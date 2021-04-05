20 человек, у которых есть для опозданий причины покруче, чем заурядное «я проспал»
Все мы хоть раз сталкивались с человеком, которого хлебом не корми — дай опоздать. Кто-то просто не может правильно распределить свое время, а у кого-то для подобных задержек находятся поистине фантастические причины. И остается только понять и простить, когда узнаешь, что знакомый был прикован к дивану целых 6 часов из-за лягушки. Или вот сосед по квартире нечаянно в ней запер. Дважды.
Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо историй о таких фееричных опозданиях, что хоть фильм снимай или в анекдотах рассказывай.
-
Понадобился нам новый сотрудник в штат. Нашли человека, скажем, Сашу, с каким-то небольшим опытом, приставили к более опытному коллеге и прочее. Через две недели, получив первую зарплату, говорит, что надо съездить на выходных в соседнюю область, на родину, к другу на свадьбу. Мол, в понедельник как штык. Наступает понедельник — человека нет. Переживаю, звоню — вдруг что случилось. В телефоне: «Я тут маленько задержусь, до сентября, дела срочные». На дворе примерно 15 августа 2015 года. Понятно, что ждать его две недели никто не стал, нашли другого сотрудника. Но прикол не в этом.
Второго сентября 2016 года у меня звонит телефон, и кто-то уверенным голосом говорит: «Здрасьте, это Саша, готов приступить в работе, можно я завтра выйду?» Прошел год и две недели! Погулял чувак на свадьбе — так погулял. Но к сентябрю вернулся. © SvetikTik1 / Pikabu
-
Как-то я разболталась в сети с парнем одним, побеседовали, созвонились. Он: «Я тут в командировке, приеду, позвоню, давай встретимся». Я, мол, ок. Проходит неделя, другая, не звонит — ну, думаю, и ладно, не больно-то хотелось. И спустя 5 ЛЕТ приходит мне СМС: «Я вернулся, как насчет свидания?» Я не понимаю, кто и откуда там вернулся, что это за конь в пальто нарисовался. Вот я обалдела, когда он все-таки смог объяснить, кто он такой и откуда у него мой номер. © Tykovka888 / Pikabu
-
Дело было в конце 80-х. Возвращалась с учебы домой быстрым шагом, туалет звал. Уже рядом с домом услышала за собой тяжелые шаги, ускорилась. И шаги тоже. Возле подъезда уже бежала. Когда до двери оставался шаг, сзади мужская рука перехватила ручку подъезда и запыхавшийся голос произнес: «Не переживай, всего минут на 10 опоздали». Вся страна смотрела «Рабыню Изауру»... © Подслушано / Ideer
-
Моя жизнь похожа на анекдот. Отец опоздал на выпускной к сестре, потому что перепутал школу. Это не шутка. © Usladno / Twitter
-
Как-то выбежала из психиатрической больницы, вижу первую попавшуюся отъезжающую машину, бегу за ней по лужам, под дождем, кричу: «Подождите-е-е! Остановитесь!», размахиваю руками. Потом только дошло, как это, должно быть, выглядело. Ну а что, больница в 40 км от города, а мы с подругой — два интерна-психиатра — опоздали на рабочий автобус. Водитель остановился, поржал, довез. © Подслушано / Ideer
-
Опоздала сегодня на работу. А дело было так. Я по звонку будильника встала с кровати, начала собираться. Пошла в ванную, стою чищу зубы. Смотрю, а у нас какие-то занавески странные с рыбками. У нас в жизни не было шторок! Так я и проснулась за 5 минут до выхода. © Подслушано / Ideer
-
А я просто такой везучий, что опоздал даже в круглосуточный магазин. © Подслушано / Ideer
-
У нас в школе была такая система: опоздавших принимали сразу на входе дежурные ученики с дежурным учителем, где подвергали позорному осмеянию и ругали с соответствующей записью в дневник.
