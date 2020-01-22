20+ человек, которые умеют мыслить вне шаблона. Они уж точно не пропадут

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В течение жизни мы все больше погрязаем в привычных шаблонах, рутине. Нам так комфортно. Нестандартные решения, слова и поступки иногда могут поднять настроение как нам самим, так и окружающим. Твиты героев нашей подборки доказывают, что умение смотреть на жизнь вне рамок — отличный навык.