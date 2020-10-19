20+ человек, которые внезапно нашли своих клонов

Оказывается, мы можем встретить своего двойника там, где этого не ожидали. А как же уникальность? Неужели в мире существуют люди, которые не только выглядят, но даже одеваются как мы? На самом деле да, и если и вам посчастливилось встретить свою копию, присылайте нам фото. А бонус вам покажет, что такое совпадение встречается не только у людей.

AdMe.ru обожает такие фото, и наша статья даже заставила кое-кого поверить в сбой матрицы. А иначе как объяснить то, что мы обнаружили в сети?

«Когда вы идете делать прививку от гриппа, а фармацевт — ваш двойник»

«На этом фото в благотворительном магазине — моя копия»

Картина нашла своего двойника

«Мой парень познакомился со своим клоном на свадьбе»

«Нашла свой портрет в антикварном торговом центре»

«Сегодня встретил своего близнеца»

Он явно косплеит

«Двойники в моем поезде!»

«Я нашел свою жену в художественном музее Чикаго»

100-процентное попадание

А это точно не мужчина — модель, снявшийся в этой рекламе?

Может, взять у него автограф?

«Мой друг оказался на пачке чипсов»

«Приятель выглядит в точности как картина в баре»

«Мой друг — император Адриан»

Картина с атмосферой

В поисках двойников

«Мой друг и реклама на горнолыжном курорте»

Мужчина и картина в художественной галерее

Идеальное попадание

Бонус: эта кошка знала, под какую машину залезть