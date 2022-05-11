20+ человек, которые потратили немало нервов и времени, и все ради шикарной улыбки
Не многие могут похвастаться идеальной улыбкой без вмешательства стоматологов. Но одни откровенно стесняются делать фото из-за проблем с зубами, другие просто чувствуют себя неуверенно. Те же счастливчики, которые отважились на коррекцию, знают, что этот процесс довольно долог и неприятен, но, несомненно, стоит того.
Мы в AdMe.ru на примере пользователей сети узнали, через что им пришлось пройти в попытках сделать голливудскую улыбку и какой получился результат. А в конце статьи вас ждет бонус, который наглядно объяснит даже ребенку, как может быть до и после похода к стоматологу.
«22 года не могла нормально улыбаться, но теперь все изменилось. У меня фарфоровые виниры. Я безумно счастлива»
«Мне сделали виниры! Эта инвестиция полностью себя оправдала. Все получилось именно так, как я хотела»
«Завершил лечение элайнерами (стоматологические накладки на зубы. — Прим. AdMe.ru). Мне кажется, что я люблю „фальшивый“ вид зубов и голливудскую улыбку. Но для этого придется поставить еще и виниры»
«Преображение моих зубов. Процесс занял более 1,5 лет»
«Мои зубы до и после похода к стоматологу»
«Дни 1-й и 421-й. Не идеально, но я нравлюсь себе уже больше»
«Никогда не стремилась к совершенству, поэтому для меня достаточно того, что зубы стали лучше. Это был долгий путь, но я ни о чем не жалею!»
«С апреля по октябрь. Осталось около месяца»
«Стоматолог сказал, что верхние зубы пока не могут должным образом прижаться к нижним без щели. Нужно еще надевать ретейнер (стоматологический фиксатор зубов. — Прим. AdMe.ru)»
«До и после. 8 керамических виниров — лучшее решение. Всегда ненавидела свои маленькие зубы»
«Наконец-то спустя 27 месяцев и примерно 130 элайнеров все готово!»
- Вы буквально стали супермоделью или актером. © SephoraRothschild / Reddit
«Теперь мне кажется, что во рту стало гораздо меньше места. Неправильный прикус был всю жизнь, поэтому сейчас так непривычно»
«Было нелегко и болезненно, но, как говорится, без боли нет результата»
«Результат через 10 месяцев. Пожалуй, это лучшее, что я когда-либо делала для себя»
«Спустя 3 месяца не увидела особых изменений, а вот через 4–5 явно поняла, что оно того стоило»
«7 месяцев — и... успех. Я обожаю свою улыбку!»
«Разница в целый год. Никогда бы не подумала, что у меня будут такие зубы!»
«Коррекция еще в процессе, но осталось всего 2,5 месяца. Сейчас уже начинает застревать еда в зубах там, где были щели»
«Потребовалось всего 5 месяцев болевых ощущений и трудностей с жеванием, но я так счастлива со своей новой улыбкой!»
«Вот такая разница. Все еще не верю, что наконец-то смогу улыбаться на фото, не чувствуя себя застенчиво»
«Раньше ненавидела улыбаться, но теперь все иначе»
То же место, тот же день, но с разницей в один год
Бонус: до и после
«Зубы до коррекции. Зубы после коррекции».
А вам доводилось прибегать к коррекции зубов? Возможно, даже найдется пара сравнительных фото?
Фото на превью obvnotlupus / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые потратили немало нервов и времени, и все ради шикарной улыбки
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