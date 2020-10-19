AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ человек, которые внезапно нашли своих клонов

40310-
4k

Оказывается, мы можем встретить своего двойника там, где этого не ожидали. А как же уникальность? Неужели в мире существуют люди, которые не только выглядят, но даже одеваются как мы? На самом деле да, и если и вам посчастливилось встретить свою копию, присылайте нам фото. А бонус вам покажет, что такое совпадение встречается не только у людей.

AdMe.ru обожает такие фото, и наша статья даже заставила кое-кого поверить в сбой матрицы. А иначе как объяснить то, что мы обнаружили в сети?

«Когда вы идете делать прививку от гриппа, а фармацевт — ваш двойник»

© foreverwasted / reddit

«На этом фото в благотворительном магазине — моя копия»

© falconfalcone / reddit

Картина нашла своего двойника

© paddington01 / reddit

«Мой парень познакомился со своим клоном на свадьбе»

© kittycakes6 / reddit

«Нашла свой портрет в антикварном торговом центре»

© ejtommy / reddit

«Сегодня встретил своего близнеца»

© nfz74ru / reddit

Он явно косплеит

© sidshembekar / reddit

«Двойники в моем поезде!»

© bunkaah / reddit

«Я нашел свою жену в художественном музее Чикаго»

© Tron--187 / reddit

100-процентное попадание

© ijodie / reddit

А это точно не мужчина — модель, снявшийся в этой рекламе?

© Dubante_Viro / reddit

Может, взять у него автограф?

© paul_j_britton / twitter

«Мой друг оказался на пачке чипсов»

© 10KBananas / reddit

«Приятель выглядит в точности как картина в баре»

© NaiTix / reddit

«Мой друг — император Адриан»

© menchon / reddit

Картина с атмосферой

© S3bluen / reddit

В поисках двойников

© GoTNeedleandHammer / imgur

«Мой друг и реклама на горнолыжном курорте»

© doyouevenIift / reddit

Мужчина и картина в художественной галерее

© TheMineEmerald / reddit

Идеальное попадание

© sidshembekar / reddit

Бонус: эта кошка знала, под какую машину залезть

© rastroboy / reddit

А вы встречали своего двойника?

40310-
4k