20+ человек, которые умудряются создать уют даже в комнате размером с обувную коробку

Умение сделать свой дом таким комфортным, что его совсем не захочется покидать, — это особый талант. И, как выяснилось, для этого вовсе не обязательно, чтобы дом был большим. Некоторые люди способны создать уют в любом месте, где бы они ни находились, и их стараниями преображаются даже самые крошечные и невзрачные комнаты.

Создавая эту статью, мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что жилье может стать тем местом, куда хочется возвращаться, даже при минимальном количестве квадратных метров.

«У меня небольшая квартира, так что я использую пространство по максимуму»

«Я превратила свой шкаф в кровать. Для этого пришлось разрезать старый матрас»

Только представьте: лежать здесь, в тепле, пока снаружи идет дождь

«Я давно борюсь с депрессией. Наконец построил собственную крепость, куда хочется возвращаться»

«Только что переехал в свою первую квартиру после того, как долгое время прожил в машине»

«Не пью уже больше 600 дней. Отпраздновала это покупкой растений»

«Разница между фото — 6 месяцев. Первый день после того, как я ушла от мужа, и сейчас»

«Возможно, получилось не слишком круто, но я наконец исполнил свою мечту. Моя собственная комната, где можно отдохнуть с книгой»

Должно быть, неплохо ночевать в «Джуманджи»

«Композиция над моим столом буквально собрана по частям со всего дома. Полка, например, это сломанная перекладина кровати, а укулеле сделал мой дедушка, когда был бойскаутом»

«Моя маленькая зеленая спальня. Это покрывало мне связала мама»

«Место, где я предаюсь мечтам»

«Я живу в подвале. А это моя спальня»

«Последние 2 года жила в тесноте, а сейчас переехала в красивую солнечную квартиру, полную винтажных вещей»

«Пришлось подождать, пока мне не исполнится 27, но теперь мои родители точно не помешают мне перекрасить комнату в черный!»

«Купила в свою спальню этот старинный турецкий коврик ручной работы»

«Не так уютно, как у других, но прогресс все равно есть»

«Сделал перестановку в своей маленькой гостиной и очень доволен тем, что вышло»

«Моя комната размером с обувную коробку»

При достаточном количестве света даже крошечная комната покажется просторной

«Мой маленький уголок в этом большом мире»

«Спальня в моем домике на дереве. Проснулась тут сегодня утром под горой одеял и идти куда-то вообще не хотелось»

«Добавляю последние штрихи к моей кухне после ремонта»