20+ человек, которые вряд ли забудут этот поход в кафе
Даже обычный поход в ресторан может обернуться неожиданностью: вы встретите огненного дракона, оплатите ущерб вместо счета, плохой совет вам продадут за 5 центов, а напиток придется пить через макаронину.
AdMe.ru решил взглянуть, чем еще удивляют кафе и рестораны своих посетителей.
«Впервые заказал бургер онлайн. Там был ползунок „дополнительные огурчики“. Установил его на максимум и вот что получил»
Если в грузинском кафе сказать, что баранина чуть пересолена, можно получить «немного фруктов» в качестве компенсации
«Официант уронил одну картошку фри на пол и, чтобы не оставаться в долгу, принес мне это»
В этом кафе счет называется «ущербом»
«Ущерб».
Трогательная забота о клиентах
«Моему парню только что подали напиток в корзинке для картошки фри»
Иногда гонка за оригинальностью подачи заходит слишком далеко
Вам что-нибудь или что угодно?
Кофе с возмездием на десерт
«Официантка увидела, что мне нравятся „Суперкрошки“, и вот как она подала мой шоколадный чизкейк»
«Одного огненного дракона, пожалуйста!»
Неожиданный крик души в книге отзывов
Вот почему на вопрос: «Нужен ли вам соус?» не стоит отвечать: «Давайте столько, сколько можно»
Оригинальный способ почувствовать себя новым человеком
Идеальное попадание в целевую аудиторию
Запредельное гостеприимство как оно есть
«Ребенок попросил блинчик с единорогом в местной закусочной. 10 из 10, что мы придем сюда снова»
«Мой друг заказал ризотто. Подачи в ребрах никто не ожидал»
Мода на наборы «сделай сам» дошла и до кафе
Интересное у них меню, ничего не скажешь
«Съешьте семью Джессики».
А если совет окажется хорошим, его можно будет вернуть?
«Напитки дня: холодный чай, холодный кофе.
Теперь подаем: плохой совет, 5 центов».
Бабушки настолько привыкли к странностям современного мира, что именами для кофе их не удивишь
Если в ресторане закончились соломинки, не беда: макароны-то остались
«Попросил официантку принести мне стакан льда с небольшой порцией гуакамоле»
А с вами случались забавные истории в кафе или ресторанах?
Фото на превью Predatorgur / Pikabu