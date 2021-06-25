20+ человек, которые в придачу к дому получили все его секреты

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Старые дома таят в себе много загадок и секретов. Часто жильцы, принимаясь за ремонт или просто начав разгребать хлам в подвале, становятся обладателями артефактов, принадлежащих давно ушедшим эпохам. Да что там мелочиться: иногда в зданиях обнаруживаются даже целые тайные комнаты, которые и не снились Гарри Поттеру.

Воодушевившись опытом интернет-пользователей, мы в AdMe.ru решили продемонстрировать, что в старых домах можно найти не только паутину и мышиные гнезда.

«Рабочие, занятые на реконструкции особняка в Староконюшенном переулке, нашли на чердаке 2 плитки шоколада „Союзный“, выпущенного в 1915 году. Говорят, съедобный»

«Моя жена нашла это в куче хлама в старом доме своей бабушки. Вафельница пролежала на улице более 60 лет. Почистил, воткнул в розетку, и все равно получаются отличные вафли!»

«Найдены в старом доме. Предметы на верхнем фото выглядят как перечница и солонка»

«Мы сорвали ковровое покрытие в нашем доме, ожидая увидеть бетонный пол, но вместо этого нашли шедевр из 70-х»

«Нашел вторую потайную дверь в доме, который мы только что купили»

«В 1965 году мой отец работал на двоюродного брата, снося старый дом. Внутри одной из стен он обнаружил футляр со скрипкой. Брат разрешил оставить находку себе, и отец хранил ее около 50 лет»

«Вот содержимое сейфа, который я нашел в моем 200-летнем доме»

«На фото — кусок пола, вырезанный для сейфа в задней части туалета. Внутри было $ 1 700 новыми купюрами».

«Радость владения 140-летним домом. На заднем дворе нашла 1-центовую монету 1888 года»

«Я разобрал стену туалета и нашел импровизированный проход. С большой и тяжелой жуткой корзиной внутри»

«Нашел эту банку с деньгами. Мне всегда говорили, что она закопана где-то во дворе прадедушки. Отец искал ее много раз, но безуспешно. Я искал около 2 с половиной часов и сорвал джекпот!»

«Кто-то закопал старый телевизор у нас на заднем дворе»

«Этот сейф был найден в плите под ковром в туалете»

«Я менял печь и обнаружил это под старой»

«Найдено в стене»

«Нашел в стене моего 100-летнего дома»

«Провела день за отмыванием 113-летнего пола. Вскрыла ножом линолеум в ванной и обнаружила вот что! Оригинальную эдвардианскую плитку»

«Я реставрирую свой вековой дом и сегодня обнаружила, что встроенная книжная полка поддерживается деревянной полоской из продуктового ящика Kroger 1921 года»

«Я сняла аптечку в ванной и нашла эти старые обои. Мой дом 1812 года постройки»

Я бы аккуратно вырезал эту штукатурку и обои, сохранил и превратил в произведение искусства. Мне нравятся пятна и потрескавшиеся цветы. © badbunnybitesyou2017 / Imgur

«Нашел старый сейф в доме моей бабушки. Там были документы, дипломы 20-х годов. А еще мешок старых монет. В частности, серебряные доллары 1920-х»

«Строитель этой стены написал дату окончания работы, используя черный кирпич»

«Нашли вот такую красоту под старым ковровым покрытием. А 10 месяцев назад в коридоре под ламинатом обнаружили плитку Minton или, возможно, Pugin! Зачем кому-то это скрывать?»