20 человек, которые увидели такое, что аж присвистнули от неожиданности и быстренько сделали фото

Иногда случаются ситуации, к которым жизнь нас не готовила. Несешь, к примеру, ты свой хлебушек домой из магазина, а мимо Человек-паук пробегает. Некоторые даже говорят, что они и птенца голубя встречали. И мало кто поверил бы в такие небылицы, если бы не было фотодоказательств, как у героев нашей новой подборки.

Мы в AdMe.ru уверены, что увидеть что-то неординарное или редкое, да еще там, где меньше всего ожидаешь, — это определенно к счастью. Ну, или, по крайней мере, к улучшению настроения, чего мы вам и желаем всей редакцией.

«Увидел сегодня этот грузовик на автостраде»

«У меня на балконе голубь снес яйцо прямо в блюдце»

«Блюдце буквально балансировало на перилах на высоте 7-го этажа. Не самое хорошее место для рождения ребенка, но я не голубь, поэтому не буду навязывать им свое мнение».

Видели когда-нибудь птенца голубя?

Узоры внутри арбуза

«На работе в очереди увидел козу»

«Енот нашел свой дом»

Trash panda (переводится как «мусорная панда») — сленговое прозвище енота.

«Только что видел, как Человек-паук совершает пробежку по набережной»

«Нашел морскую звезду в одной из мидий»

«Пытался разломить таблетку, а внутри оказалась еще одна»

«Жена обнаружила телефонный жетон из Индии в комке сухой земли. Мы живем в Австралии»

Ох уж эта таргетированная реклама. © Stew_Long / Reddit

«В яйце оказалось еще одно, внутри которого было это. Только белок»

«Какое-то число напечатано на моей чернике»

«Встретила во Флориде панду в естественной среде обитания»

«Не пользовался машиной пару недель и неожиданно обнаружил маленький улей в багажнике»

«Растение в моем саду выглядит как что-то из Minecraft»

Нужно подождать, пока загрузится текстура. © Brumagem / Reddit

Вуди и Базз путешествуют по автостраде

«У меня в раковине какое-то растение проросло»

Теннисный мяч порвался, а внутри оказался мяч поменьше

«Нашли этот 43-летний лист в папином учебнике по математике для старших классов»

«Яйцо, которое снесла моя курица, выглядит как киндер-сюрприз»