20+ человек, которые в один миг поняли, что такое эта ваша пассивная агрессия
Поведение, когда враждебность прикрыта внешней доброжелательностью, довольно часто встречается в повседневной жизни. Его могут демонстрировать наши близкие или же совсем чужие люди. А иногда, что любопытно, нотки пассивной агрессии можно уловить и от неодушевленных предметов.
Мы в AdMe.ru желаем, чтобы в отношении вас такие выкрутасы могли себе позволить максимум приложения по изучению английского языка.
Когда даже сахар и тот норовит предъявить тебе
«Год назад подарил племяннице игрушку, а батарейки к ней забыл. Вот что подарила мне племяшка в этом году»
«Подарок не прилагается».
Это высмеивание неспособности построить личную жизнь?
«Я просто пытаюсь понять, почему тетя подарила мне это на Рождество»
Когда приложение для занятий английским умеет еще и троллить
Разборки по-британски
«Я хочу поздравить вас с худшей парковкой этого года! Отличная работа!»
Антисоциальные чехлы
«У меня проблемы с друзьями. Вот что учудил мой дядя»
«Сосед нажаловался, что наши мусорные баки у всех на виду и не скрыты перегородкой. Пожалуйста, теперь перегородка есть»
Когда повстречал пассивно-агрессивный обменник
«Когда наша микроволновка останавливается, она пишет „Хорошо“ максимально агрессивным способом»
Когда онлайн-продавец излишне напористый
«Почему это приложение такое агрессивное? Я просто хочу сделать домашку, не сердись»
«И снова привет. Хорошего дня тебе».
И вроде все правильно написали в супермаркете, а как-то не очень приятно
«Когда чей-нибудь мяч попадает на участок к моему соседу, он закидывает мяч на дерево»
Это уже активная агрессия или все еще пассивная?
«Соседский ребенок часто разбрасывает игрушки у меня во дворе. В этот раз он оставил 2 метлы, так что я сделал такого снеговика у них во дворе»
Почувствуй себя неблагодарной редиской
Порция агрессии — отличное начало года
«Научись парковаться».
Мама и ее толстые намеки
«Сосед задолжал мне $ 300. Я уже думал обращаться в суд, как он вернул мне долг»
«Мне принесли счет вместе с этим. А все потому, что я попросил приготовить бургер без соленых огурцов. Шеф-повар нанес ответный удар»
«Съешь их».
С какими проявлениями пассивной агрессии вы сталкивались?
Фото на превью ikbenandrew / Twitter
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