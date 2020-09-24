20+ человек, которые владеют особой магией: любую рухлядь превращают в эффектный предмет интерьера

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

В наше время большинство людей без раздумий спешат избавиться от старого хлама или просто сломанных вещей. А ведь можно проявить чуточку фантазии и вдохнуть в них новую жизнь. Именно так и поступили пользователи интернета, которые превратили страшненькие комоды, шкафы и стулья в элегантные и эффектные винтажные предметы.

У нас в AdMe.ru после просмотра таких креативных переделок зачесались руки срочно что-нибудь отреставрировать. А все из-за людей, у которых есть недюжинные способности к данному виду магии.

«Дедушка сделал это примерно 50 лет назад, а я отреставрировал»

«Как-то раз, совершая вечерний променад, окинул взором мусорку возле дома. Сердце екнуло: кто-то выставил шикарные стулья. Не смог пройти мимо, забрал домой»

«Короче, мы купили на Avito старое советское кресло и отреставрировали его»

«Я приобрел этот буфет за $ 40, убрал отвратительную краску и привел его в божеский вид»

«Переделал сервант, который достался мне бесплатно»

«Я купил этот сейф для документов за $ 5,99, перекрасил его и отдал подруге, которая любит сочетание розового и золотого»

«Я немного видоизменил этот стол в стиле модерн»

«А вот так я преобразил этот комод»

«Я отреставрировал эти стулья, которые были в ужасном состоянии и, как мне кажется, были сделаны аж в 1880-е»

«Мое восстановление винтажного стола, который был изготовлен между 1965–1975 годами»

«Моей жене отдали пару старинных стульев, вернее, то, что от них осталось. Как выглядел этот стул раньше, я не знал, поэтому решил сделать его таким, каким сам представлял»

«Все шкафы, которые мне нравились, стоили дороговато, поэтому я просто преобразил этот»

«Нашел этот шкаф на обочине дороги. Я потратил меньше $ 5 на его видоизменение, и теперь у меня есть замечательный кухонный столик на колесах»

«Вместо того чтобы избавиться от старого бабушкиного диванчика, которому 30 с лишним лет, я сшила для него новые подушки и чехлы»

«Переделал этот гарнитур в книжную полку и подставку для телевизора. Я благодарен своей маме за то, что она превратила старую готическую мебель бабушки во что-то современное и функциональное»

«Я не смог найти буфет для кухни, который мне понравился бы, поэтому превратил кое-что старое во что-то новое»

«Мой вариант переделки старого журнального столика в скамейку с местечком для кота»

«Я немного освежил мебель, которая досталась мне бесплатно»

«Я превратил свое разбитое пианино в уникальный и функциональный стол»

«Преобразил это старое бюро, чтобы оно соответствовало декору комнаты. И это место стало моим домашним офисом»

«Я подарила новую жизнь 20-летнему комоду. Это моя первая попытка что-то переделать»

Из этого старого телевизора вышел отличный домик для кошки