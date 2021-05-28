20 человек, которые увидели такое, что аж присвистнули от неожиданности и быстренько сделали фото
Иногда случаются ситуации, к которым жизнь нас не готовила. Несешь, к примеру, ты свой хлебушек домой из магазина, а мимо Человек-паук пробегает. Некоторые даже говорят, что они и птенца голубя встречали. И мало кто поверил бы в такие небылицы, если бы не было фотодоказательств, как у героев нашей новой подборки.
Мы в AdMe.ru уверены, что увидеть что-то неординарное или редкое, да еще там, где меньше всего ожидаешь, — это определенно к счастью. Ну, или, по крайней мере, к улучшению настроения, чего мы вам и желаем всей редакцией.
«Увидел сегодня этот грузовик на автостраде»
«У меня на балконе голубь снес яйцо прямо в блюдце»
«Блюдце буквально балансировало на перилах на высоте 7-го этажа. Не самое хорошее место для рождения ребенка, но я не голубь, поэтому не буду навязывать им свое мнение».
Видели когда-нибудь птенца голубя?
Узоры внутри арбуза
«На работе в очереди увидел козу»
«Енот нашел свой дом»
Trash panda (переводится как «мусорная панда») — сленговое прозвище енота.
«Только что видел, как Человек-паук совершает пробежку по набережной»
«Нашел морскую звезду в одной из мидий»
«Пытался разломить таблетку, а внутри оказалась еще одна»
«Жена обнаружила телефонный жетон из Индии в комке сухой земли. Мы живем в Австралии»
- Ох уж эта таргетированная реклама. © Stew_Long / Reddit
«В яйце оказалось еще одно, внутри которого было это. Только белок»
«Какое-то число напечатано на моей чернике»
«Встретила во Флориде панду в естественной среде обитания»
«Не пользовался машиной пару недель и неожиданно обнаружил маленький улей в багажнике»
«Растение в моем саду выглядит как что-то из Minecraft»
- Нужно подождать, пока загрузится текстура. © Brumagem / Reddit
Вуди и Базз путешествуют по автостраде
«У меня в раковине какое-то растение проросло»
Теннисный мяч порвался, а внутри оказался мяч поменьше
«Нашли этот 43-летний лист в папином учебнике по математике для старших классов»
«Яйцо, которое снесла моя курица, выглядит как киндер-сюрприз»
А вы можете похвастаться снимками чего-то странного, но забавного?