После одного из таких случаев я в слезах позвонил отцу, и тот сказал, мол, если он сам будет виноват в моем опоздании (а такое частенько случалось), то обязательно зайдет со мной и отмажет.
И вот этот день настал: мы сидим в машине у школы, а я опоздал уже на 10 минут, потому что машина решила покапризничать. Папа обещал — папа сделал: мы вместе заходим в школьный холл. Далее произошла небольшая сценка.
Учительница: «Опять опоздал. Готовь дневник, вызовем родителей. Боже мой! Ваня! Иванов!» (Это она моего папу увидела.)
Папа: «Ирина Викторовна?!»
Учительница: «Иванов! Столько лет прошло, ничего не меняется!»
Папа: «Ирина Викторовна...»
Учительница, мне: «Я так понимаю, что родителей вызывать бессмысленно. Ладно, беги на урок, а мы тут поболтаем».
Вечером, когда я вернулся домой, папа честно признался, что больше со мной в школу не зайдет ни при каких условиях. © Mit.ya / Pikabu
-
Познакомилась с парнем, начали общаться. Пару раз виделись, но в основном созванивались. Ничего серьезного. Как-то звоню ему, а он: «Я за рулем, не могу сейчас разговаривать. Перезвоню, как доеду». Вот только в тот день так и не перезвонил. Ну и я больше не стала. Мы уже ставки делали, позвонит он вообще или нет. Прошло месяца 2, и он таки перезвонил. Уже и забыла про него, спросила только, мол, как доехал. © AndelEVA / Pikabu
-
Как-то я на поезд опаздывал. Время отправления поезда — 14:48, а я к этому моменту только на метро подъехал к вокзалу. Мысленно уже успокоился, приготовился к сдаче старого билета, покупке нового, ну и ожиданию другого поезда. Но только открылись двери вагона метро, как с высокого старта побежала одна девчонка. То ли у меня сработал древний инстинкт, то ли еще что-то, но, взвалив на плечо огромную и тяжелую сумищу, я побежал за ней. Благо в то время на входе еще не было рамок досмотра. И вот так, зацепившись взглядом за эту девушку, я добежал до своего поезда. Поезд уже тронулся, но в ближайшем вагоне двери были открыты, девушка запрыгнула в него, следом я закинул свой баул и заполз сам. В какую сторону она ушла, я уже не заметил, вагон был не мой, и я до своего вагона добирался, наверное, час. Сил не осталось, отдыхал в каждом тамбуре. Спасибо этой прекрасной незнакомке, которая помогла мне не опоздать на поезд. © oscilljator / Pikabu
-
Я вот тоже на поезд опаздывала.
Пошла погулять, на метро покаталась, в KFC зашла.
Потом перелезала через закрытые ворота надземного перехода и прыгала в первый попавшийся вагон.
А я проводником была. © blink3 / Pikabu
-
Познакомилась с парнем по интернету, пригласил в кино. И вот прихожу (как всегда опоздала), и никого нет у кинотеатра. Только девушка с букетом одна, думаю еще, мол, странно, что одна. Позвонила — не отвечает, пошла домой. А потом приходит сообщение: «Я тебя ждал 10 минут, подарил цветы первой встречной и пошел смотреть фильм». © Подслушано / Ideer
-
А мою дорогу как-то перешла черная кошка. И естественно, идти пришлось другим, очень долгим путем. © Dafedarray / Reddit
-
Я до какого-то катастрофического ужаса боюсь лягушек. Даже видео с ними не могу смотреть.
И вот как-то летом наша кошка притащила в комнату эту самую лягушку и кинула ее прямо передо мной. Я, как парализованный, просто не мог пошевелиться. Ведь если я уйду, она может ускакать и оказаться где-то в другом месте квартиры, и повсюду будет поджидать опасность. Да я, блин, не мог даже просто встать с дивана!
