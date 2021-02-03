20 человек, которые в один чудесный день решили немного потратиться и стали от этого только счастливее

Контактные линзы. Это покупка, которая делит жизнь на «до» и «после». Все, ты больше не подслеповатое существо, которое смотрит на мир через рамку, не может носить солнечные очки, выглядит по-дурацки в шапке и капюшоне, не может бегать, заниматься танцами и спортом, не придерживая очки руками. Ты теперь полноценный человек, у которого ничего не запотевает, когда ты с холода заходишь в помещение, ничего не спадает и не разбивается. Гениальное изобретение человечества. © Анна Южная / Яндекс Кью