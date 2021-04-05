20 человек, у которых есть для опозданий причины покруче, чем заурядное «я проспал»

Как-то я опоздал на работу из-за своего коллеги, который к тому же был моим соседом по комнате. Вообще со мной живут еще 3 парня, каждый со своим распорядком дня — я всегда ухожу из дома последним.

Так вот, однажды я уже собрался идти на работу, но заметил, что дверь-то закрыта. Снаружи. У нас там просто есть защелка, кто-то ее задвинул — и все.

Звоню коллеге, спрашиваю, он ответил, мол, да, это он меня запер. Просто забыл, что я еще внутри, ага. Причем спокойно так говорит это все. А я-то в бешенстве, естественно — мол, приезжай и выпускай меня! А он: «Ой, я не могу, я же работаю». Нормально, да? Я вообще-то тоже там работаю! Потом он предложил мне поорать, чтобы кто-то с улицы услышал меня и открыл эту несчастную защелку. Отлично, блин!

Но к слову, план-то сработал, и меня высвободили. Правда, мой спаситель ржал минут пять. А про то, как ржали в офисе, я вообще молчу.

Вот только это еще не все.

На следующей неделе этот мой коллега сделал то же самое! Я позвонил начальнику и просто так сказал: «Он снова запер меня». Кстати, выпустил меня тот же парень, что и в первый раз. Смеялся он практически до истерики. © Gaurav Soni / Quora