6 (6!) часов я провел в ужасе на этом треклятом диване, глядя на эту треклятую лягушку и дергаясь каждый раз, когда она просто делала вздох. И только когда вернулись родители и унесли ее, я смог наконец пойти в туалет.
И да, за эти 6 часов я пропустил экзамен и собеседование. © Dale Turley / Quora
-
Это, конечно, не было катастрофой, но запомнилось. Как-то, еще маленьким, я не смог сходить в боулинг с моим лучшим другом. Он позвонил мне и сказал, что если я буду в условленном месте через 10 минут, то смогу поехать вместе с ним и его папой. О, я был еще как воодушевлен — я никогда раньше не был в боулинге!
Вот только моя мама была из таких дамочек... Ну знаете, вот это: «Так, у тебя чистые уши? А ну проверь, нам ведь не нужно, чтобы там могла аж картошка вырасти, да? А белье у тебя чистое? А то мало ли что».
В общем, угадайте, кому устроили самое роскошное умывание в его юной жизни.
Я: «Но мам, у меня только 10 минут».
Мама: «Ничего, подождут. Я не могу отправить тебя грязным. Так, чистая одежда тоже нужна».
Я: «Но ма-а-а-ам!»
Да, потом я бежал так быстро, как только мог. Вот только было слишком поздно. Сердце у меня упало и разбилось.
Мама: «Ты как-то быстро вернулся».
Я: «Они уехали без меня».
Мама: «Ну ты хотя бы чистый».
Я: «НУ МА-А-А-АМ!» © Ed Gamble / Quora
-
Я сейчас опоздал на самолет, потому что таксист предложил заехать к нему домой поесть вкусного борща. И Я СОГЛАСИЛСЯ. © fliptheweb / Twitter
-
Мама рассказала, как в молодости по пути на работу увидела, как голубь поскользнулся за замерзшей луже, и из-за смеха опоздала.
Когда пришла — не смогла объяснить причину, так как снова залилась смехом, и ее уволили оттуда. © _tomato_hater / Twitter
-
Как-то я опоздал на работу из-за своего коллеги, который к тому же был моим соседом по комнате. Вообще со мной живут еще 3 парня, каждый со своим распорядком дня — я всегда ухожу из дома последним.
Так вот, однажды я уже собрался идти на работу, но заметил, что дверь-то закрыта. Снаружи. У нас там просто есть защелка, кто-то ее задвинул — и все.
Звоню коллеге, спрашиваю, он ответил, мол, да, это он меня запер. Просто забыл, что я еще внутри, ага. Причем спокойно так говорит это все. А я-то в бешенстве, естественно — мол, приезжай и выпускай меня! А он: «Ой, я не могу, я же работаю». Нормально, да? Я вообще-то тоже там работаю! Потом он предложил мне поорать, чтобы кто-то с улицы услышал меня и открыл эту несчастную защелку. Отлично, блин!
Но к слову, план-то сработал, и меня высвободили. Правда, мой спаситель ржал минут пять. А про то, как ржали в офисе, я вообще молчу.
Вот только это еще не все.
На следующей неделе этот мой коллега сделал то же самое! Я позвонил начальнику и просто так сказал: «Он снова запер меня». Кстати, выпустил меня тот же парень, что и в первый раз. Смеялся он практически до истерики. © Gaurav Soni / Quora
-
Опоздала на свадьбу лучшей подруги, будучи свидетельницей, потому что на полпути к ее дому обнаружила, что так закрутилась в утренней суете, что забыла надеть платье и уселась в машину в халате. Причем за рулем был мой парень, который этого не заметил! © Подслушано / Ideer
-
Брат ругается с мамой насчет опозданий в школу. Делюсь с вами самым лучшим объяснением, которое я когда-либо слышала: «Я не включаю будильник, потому что мое тело воспринимает его как угрозу и пугается. И я считаю, что лучше спокойно опоздать, чем ходить тревожным весь день». © Wizard_Severus / Twitter
А у вас есть знакомые, которые ну просто всегда и везде опаздывают?