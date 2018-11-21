20+ человек, которые вряд ли забудут этот поход в кафе

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Даже обычный поход в ресторан может обернуться неожиданностью: вы встретите огненного дракона, оплатите ущерб вместо счета, плохой совет вам продадут за 5 центов, а напиток придется пить через макаронину.

AdMe.ru решил взглянуть, чем еще удивляют кафе и рестораны своих посетителей.

«Впервые заказал бургер онлайн. Там был ползунок „дополнительные огурчики“. Установил его на максимум и вот что получил»

Если в грузинском кафе сказать, что баранина чуть пересолена, можно получить «немного фруктов» в качестве компенсации

«Официант уронил одну картошку фри на пол и, чтобы не оставаться в долгу, принес мне это»

В этом кафе счет называется «ущербом»

«Ущерб».

Трогательная забота о клиентах

«Моему парню только что подали напиток в корзинке для картошки фри»

Иногда гонка за оригинальностью подачи заходит слишком далеко

Вам что-нибудь или что угодно?

Кофе с возмездием на десерт

«Официантка увидела, что мне нравятся „Суперкрошки“, и вот как она подала мой шоколадный чизкейк»

«Одного огненного дракона, пожалуйста!»

Неожиданный крик души в книге отзывов

Вот почему на вопрос: «Нужен ли вам соус?» не стоит отвечать: «Давайте столько, сколько можно»

Оригинальный способ почувствовать себя новым человеком

Идеальное попадание в целевую аудиторию

Запредельное гостеприимство как оно есть

«Ребенок попросил блинчик с единорогом в местной закусочной. 10 из 10, что мы придем сюда снова»

«Мой друг заказал ризотто. Подачи в ребрах никто не ожидал»

Мода на наборы «сделай сам» дошла и до кафе

Интересное у них меню, ничего не скажешь

«Съешьте семью Джессики».

А если совет окажется хорошим, его можно будет вернуть?

«Напитки дня: холодный чай, холодный кофе. Теперь подаем: плохой совет, 5 центов».

Бабушки настолько привыкли к странностям современного мира, что именами для кофе их не удивишь

Если в ресторане закончились соломинки, не беда: макароны-то остались

«Попросил официантку принести мне стакан льда с небольшой порцией гуакамоле»

А с вами случались забавные истории в кафе или ресторанах?