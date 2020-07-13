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20+ человек, которые отмыли то, что, казалось, отмыть уже невозможно

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Мало кто любит устраивать дома генеральную уборку (а многие так и вообще обычную). Однако порой этот процесс так затягивает, что уже и не замечаешь, как из стандартного протирания пыли и мытья полов переходишь в стадию «иду войной на пятно на ковре, на плите или еще где». И, кажется, в такие моменты перед вами нет нерешаемых задач.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20+ фото, во время просмотра которых голос Елены Летучей у вас в голове будет повторять одно и то же: «Чисто».

«Соседи по комнате говорили, что эти пятна на раковине уже не удалить. У меня появилось свободное время, и я решил доказать, что они ошибаются»

© ghostof-nothing / Reddit

«Очистила старые часы бабушки мужа»

© laaadiespls / Reddit

«Взгляните на трофей, который я привел в божеский вид»

© VG-Twig / Reddit

«Потратил все свое свободное время, чтобы как следует очистить свои автокресла»

© forgot_username1234 / Reddit

Мелочь, зато представляете, как будет приятно почтальону

© zplums222 / Reddit

«Моя девушка решила почистить свою игровую приставку PS4 после 6 лет пользования. Она издавала непонятные звуки, а теперь работает бесшумно»

© georgiamackenzie3012 / Reddit

«Мои кеды до и после чистки старой зубной щеткой и отбеливателем»

© dickolaspatrick / Reddit

«Серебро до и после полировки»

© reese-pieces / Reddit

Этот ковер, конечно, многое повидал

© LittleWhiteLines / Reddit

«Очистила духовку после того, как съехали квартиросъемщики»

© snwbrdrmidget15 / Reddit

«Задался целью отмыть сегодня фары. Фото до и после прилагаются»

© Dysmorphix / Reddit

Антикварный набор баночек для специй в процессе чистки

© bouquet-of-knives / Reddit

Старинная латунная дверная ручка после тщательной чистки

© kateslates / Reddit

«Моя девушка сказала, что ее клавиатура теперь выглядит как новая»

© nazar1997 / Reddit

«Отмыла наш грязный кухонный пол»

© ChalupaLover19 / Reddit

Серебряный колокольчик до и после полировки

© ChuckleTime / Reddit

Под капотом тоже нужно иногда наводить порядок. Впечатляет, не правда ли?

© ryansd77 / Reddit

«Я девушка, и мне приходится делить ванную комнату с двумя парнями. Фото до и после чистки»

© Emjadegee / Reddit

«Удивительно, что могут сделать лимон и вода»

© Either_Paramedic2 / Reddit

«Ботинки до и после того, как я взялся их ремонтировать»

© littlebootboi / Reddit

Пришло время сказать «прощай» 123-летней грязи

© NebariNerd71 / Reddit

Любите ли вы наводить дома порядок? Есть ли у вас секрет, как ускорить или облегчить этот процесс?

Фото на превью Emjadegee / Reddit
6421623
4k