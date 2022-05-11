20+ человек, которые потратили немало нервов и времени, и все ради шикарной улыбки

Не многие могут похвастаться идеальной улыбкой без вмешательства стоматологов. Но одни откровенно стесняются делать фото из-за проблем с зубами, другие просто чувствуют себя неуверенно. Те же счастливчики, которые отважились на коррекцию, знают, что этот процесс довольно долог и неприятен, но, несомненно, стоит того.

Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети узнали, через что им пришлось пройти в попытках сделать голливудскую улыбку и какой получился результат. А в конце статьи вас ждет бонус, который наглядно объяснит даже ребенку, как может быть до и после похода к стоматологу.

«22 года не могла нормально улыбаться, но теперь все изменилось. У меня фарфоровые виниры. Я безумно счастлива»

«Мне сделали виниры! Эта инвестиция полностью себя оправдала. Все получилось именно так, как я хотела»

«Завершил лечение элайнерами (стоматологические накладки на зубы. — Прим. AdMe.ru). Мне кажется, что я люблю „фальшивый“ вид зубов и голливудскую улыбку. Но для этого придется поставить еще и виниры»

«Преображение моих зубов. Процесс занял более 1,5 лет»

«Мои зубы до и после похода к стоматологу»

«Дни 1-й и 421-й. Не идеально, но я нравлюсь себе уже больше»

«Очень довольна своими результатами за 4 месяца, но вначале была настроена скептически»

«Никогда не стремилась к совершенству, поэтому для меня достаточно того, что зубы стали лучше. Это был долгий путь, но я ни о чем не жалею!»

«С апреля по октябрь. Осталось около месяца»

«Стоматолог сказал, что верхние зубы пока не могут должным образом прижаться к нижним без щели. Нужно еще надевать ретейнер (стоматологический фиксатор зубов. — Прим. AdMe.ru)»

«До и после. 8 керамических виниров — лучшее решение. Всегда ненавидела свои маленькие зубы»

«Наконец-то спустя 27 месяцев и примерно 130 элайнеров все готово!»

Вы буквально стали супермоделью или актером. © SephoraRothschild / Reddit

«Теперь мне кажется, что во рту стало гораздо меньше места. Неправильный прикус был всю жизнь, поэтому сейчас так непривычно»

«Было нелегко и болезненно, но, как говорится, без боли нет результата»

«Результат через 10 месяцев. Пожалуй, это лучшее, что я когда-либо делала для себя»

«Спустя 3 месяца не увидела особых изменений, а вот через 4–5 явно поняла, что оно того стоило»

«7 месяцев — и... успех. Я обожаю свою улыбку!»

«Разница в целый год. Никогда бы не подумала, что у меня будут такие зубы!»

«Коррекция еще в процессе, но осталось всего 2,5 месяца. Сейчас уже начинает застревать еда в зубах там, где были щели»

«Потребовалось всего 5 месяцев болевых ощущений и трудностей с жеванием, но я так счастлива со своей новой улыбкой!»

«Вот такая разница. Все еще не верю, что наконец-то смогу улыбаться на фото, не чувствуя себя застенчиво»

«Раньше ненавидела улыбаться, но теперь все иначе»

То же место, тот же день, но с разницей в один год

Бонус: до и после

«Зубы до коррекции. Зубы после коррекции».