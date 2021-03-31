20+ человек, которые умеют подать блюда так, что их съедят без остатка даже самые стойкие «нехочухи»
Чтобы еда приносила и физическое, и эстетическое удовольствие, она должна не просто быть вкусной или полезной, но еще и выглядеть аппетитно. Именно поэтому тот, кто умеет любое блюдо превратить в съедобное произведение искусства, сможет угодить даже самому привередливому гурману.
Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам фотографии от пользователей сети, глядя на которые только и остается, что слюнки глотать.
«Доисторическая» еда
На такую красоту даже дышать жалко, чтобы не разрушить
Павлин из свежих овощей
«Нашел поваренную книгу, которую мой брат написал, когда ему было 7 лет, и воссоздаю рецепты оттуда. Вот „Яйцо солодки“»
Суши домашнего приготовления от мамы
«Мой друг проявляет креативность в подаче еды для своей 4-летней дочери»
«В большинстве случаев дочка делает заказ: „Хочу есть корову на лугу“ или „Скелет рыбы с ромашками“, а папа уже воплощает в жизнь».
Отлично поднимает настроение
Когда ешь такую яичницу, чувствуешь, как набираешься сил
Этот домик можно разобрать по «бревнышкам» и съесть
«Хочу поделиться, чем меня встретила теща на Масленицу»
- Боже, он будто в халатике, как мило. © JohnKabriel / Pikabu
Мясное ассорти было подано на оленьих рогах
Обычный ужин на лопате
«Подвешивать бекон нынче модно?»
Торт из роллов
Помидоры с сыром моцарелла на импровизированном деревянном блюде: просто и вкусно
Завтрак в упаковке из-под яиц
Как думаете, именно так выглядела первая тарелка?
Салат из цветков апельсина и мака, микс зелени с козьим сыром
Как насчет самосвала мороженого?
«Я сегодня приготовила суп из крапивы и черемши»
«Мой 4-летний сын хотел торт на свой день рождения, и вот что у меня получилось»
Какой вариант подачи блюда вы бы взяли на заметку и презентовали своим домочадцам?
Фото на превью Buxler / Pikabu
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