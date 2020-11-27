20+ человек, которые всего-то хотели вкусно покушать, но аппетит им отбили на неделю

Когда на готовку не остается ни сил, ни времени, заказать еду на дом или поужинать в ресторане — лучший выход. Однако обернуться это может той еще лотереей, ведь никогда не знаешь, насколько добросовестными окажутся повара и даже персонал. Нередко вместо того, чтобы помочь утолить голод, они лишь портят нам аппетит своими несъедобными наггетсами, видавшим виды салатом и прочими кулинарными «шедеврами».

Мы в AdMe.ru надеемся, что в следующий раз героям нашей подборки с едой повезет больше. Но спасибо этим пользователям за то, что, поделившись с миром своими провалами, они заставили нас лишний раз улыбнуться.

1. «Кто там говорил, что наггетсы из „Макдоналдса“ готовят не из настоящей курицы? На моем вот даже перья остались»

2. «Увидел в соцсетях чей-то дырявый ломоть хлеба и решил показать вам свой круассан»

3. «Заказал в номер еду стоимостью $ 40»

4. «Купил упаковку из 4 замороженных кренделей. Внутри их оказалось всего 2 — и еще где-то 17 пакетиков соли»

5. «Вот почему стоит проверять еду перед выходом из ресторана»

6. «По-моему, на картинке гирос малость приукрасили»

7. «Где моя клубника?!»

8. «Купили готовый гамбургер для разогрева, а там...»

9. «На вкус синнабоны еще хуже, чем на вид»

10. «Заказала я салат...»

11. Как много боли в этом фото

12. «Зашел поесть в один популярный ресторан. Официантка дала мне только ложку, а когда я попросил принести мне и остальные столовые приборы, она взбесилась и вернулась с этим»

Ха-ха, это нож для чистки апельсинов. © emmanysammy02 / Twitter

13. «Самый горький опыт покупки еды навынос и самые унылые сырные палочки, которые я когда-либо заказывал»

14. «Зашел вчера в „Макдоналдс“ в Лондоне. Вообще-то я заказывал „Биг Мак“, а не „МакПлесень“»

15. Кажется, чего-то не хватает

16. «Заказала покушать»

17. «Я знал, что еда в самолете оставляет желать лучшего, но боже ж ты мой, как можно просить за это $ 10?»

18. «Вот такие суши подают в местном буфете»

19. «Заказал чизбургер с беконом и соусом барбекю. Не получил ни бекона, ни булочек. Какого черта?»

20. Как мало общего у этих фото

21. «Купил на обед булку с вишней. С одной вишней»

22. «Это не совсем то, чего я ожидал»

23. «Принесли „Цезарь“. Не зря я шаурму перед этим съела»