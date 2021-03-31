20+ человек, которые умеют подать блюда так, что их съедят без остатка даже самые стойкие «нехочухи»

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Чтобы еда приносила и физическое, и эстетическое удовольствие, она должна не просто быть вкусной или полезной, но еще и выглядеть аппетитно. Именно поэтому тот, кто умеет любое блюдо превратить в съедобное произведение искусства, сможет угодить даже самому привередливому гурману.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам фотографии от пользователей сети, глядя на которые только и остается, что слюнки глотать.

«Доисторическая» еда

На такую красоту даже дышать жалко, чтобы не разрушить

Павлин из свежих овощей

«Нашел поваренную книгу, которую мой брат написал, когда ему было 7 лет, и воссоздаю рецепты оттуда. Вот „Яйцо солодки“»

Суши домашнего приготовления от мамы

«Мой друг проявляет креативность в подаче еды для своей 4-летней дочери»

«В большинстве случаев дочка делает заказ: „Хочу есть корову на лугу“ или „Скелет рыбы с ромашками“, а папа уже воплощает в жизнь».

Отлично поднимает настроение

Когда ешь такую яичницу, чувствуешь, как набираешься сил

Этот домик можно разобрать по «бревнышкам» и съесть

«Хочу поделиться, чем меня встретила теща на Масленицу»

Боже, он будто в халатике, как мило. © JohnKabriel / Pikabu

Мясное ассорти было подано на оленьих рогах

Обычный ужин на лопате

«Подвешивать бекон нынче модно?»

Торт из роллов

Помидоры с сыром моцарелла на импровизированном деревянном блюде: просто и вкусно

Завтрак в упаковке из-под яиц

Как думаете, именно так выглядела первая тарелка?

Салат из цветков апельсина и мака, микс зелени с козьим сыром

Как насчет самосвала мороженого?

«Я сегодня приготовила суп из крапивы и черемши»

«Мой 4-летний сын хотел торт на свой день рождения, и вот что у меня получилось»