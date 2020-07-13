20+ человек, которые отмыли то, что, казалось, отмыть уже невозможно

Мало кто любит устраивать дома генеральную уборку (а многие так и вообще обычную). Однако порой этот процесс так затягивает, что уже и не замечаешь, как из стандартного протирания пыли и мытья полов переходишь в стадию «иду войной на пятно на ковре, на плите или еще где». И, кажется, в такие моменты перед вами нет нерешаемых задач.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20+ фото, во время просмотра которых голос Елены Летучей у вас в голове будет повторять одно и то же: «Чисто».

«Соседи по комнате говорили, что эти пятна на раковине уже не удалить. У меня появилось свободное время, и я решил доказать, что они ошибаются»

«Очистила старые часы бабушки мужа»

«Взгляните на трофей, который я привел в божеский вид»

«Потратил все свое свободное время, чтобы как следует очистить свои автокресла»

Мелочь, зато представляете, как будет приятно почтальону

«Моя девушка решила почистить свою игровую приставку PS4 после 6 лет пользования. Она издавала непонятные звуки, а теперь работает бесшумно»

«Мои кеды до и после чистки старой зубной щеткой и отбеливателем»

«Серебро до и после полировки»

Этот ковер, конечно, многое повидал

«Очистила духовку после того, как съехали квартиросъемщики»

«Задался целью отмыть сегодня фары. Фото до и после прилагаются»

Антикварный набор баночек для специй в процессе чистки

Старинная латунная дверная ручка после тщательной чистки

«Моя девушка сказала, что ее клавиатура теперь выглядит как новая»

«Отмыла наш грязный кухонный пол»

Серебряный колокольчик до и после полировки

Под капотом тоже нужно иногда наводить порядок. Впечатляет, не правда ли?

«Я девушка, и мне приходится делить ванную комнату с двумя парнями. Фото до и после чистки»

«Удивительно, что могут сделать лимон и вода»

«Ботинки до и после того, как я взялся их ремонтировать»

Пришло время сказать «прощай» 123-летней грязи