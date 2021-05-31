20+ человек, которые видели решительно все, и теперь в них мудрости аж через край
На свете так много вещей, которые объединяют миллионы людей. И правда, у кого не мелькала мысль о том, что длинные уравнения из школьной программы по математике после школы никогда не пригодятся? А о личностях, которые считают нас чуть ли не пожизненными «должниками» из-за врученного нам когда-то ими подарка, вообще хоть книгу пиши. Есть среди нас и те, кто умеет увидеть долю иронии во всем происходящем и выразить это в твитах.
Мы в AdMe.ru просто зачитались меткими наблюдениями от людей, которые уже давно поняли всю соль нашей жизнь. И каждому из них готовы поставить лайк.
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А какое наблюдение оказалось самым цепляющим для вас?
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