20+ человек, которые умеют мыслить вне шаблона. Они уж точно не пропадут

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В течение жизни мы все больше погрязаем в привычных шаблонах, рутине. Нам так комфортно. Нестандартные решения, слова и поступки иногда могут поднять настроение как нам самим, так и окружающим. Твиты героев нашей подборки доказывают, что умение смотреть на жизнь вне рамок — отличный навык.

AdMe.ru восхищается людьми, которые в любых обстоятельствах сохраняют решительность и остроумие.

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Кто из ваших знакомых, друзей и близких умудряется даже скучный день сделать ярким?

Фото на превью Kay_Nj2 / twitter

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