отправила его занять. В некотором изумлении поехали мы дальше. © Unknown author / Reddit
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Любим мы с супругой кашу. И вот стою я в очереди на кассу, а впереди скандальная женщина что-то выговаривает продавщице. Я не выдержал и предложил: «Женщина, а давайте я вам дам полбу, вам точно поможет». Она отшатнулась от меня, а я, доставая из корзинки две пачки полбы, одну протягиваю ей. Там, говорю, столько витаминов для нервов. Продавщица заулыбалась, а женщина молча выскочила из магазина. © Amigoirk / Pikabu
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Стою как-то у кассы, упаковываю покупки. Кассир начинает пробивать следующему покупателю, откладывает его пакет, который съезжает в мою сторону. В этот момент пакет возьми да и подпрыгни. Как я испугалась! Оказалось, там была здоровенная живая рыба. © Тутан Хамон / AdMe
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Брожу по парфюмерному магазину. И тут один из сотрудников просит меня удалиться, потому что мой ребенок слишком шумно себя ведет, а я за ним совершенно не могу уследить. Удивилась. Мало того что у меня вообще детей нет, так и в магазине их в тот момент не наблюдалось. Спросила у менеджера, что же произошло, и тот был очень смущен. © scuttable / Reddit
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Были с отцом в командировке и пошли выбирать ему новый пиджак. Дело непростое: фигура у него нестандартная. Бедный консультант аж с ног сбился, отыскивая подходящие варианты. Наконец принес отличный пиджак, папа надел его и крутится перед зеркалом. Продавец умилительным шепотом заявляет мне: «Он так молодо в нем смотрится! Вы будете отличной парой!» Я в ответ: «Ага, спасибо, мама будет просто в восторге — у них как раз годовщина в следующем месяце». Как же бедняга покраснел.
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Приятель заказал в магазине спиртовые салфетки, чтобы протирать экран. Видно, таковых не оказалось, так что ему прислали салфетки от геморроя. © Allison_in_CO / Twitter
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Вижу такую картину в магазине косметики. Не очень опрятная барышня подходит к стойке с кистями, сгребает целый веник из них и начинает увлеченно краситься. Заканчивает процесс, кладет кисти на место и удаляется. И после этого их никто даже не поменял. А ведь это были не образцы, а кисти, которые люди потом покупают. © g0thcat / Reddit
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Накупила себе одежды в магазине. И только дома по ярлычкам выяснила, что она вся для беременных. Но подошла хорошо. © kennedyshealee / Twitter
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Только начали встречаться с моим молодым человеком. Как-то взяла его с собой в магазин косметики, нужно было кое-что прикупить. Ищу хайлайтер, а он бродит где-то неподалеку. Выбрала, что мне надо, расплатилась. Выходим мы на улицу, поворачиваюсь к нему и застываю. Он весь перепачкан в косметике. В ужасе спрашиваю: «Что случилось?» А он объясняет: «Я думал, все эти образцы поддельные. Ну и бродил по рядам, опустив на них руку. А похоже, там все настоящее». Видно, он прошелся по всем рядам, прежде чем заметил что-то неладное. © thatonegirlyaknow / Reddit
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Я была еще ребенком, и пошли мы с мамой в магазин. Она взяла мне и сестрам по банке содовой. Дело было летом, и мама иногда покупала нам этот напиток к обеду. Неожиданно останавливает ее пожилая женщина и в волнении спрашивает, мол, неужели мама совсем не думает о своих детях? Ведь содовая содержит в себе вредные вещества, которые предназначены для бальзамирования. Мама пробормотала что-то в ответ, и мы пошли на кассу. А знаете, что самое удивительное? Корзинка этой дамы была просто набита банками с содовой. © Caitlyn Perry / Quora
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Пошел со своей моднявой сестрой в магазин, чтобы помочь ей выбрать новый матрас. Она подходит к одному и беззаботно шлепается на него плашмя. Вот только белья на кровати не было, один наматрасник. Ну она и заскользила по нему. Сшибла тумбочку и разбила ночник. © brother_p / Reddit
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Шли с приятелем через детский отдел. Там была куча маленьких манекенов в одежде. Выглядело немного жутковато, и я сказал, что это прямо сцена из «Детей кукурузы». Тут из секции с одеждой на меня выбегает маленький ребенок. Я заорал как ненормальный и вылетел из магазина. Приятель еще несколько часов надо мной хихикал. © gracexx18 / Reddit
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Стою на кассе, пробиваю покупки. И вдруг обычная музыка в супермаркете прерывается и звучит чей-то задорный голос: «Внимание, покупатели! Рыбные палочки! Рыбные палочки! Где я могу найти рыбные палочки?» Кассирша, даже не отрывая взгляда от моих продуктов, пробормотала: «Ох, матерь божья...» © Sara Booth / Quora
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Отправляю я своего молодого человека в магазин и говорю ему: «Купи мне маску корейскую, зеленый чай». И что вы думаете? В результате он мне приносит медицинскую маску. Со словами: «Ну так надо было сказать „масочку“, а не „маску“, эта ведь тоже и зеленая, и корейская». © cherrybae / Twitter
А у вас есть запомнившаяся история из магазина?