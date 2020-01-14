20+ человек, которые просто хотели спокойно отпраздновать Новый год. Но не тут-то было

65 4 48 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Праздники позади, и мы надеемся, что большинство из вас провело эту пару недель просто великолепно. Впрочем, иногда, как бы люди ни старались, ничто не может уберечь их от неудач даже в самое счастливое время года.

Мы в AdMe.ru считаем, что в таких ситуациях не стоит унывать, а лучше посмеяться над собственными провалами. И не в одиночку. Так же, как это сделали авторы следующих 20 с лишним фото.

«Сестра сняла квартиру на севере Исландии на Рождество. Это вид из ее окна»

«Родители уходят на пенсию и собираются много путешествовать. Мой брат подарил им этот чемодан на Рождество»

«Мы любим нашего сына!»

Пожалуй, дух Рождества теперь выглядит именно так

«Через секунду после того, как папин снежок испортил нашу рождественскую фотографию»

«Это были все подарки, которые приготовили родители на Рождество»

«Так рад, что родные со всей серьезностью отнеслись к моему первому Рождеству в качестве вегетарианца»

Паренек получил на Рождество лупу и тут же устроил на лужайке пожар

Томас и его первое Рождество

Когда рождественская фотосессия пошла не по плану

«В это Рождество моя сестра усвоила ценный урок: если вы позволите старшему брату сфотографировать вас, когда корчите рожи, то обязательно получите в подарок кружку именно с таким снимком»

«Моя кошка на Рождество застряла в стене»

«Моя 6-летняя дочь получила на Новый год маркеры и исчезла на полчаса. Они не смываются»

Кажется, этот подарок заворачивали в последнюю секунду

Когда сосед слишком увлекся подготовкой к Рождеству и переоценил возможности своего дома

«Все, что мы можем сказать о рождественском путешествии с нашим 5-летним сыном»

«Моя сестра застряла в аэропорту Питтсбурга из-за тумана, и нам пришлось отложить празднование Рождества. Она пыталась улететь любым рейсом, но все в итоге отменили: посмотрите, сколько у нее посадочных. Кстати, еще и багаж ее потерялся, хотя самолет так и не взлетел»

Рождественский пазл собран, все 999 штук на месте

«На Рождество получил игру, в которой даже не было игры. Родители заплатили $ 60 за пластиковую упаковку»

«Собака разгрызла первое рождественское украшение, которое сделал мой сын. И что-то мне подсказывает, что я не смогу склеить все как было»

Когда кошки решили, что новогодние елки — это уже пройденный этап, и переключились на подарки

«Сегодня сидел с собакой друзей. Хотел сделать милую рождественскую фотографию, но получил вот этот ужас. Всех с праздниками»

«На Рождество брат провалился с чердака прямо ко мне в комнату»

«Попросила мужа сходить со мной в магазин за подарками. Мда, он сильно мне помог»

«Что было в рекламе и что в итоге получилось у нас»

2 января — время задерживать покупателей в магазинах любой ценой

«Я проиграл пари сегодня вечером. Поспорили с женой, сколько продержится елка. Я думал, что она не простоит и 6 часов. Коты ждали аж 7»

«Тысячи этих „хо“ теперь разбросаны по всему моему дому, они на мне, на детях. Теперь они будут с нами всегда»

Главное — четко следовать традициям

«Весело, весело встретим Новый год»

Когда вопрос «Как прошел корпоратив?» явно лишний

«Оставил окно открытым. Зато получил снеговика, не выходя из дома»

Теперь будет о чем рассказать в следующем году

А в какие странные или, быть может, неловкие ситуации попадали под Новый год вы?