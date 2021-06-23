20 человек, которые обычную работу на кухне превращают в шоу с непредсказуемыми последствиями

Есть люди, которых пускать на кухню выходит себе дороже. Когда вы просите их сварить гречневую кашу, нарезать овощи, навести порядок или повесить люстру, можно не сомневаться: небольшое шоу обеспечено.

Мы в AdMe.ru искренне убеждены, что с такими людьми под боком жить нескучно, хотя и непросто. И, чтобы немного поднять вам настроение, опубликовали следующие фото, а также нестандартную люстру в качестве бонуса.

«Я, конечно, догадывался, что готовка еды — это не мое. Но утренний омлет помог мне это осознать в полной мере»

«Мой папа — художник, и он решил приготовить суп, похожий на „Крик“ Эдварда Мунка»

«Обещала рассказать, как правильно варить гречку»

«Мама написала мне, что, согласно данным NASA, сегодня единственный день, когда гравитация позволяет метле стоять вертикально»

«Я была расстроена, когда узнала, что к гравитации это не имеет никакого отношения и что она может так стоять каждый день». © eveIynhes / Twitter

«Батя взялся подписывать специи»

«Моя сестра решила поджарить хлеб с джемом в моем новом тостере. Ей 31 год»

«Младший брат решил приготовить пиццу, пока это все было в духовке»

«Говоришь мужчине убрать еду, и вот что он делает. Смех, да и только!»

«Хотела порадовать нашего малыша и приготовила ему пиццы в виде кошачьих мордашек. Вот что получилось»

«Мой милый включил не ту конфорку. И приготовил нашу фритюрницу»

«Я готовила печенье, и у меня закончился пищевой краситель. Теперь тесто похоже на орган для трансплантации»

«Я просто хотел поесть супа»

«Мама решила взбить масло для крема сразу после того, как достала пачку из холодильника»

«Голодный муж попросил меня приготовить пиццу в духовке к его приходу. В итоге мы ели хлопья»

«Попросила брата купить сыр, и он принес домой это»

«Ребенок моего парня хотел, чтобы я добавила расплавленные маршмеллоу на эту пародию на торт. Я не помыла миску сразу, и теперь вилка намертво приклеилась к ней»

Этой пастой, верно, кормят в преисподней

«Моя младшая сестра пыталась приготовить сок. И решила, что если она сварит яблоко, то оно станет мягче и из него будет легче получить сок»

Когда пирог, кажется, разделяет нелюбовь повара к овощам

«Мой кухонный комбайн сломался. Но это не испортит мой праздничный ужин!»

Бонус: «Жена сказала, что хочет люстру на кухню. Пошел в гараж, покопался в хламе, нашел чайник — и вот»