20+ человек, которые в один миг поняли, что такое эта ваша пассивная агрессия

Поведение, когда враждебность прикрыта внешней доброжелательностью, довольно часто встречается в повседневной жизни. Его могут демонстрировать наши близкие или же совсем чужие люди. А иногда, что любопытно, нотки пассивной агрессии можно уловить и от неодушевленных предметов.

Мы в AdMe.ru желаем, чтобы в отношении вас такие выкрутасы могли себе позволить максимум приложения по изучению английского языка.

Когда даже сахар и тот норовит предъявить тебе

«Год назад подарил племяннице игрушку, а батарейки к ней забыл. Вот что подарила мне племяшка в этом году»

«Подарок не прилагается».

Это высмеивание неспособности построить личную жизнь?

«Я просто пытаюсь понять, почему тетя подарила мне это на Рождество»

Когда приложение для занятий английским умеет еще и троллить

Разборки по-британски

«Я хочу поздравить вас с худшей парковкой этого года! Отличная работа!»

Антисоциальные чехлы

«У меня проблемы с друзьями. Вот что учудил мой дядя»

«Сосед нажаловался, что наши мусорные баки у всех на виду и не скрыты перегородкой. Пожалуйста, теперь перегородка есть»

Когда повстречал пассивно-агрессивный обменник

«Когда наша микроволновка останавливается, она пишет „Хорошо“ максимально агрессивным способом»

Когда онлайн-продавец излишне напористый

«Почему это приложение такое агрессивное? Я просто хочу сделать домашку, не сердись»

«И снова привет. Хорошего дня тебе».

И вроде все правильно написали в супермаркете, а как-то не очень приятно

«Когда чей-нибудь мяч попадает на участок к моему соседу, он закидывает мяч на дерево»

Это уже активная агрессия или все еще пассивная?

«Соседский ребенок часто разбрасывает игрушки у меня во дворе. В этот раз он оставил 2 метлы, так что я сделал такого снеговика у них во дворе»

Почувствуй себя неблагодарной редиской

Порция агрессии — отличное начало года

«Научись парковаться».

Мама и ее толстые намеки

«Сосед задолжал мне $ 300. Я уже думал обращаться в суд, как он вернул мне долг»

«Мне принесли счет вместе с этим. А все потому, что я попросил приготовить бургер без соленых огурцов. Шеф-повар нанес ответный удар»

«Съешь их».