20+ человек, которые уже и не знают, чего ожидать от собственных соседей

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Мы привыкли к историям про хороших и плохих соседей. Кого-то раздражает слишком высокий или низкий забор, других — цвет вашей входной двери и абсолютно всех — громкая музыка.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что есть еще один тип соседей, которых нельзя определить ни в какую категорию. И ожидать от них можно чего угодно — как хорошего, так и плохого.

1. «Я так никогда не въеду»

2. «Мои соседи точно знают, где заканчивается их собственность»

3. Люди с дрелью — они такие

4. «Моим соседям так скучно»

«Вы вступаете на территорию министерства забавных походок. Пожалуйста, начните идти забавно немедленно».

5. Надеемся, поймут

6. На добро отвечай добром

«В прошлом году в канун Рождества заметили, что соседка одна дома. Пригласили ее к нашему столу с огромным количеством еды и напитков. Через день мы вернулись вечером домой и нашли под нашей дверью коробку, где подарок был даже для собаки».

7. «Любимый пошел гулять с собакой, а вернулся с кашкой на козьем молоке к завтраку. У меня самые классные соседи»

8. «Мне 27 лет. Недавно упомянул, что у меня нет работы, и пожилой сосед оставил это у меня на пороге»

«Пожалуйста, примите в дар эти продукты, надеюсь, они помогут пережить сложные времена. Ваш сосед».

9. «А у моих соседей надувной кит в натуральную величину перед домом»

10. Объявление по соседству

«Потерялась золотая рыбка. Отзывается на имя Ларри. Не преследуйте ее, может проявлять агрессию. Награда — $ 0,15».

11. Может быть, он ее еще и покусал?

12. «У моих соседей на участке огромный робот с цветами в руках»

13. Не зовите меня, если ваша вечеринка не выглядит так

14. «Вчера шла по улице, когда меня окликнула соседка. Говорит: „Подожди секунду“, куда-то убежала и вернулась с еще горячими вафельками»

15. Дискриминация яблони

16. «Мой сосед сжег свой газон»

17. Даже не извинился

18. «Соседи никогда даже не здоровались, самые странные на нашей улице. Сегодня вышла на улицу, подозвали, отдали мне авокадо и убежали»

19. Когда вечером тебе нужно куда-то ехать

20. «Папин проект: щит, который не дает соседке шпионить из окна»

21. Ваш топот и тут и там передают

22. Любопытной Варваре поставили забор

23. Художника обидеть может каждый

24. Сосед предлагает «свидание вслепую» с книгой любому прохожему