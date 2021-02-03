20 человек, которые в один чудесный день решили немного потратиться и стали от этого только счастливее
С появлением возможности купить что угодно, не вставая с дивана, мы стали чуть проще относиться к шопингу. Чаще покупаем что-то импульсивно, просто поддавшись на рекламу в интернете или следуя сиюминутному порыву. Вот нам и стало интересно, о каких своих покупках люди не только не пожалели, а наоборот, до сих пор не нарадуются.
Мы в AdMe.ru внимательно прочитали все треды об удачных приобретениях и уже составили себе список будущих покупок.
- Красивое белье. Я заменила все свое белье на милые комплекты от Victoria’s Secret, и поразительно, насколько увереннее я себя чувствую с каждым днем. И потом, поскольку я более уверена в себе, я стала куда общительнее. © goldendarnit123 / Reddit
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Люстра на пульте. Я боюсь темноты, и она позволяет мне не вставать и бежать в кровать, а выключать свет уже под одеялом, и я знаю, что меня никто не сожрет, не утащит. Теперь в квартире только такие люстры. © Niean Wii / Яндекс Кью
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Ортопедическая подушка. Из-за правильного положения во время сна перестала кружиться голова и болеть шея, да и вообще по утрам я стала гораздо бодрее, энергичнее и, как следствие, веселее. Однозначно лучшая инвестиция в здоровье, потому что жить стало легче. © Мария Витафлекс / Яндекс Кью
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Робот-пылесос. У меня несколько кошек, поэтому мне приходилось часто пылесосить. Теперь робот делает это за меня. © Helix1337 / Reddit
- Купили с мужем автоматическую кормушку для животных, чтобы кошки не будили нас в 3 часа утра. Какая же это отличная штука, я теперь могу спать всю ночь. © sassa-frasses / Reddit
- А мы купили кормушку, которая распознает животных по чипу. То есть она открывается только тогда, когда к ней подходит определенный питомец. Двум из наших 5 кошек нужен специальный диетический корм, и мне больше не нужно кричать им, чтобы они не лезли в чужие миски. © Vliegkippe / Reddit
- Электрическая зубная щетка. У меня всю жизнь плохие зубы, но с этой щеткой они стали белее и здоровее. © ripw44 / Reddit
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Растения. Вы получите более свежий и чистый воздух, а уход за ними — это почти занятия спортом. А один их вид может скрасить самый мрачный день. © Kristin Warry / Quora
- Кружка, которая согревает чай и кофе. Это совершенно ненужная роскошь, но я обожаю проводить долгие медленные утра, потягивая свои теплые напитки. © Interesting_Mail_915 / Reddit
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Система, позволяющая зайти в дом без ключа. Я могу выгуливать собаку или бегать и не беспокоиться о том, взял ли я ключи и закрыл ли дверь. Не нужно переживать и за то, у кого еще есть ключи от моего дома. © nunofmybusiness / Reddit
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Рисоварка. Зернышки в ней получаются такими красивыми, а мне не приходится все время смотреть на часы и проверять, не разварился ли он. © soupsocialist / Reddit
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Собака. Она вывела меня из депрессии, заставила завести новых друзей, будит меня каждый день и дает позитивный взгляд на жизнь. © cuberoot328509 / Reddit
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Контактные линзы. Это покупка, которая делит жизнь на «до» и «после». Все, ты больше не подслеповатое существо, которое смотрит на мир через рамку, не может носить солнечные очки, выглядит по-дурацки в шапке и капюшоне, не может бегать, заниматься танцами и спортом, не придерживая очки руками. Ты теперь полноценный человек, у которого ничего не запотевает, когда ты с холода заходишь в помещение, ничего не спадает и не разбивается. Гениальное изобретение человечества. © Анна Южная / Яндекс Кью
- Качественное оливковое масло. Оно меняет правила игры. © stockystockat / Reddit
- Электровелосипед. По состоянию здоровья я не могу водить машину, но благодаря велосипеду мы с дочкой теперь можем ездить на пляж или на природу. © Poekienijn / Reddit
- Ирригатор. Когда стала пользоваться им регулярно, быстро перестала интересовать стоматологов как пациент. Ощущения тоже очень комфортные. © Екатерина Милановская / Яндекс Кью
- Кроксы. Я на ногах на работе по 8 часов в день, после смены я еле ходила. Ноги так распухали, что швы обуви вдавливались в кожу. Это отстой. Я пробовала покупать качественную дорогую обувь, но и она не изменила ситуацию. Наконец-то я купила пару кроксов, и разница невероятная. У меня все еще есть болезненность в ногах, но я действительно могу работать на следующий день и даже позже тем же вечером. Я перешла с 11-го уровня боли на 2-й или 3-й. © heinleinfan / Reddit
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Качественная наволочка, например шелковая. Я сплю теперь намного лучше, и кожа стала чище. © Milgrammind / Reddit
- Умная розетка. Ее можно подключить через Wi-Fi. Это означает, что вы можете управлять ею с помощью телефона и даже с помощью голоса. Кроме того, она измеряет количество потраченной энергии. © devler / Reddit
- Чугунная сковорода. Она у меня уже более 15 лет, и все, что было на ней приготовлено, восхитительно на вкус. © Statscollector / Reddit
А вас какие покупки радуют до сих пор?