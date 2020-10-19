20+ человек, которые внезапно нашли своих клонов
Оказывается, мы можем встретить своего двойника там, где этого не ожидали. А как же уникальность? Неужели в мире существуют люди, которые не только выглядят, но даже одеваются как мы? На самом деле да, и если и вам посчастливилось встретить свою копию, присылайте нам фото. А бонус вам покажет, что такое совпадение встречается не только у людей.
AdMe.ru обожает такие фото, и наша статья даже заставила кое-кого поверить в сбой матрицы. А иначе как объяснить то, что мы обнаружили в сети?
«Когда вы идете делать прививку от гриппа, а фармацевт — ваш двойник»
«На этом фото в благотворительном магазине — моя копия»
Картина нашла своего двойника
«Мой парень познакомился со своим клоном на свадьбе»
«Нашла свой портрет в антикварном торговом центре»
«Сегодня встретил своего близнеца»
Он явно косплеит
«Двойники в моем поезде!»
«Я нашел свою жену в художественном музее Чикаго»
100-процентное попадание
А это точно не мужчина — модель, снявшийся в этой рекламе?
Может, взять у него автограф?
«Мой друг оказался на пачке чипсов»
«Приятель выглядит в точности как картина в баре»
«Мой друг — император Адриан»
Картина с атмосферой
В поисках двойников
«Мой друг и реклама на горнолыжном курорте»
Мужчина и картина в художественной галерее
Идеальное попадание
Бонус: эта кошка знала, под какую машину залезть
А вы встречали своего двойника?