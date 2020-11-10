20+ человек, которые мечтали вкусно поесть, но неуемная фантазия повара испортила им аппетит

Когда мы идем в ресторан, мы ждем в первую очередь вкусной еды и вежливого обслуживания. И этого, в общем-то, достаточно. Вот только некоторые заведения в какой-то момент решили, что просто подавать еду — это слишком скучно. И понеслось: суп в цветочном горшке, салат в бокале и сэндвич «собери сам».

Мы в AdMe.ru отыскали фото пользователей, которым не удалось нормально поесть из-за слишком уж креативной подачи блюд. А в конце статьи мы добавили бонус: некоторые рестораны изощряются как могут не только в сервировке.

«Совершенно верно, это бейгл с сыром, подвешенный, как олень, над миской томатного супа»

«Наше мороженое подали в раковине»

«Мне подали блюдо на настоящем кирпиче»

«На курорте в Коста-Рике принесли салат „Цезарь“ в таком виде. Без понятия, как это есть»

«Кусочки пападама, прицепленные на декоративную подставку для фотографий»

Пападам — тонкая лепешка из чечевичной муки.

Чтобы добраться до соуса, придется сначала съесть спагетти без него

«Я просто хочу целую тарелку! Разве я многого прошу?»

Как насчет стаканчика освежающей картошки фри?

«А ведь у этого ресторана рейтинг 4,7 из 5!»

«Мой суп подали в цветочном горшке»

«Друг только что показал вот это безобразие»

— Зашел на бранч, где мне подали яйцо бенедикт в стакане. — А почему у человека напротив нормальная тарелка?

«Мой стейк тартар сервировали на косточке, которую положили на соль. Если мясо упадет в соль, есть его станет невозможно»

«Чизкейк пришлось есть руками, и, конечно, он сломался ровно посередине»

«Заказал багет с салями. Видимо, я должен сам его собрать?»

«Сижу в модном итальянском ресторане. Только что принесли вот это»

«Специально для тех, кто хочет почувствовать себя зверем, который ест в лесу прямо с земли»

«Они положили мою лапшу в ледяную глыбу»

«Это тирамису, посыпанный сверху крошкой печенья Oreo. Было вкусно, но как они до такого додумались вообще?»

«$ 30 за камень, 3 гребешка и немного картошки»

«Завтрак подали в собачьей миске»

Бонус: представьте, что после всех этих блюд вам еще и счет приносят вот так